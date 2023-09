Phụ nữ muốn hạnh phúc, hãy học cách kiếm và tiêu tiền của chính mình

Trước khi lấy chồng, mỗi cô gái đều xây đắp trong tư tưởng những mơ mộng về một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Ở đó sẽ là một người chồng biết thông cảm và sẻ chia, luôn quan tâm chiều chuộng vợ con. Và những đứa trẻ sẽ thật ngoan ngoãn, thông minh và đáng yêu, là niềm tự hào của cha mẹ. Rất nhiều phụ nữ đã chấp nhận từ bỏ ước mơ, công việc của mình để ở nhà chăm sóc gia đình. Mọi cô gái khi bước vào hôn nhân đều tưởng sự hi sinh đó sẽ mang lại sự hoàn mĩ cho gia đình.

Tuy nhiên, đó chưa hẳn là một quyết định đúng đắn. Một tình yêu dù có chân thành đến đâu, có mộc mạc đến đâu thì rồi cũng bị vòng xoay cơm – áo – gạo – tiền chi phối. Khi đã kết hôn rồi, chúng ta sẽ nhận ra tình yêu chỉ màu hồng. Không còn khái niệm “một mái nhà tranh, hai trái tim vàng” như các cô gái từng mơ mộng nữa đâu. Mà nếu có, thì điều kiện tiên quyết cũng phải là ‘hai trái tim vàng 4 số 9”. Tức là kinh tế vẫn quyết định tất cả.

Là phụ nữ, mọi chi tiêu nhỏ nhặt trong nhà đều phải qua bàn tay mình. Từ mắm muối, củi gạo tới sách vở, quần áo cho con,…Những khoản chi tưởng chừng như nhỏ nhặt, nhưng tích lũy lại thì chính là một con số không hề nhỏ. Sẵn sàng từ bỏ công việc để ở nhà chăm sóc gia đình, nhưng liệu có phải ai cũng sẵn sàng liên tục ngửa tay xin tiền chồng để chi tiêu cho những khoản chung đó?

Đàn ông họ vô tâm lắm phụ nữ à! Họ có thể biết hoặc không biết sự hi sinh của bạn, nhưng để nói là thông cảm và sẻ chia hoàn toàn thì không phải người nào cũng làm được. Họ sẽ chẳng biết được nỗi khó khăn khi những khoản chi nhỏ mà không nhỏ như vậy liên tục cần phải dùng đến. Việc vợ phải xin tiền mình chi tiêu sẽ khiến cho nhiều đàn ông dần bộc lộ bản tính ích kỉ và sĩ diện hão của mình. Rất nhanh thôi họ sẽ quên mất người bạn đời của mình đã phải hi sinh bao nhiêu cho gia đình. Tuổi trẻ của bạn, tự do của bạn, tài năng của bạn sẽ bị lãng phí vô ích qua từng lần bạn xin tiền họ. Sự ngưỡng mộ lòng si mê thuở ban đầu sẽ biến mất khi trong mắt họ, bạn biến thành một “kẻ ăn bám”. Việc bạn không kiếm ra tiền và phải sống bằng sự phân phát của họ sẽ là điều khiến bạn phải tổn thương.

Do đó, muốn hạnh phúc, thì phụ nữ à, hãy tiêu tiền của chính bản thân mình! Trong thời buổi hiện nay, hôn nhân muốn hạnh phúc thì kinh tế là điều bắt buộc phải đạt được. Tiền không mua được tất cả nhưng nó chi phối cuộc sống gia đình một cách khắt khe. Không chỉ mang đến sự dễ chịu thoải mái trong cuộc sống mà nó còn hạn chế sự đổ vỡ của nhiều cuộc hôn nhân. Điều quan trọng nữa là nguồn kinh tế đó phải đến từ cả hai phía. Đơn giản, như vậy cả hai đều có sự tôn trọng nhất định đối với đối phương. Điều này có thể sẽ không phải là những gì mà những người đang yêu và chưa bước vào cuộc sống hôn nhân cảm thấy đúng. Nhưng sự thật trớ trêu chính là như vậy.

Để không phải phụ thuộc vào chồng mỗi khi chi tiêu, mua sắm cái gì, phụ nữ hãy chủ động kiếm tiền và tạo nguồn tài chính riêng cho mình. Tiếng nói trong nhà không đến từ việc bạn hi sinh hết thời gian, công sức của mình cho việc chăm lo gia đình, con cái. Tất cả đến từ việc bạn chủ động trong kinh tế để thực hiện việc chăm lo đó một cách vui vẻ nhất.

Có thể bạn nghĩ sẽ khó khăn khi vừa kiếm tiền vừa chăm lo cho gia đinh. Thời gian hạn hẹp, áp lực công việc, con cái cần chăm sóc, nhà cửa cần dọn dẹp,.. Đó là những khó khăn, nhưng rồi sẽ có cách để cân bằng giữa gia đình và công việc. Đừng từ bỏ công việc nếu bạn muốn gia đình hạnh phúc và cuộc sống của chính mình thoải mái về cả tinh thần lẫn vật chất.