Phụ nữ không cần phải đi tìm đúng con ếch để hôn mới mong được làm vợ hoàng tử

Đừng chỉ nghĩ 20/10 mới là ngày của mình. Ngày nào cũng sẽ là ngày phụ nữ cần phải sống đúng với cuộc đời của họ, với điều họ cần và muốn, cho dù những điều ấy có đổi bằng biết bao hi sinh và nước mắt. Đã xưa rồi cái thời chênh lệch quyền sống, quyền con người giữa nam và nữ. Chúng ta đang ở một thời đại mà phụ nữ có thể làm những điều mà nam giới đã và đang làm.

Phụ nữ à , lúc nào chúng ta cũng cần được tôn trọng, yêu thương và chia sẻ, chứ không chỉ riêng ngày 8/3. Ở Việt Nam, có thêm ngày 20/10, như một lời nhắc phụ nữ Việt hãy biết yêu thương mình hơn, tự chủ hơn để bình đẳng và làm được cả những việc to lớn như nam giới từng làm.

Đọc xong, chợt thấy sao cuộc sống cô đơn đến thế. Nếu không phải là chị mà là một người khác, có lẽ họ đã gục ngã. Sống và bảo vệ cho các con của mình một tương lai tốt, đôi khi khiến người đàn bà yếu đuối trở nên mạnh mẽ bất ngờ hơn cả một chiến binh.

Tôi nhớ có lần đọc một bài viết trên Facebook của chị Lương Hoàng Anh. Chị kể một câu chuyện của đời mình. Chị để dành tiền mua một miếng đất lớn bên quận 2 để dành cho các con trong tương lai, nhưng những trục trặc về giấy tờ một cách có tính toán khiến chị bị mất trắng. Không ai bảo vệ, không ai có thể trả lại cho chị những thứ đó. Người đàn bà yêu con, mạnh mẽ lại một lần nữa đứng lên kiên cường với những gầy dựng mới.

Bạn nghĩ cuộc đời êm đềm không? Đừng chỉ nghĩ về phụ nữ với những chiếc váy đẹp hay những thỏi son hoặc đôi môi gợi cảm. Phía sau điều ấy, họ vẫn âm thầm gầy dựng cuộc sống của mình, âm thầm chịu đựng cả những thất bại đắng cay và vui sướng tận hưởng thành công do bản thân mình mang lại.

Phụ nữ à, chúng mình đều thích hoa hồng, đàn ông thì thích chân dài. Nhưng không phải phụ nữ nào chân cũng dài và không phải lúc nào cũng có hoa hồng. Vì thế, nếu như không được tặng hoa hồng, hãy tự mua và tự thưởng thức những gì mình cần. Phụ nữ có cần được đàn ông tặng hoa hồng không, đương nhiên là có. Nhưng nếu không được, hãy cảm thấy vui vẻ hạnh phúc với những gì mình đã làm được và tạo dựng được.

Thế kỷ này có vẻ như không hợp đối với những người đàn bà chậm chạp, ngồi bên cửa mơ màng nuôi dưỡng một ước mơ xa lắc chẳng có thật bao giờ. Thế kỷ này cũng đầy phụ nữ không đẹp nhưng biết làm đẹp và sẵn lòng kiếm tiền để tân trang mình, khiến mình trở nên hoàn chỉnh hơn và bớt khiếm khuyết hơn.

Phụ nữ à, ông trời không thể mang lại hạnh phúc cho bạn thì chính bạn hãy tạo nên hạnh phúc cho mình. Đừng quá đổ lỗi cho số phận. Bởi vì số phận là một cái gì đó thật mơ hồ khó hiểu. Hãy hút thuốc lá nếu thích, hãy học võ nếu thích, hãy học lái xe và tìm cách mua chiếc xe nào mình thích. Không phải để dằn mặt đàn ông mà là để tiến tới cả những điều trước đây chúng ta chưa làm.

Bạn có biết nhà văn Trang Hạ không? Một phụ nữ mạnh mẽ, hút thuốc, tóc tém, đi xe máy phân khối lớn, sẵn lòng chiến đấu hết mình để bảo vệ cho một người đàn bà Việt Nam nào đó đang hoạn nạn nơi xứ người bằng chính nghề nghiệp chị theo đuổi. Chị nói đi xe phân khối lớn không phải để đàn ông bấm like, mà là để những gì không cần thiết trong đời bị cuốn phăng đi. Thế thôi.

Phụ nữ à, hãy làm điều mình thích, hãy biến những điều tưởng như khó khăn trở nên có thể. Hãy sống trách nhiệm với đời mình, bớt ỷ lại, yêu mình hơn bao giờ hết.

Đời bạn nếu như không có hoàng tử, thì bạn có thành công chúa được không? Câu hỏi ấy, tự bạn hãy trả lời nhé!