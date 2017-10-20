Tiết lộ 7 hành động gợi cảm của phụ nữ khiến đàn ông say đắm, nghiện bạn cả đời

Yêu - Hôn nhân 20/10/2017 06:41

Đôi khi chỉ là một nụ cười thật tươi, mái tóc cột tự nhiên nhẹ nhàng hay diện chiếc áo hở bờ vai quyến rũ cũng đủ khiến đàn ông khó lòng rời mắt khỏi bạn!

Với đàn ông, phụ nữ không phải cứ phải hở hang thiếu vải mới là quyến rũ. Phụ  nữ sinh ra đã là phái đẹp, quan trọng vẫn là biết đâu là điểm mạnh, lúc nào là thu hút nhất của mình. Đôi khi không cần gì quá khoa trương, chỉ cần một vài hành động đơn giản cũng khiến phái mạnh say mê không dứt.

Nụ cưới tươi tắn lôi cuốn

Nụ cười là thứ vũ khí có sức “hủy diệt” đàn ông dữ dội nhất. Vì mọi phụ nữ đẹp nhất chính là khi cười. Một nụ cười tươi tắn, lôi cuốn sẽ khiến bạn xinh hơn, cũng quyến rũ và tạo cảm giác gần gũi với người đối diện hơn. Cùng với cách nói chuyện khéo léo, tinh tế và dí dỏm, chàng nào lại không “chết” đứ đừ bạn cho được. Chính cách này cũng khiến đàn ông thấy thoải mái và thú vị hơn khi ở cạnh bạn.

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Nụ cười là thứ vũ khí có sức “hủy diệt” đàn ông dữ dội nhất - Ảnh minh họa: Internet

Cột tóc đuôi gà

Có một điều thú vị là đàn ông rất thích nhìn dáng vẻ cột tóc của phụ nữ, họ cũng khó rời mắt khỏi những lọn tóc buộc lên hờ hững, không quá theo trật tự. Chẳng cần phải là một kiểu tóc nào quá phức tạp, đôi khi cột tóc cao để hở phần cổ trắng nõn cũng trở nên thu hút khó tả với đàn ông.

Mặc áo sơ mi của đàn ông

Thật sự là đa phần đàn ông đều bị mê hoặc khi bạn gái hay vợ mặc áo sơ mi trắng của mình. Khi mặc áo sơ mi rộng, vừa đổ lộ phần chân gợi cảm vừa thể hiện sự gần gũi với đàn ông thì hỏi sao họ rời mắt cho được?

Đùa giỡn với con nít

Đàn ông nào cũng rất thích hình ảnh bạn gái hay vợ mình chơi đùa với trẻ con. Đây hầu như là cách để đàn ông thấy rằng bạn sẽ là người mẹ tốt của các con anh ấy. Và đàn ông cũng rất hứng thú khi thấy bạn hồn nhiên, vui vẻ và tràn đầy năng lượng khi ở cạnh trẻ nhỏ. Phụ nữ cần trưởng thành để là chỗ dựa cho đàn ông khi cần. Nhưng cũng có khi nên để lại trong mắt đàn ông sự đáng yêu, thoải mái tự nhiên như thế này.

Trang điểm nhẹ nhàng

Đàn ông thường ấn tượng với phụ nữ trang điểm đậm. Nhưng nét trang điểm nhẹ nhàng mới dễ dàng đi vào trái tim đàn ông. Phụ nữ đôi khi chỉ cần một chút son gợn màu, một lớp phấn nhẹ nhàng, ít phấn mắt nhạt màu cũng đã đủ ghi điểm trong mắt người đối diện. Cùng đó, hãy chọn trang phục kín đáo nhưng có thể tôn lên những đường cong của mình. Và thêm một chút mùi hương thu hút của nước hoa để lại vương vấn khiến đàn ông cứ “nghiện” không thôi.

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Phụ nữ đôi khi chỉ cần một chút son gợn màu, một lớp phấn nhẹ nhàng, ít phấn mắt nhạt màu cũng đã đủ ghi điểm trong mắt người đối diện - Ảnh minh họa: Internet

Mặc áo hở vai

Bờ vai thon gọn, trắng nõn của phụ nữ luôn thu hút cảm giác muốn được bao bọc, chở che của đàn ông. Và cách ăn mặc này cũng khiến phụ nữ trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

Mặc đồ thể thao bó sát người

Diện quần legging luôn phô bày đường cong hoàn mỹ trên người phụ nữ. Trang phục thể thao bó sát người luôn mang nét thu hút gợi cảm một cách năng động và đầy sức sống. Và một người phụ nữ chăm thể thao cũng để lại ấn tượng biết yêu thương và chăm sóc bản thân tốt. Phụ nữ cũng nên nhớ, việc tập thể thao cũng khiến ta trở nên khỏe mạnh và xinh đẹp hơn mỗi ngày.

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