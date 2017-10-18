Không ai mong đợi một cuộc chia li, dù là người chủ động hay bị động trong quyết định đổ vỡ. Tuy nhiên, nếu như thật sự đã không thể cứu vãn được, cả hai đều cảm thấy mệt mỏi khi ở bên nhau, thì hãy biết chấp nhận thực tế. Việc lựa chọn trốn tránh sự thật không mang lại cho bạn bất kì lợi ích gì.

Sau những cuộc hôn nhân đổ vỡ, người chịu thiệt thòi nhiều nhất chính là phụ nữ. Tổn thương về tâm lí khiến nhiều người không thể vực dậy, cứ mãi đắm chìm trong đau khổ. Tuy nhiên, có rất nhiều người phụ nữ thông minh lại có thể mạnh mẽ vượt qua được khó khăn này một cách hoàn hảo. Vậy phụ nữ thông minh sẽ làm gì sau khi ly hôn?

Chấp nhận ở đây, nghĩa là chấp nhận mình phải cố gắng cho tương lai, cho hạnh phúc của con cái.

Là phụ nữ, khi quyết định chia tay, việc nuôi con là điều mà bất kì ai cũng sống chết giành lấy. Khi đó, khó khăn lại tăng lên gấp bội khi bạn vừa phải làm mẹ, vừa phải làm bố. Bạn cần chấp nhận biến hình mọi lúc mọi nơi, lúc là bố với sự mạnh mẽ, lúc là mẹ với sự dịu êm để nuôi dạy, che chở cho con cái của bạn.

Chăm sóc tốt cho chính bản thân mình

Sau những mệt mỏi căng thẳng của cuộc chiến tâm lí trong quá trình ly hôn, việc chăm sóc bản thân đúng cách là điều cực kỳ quan trọng. Đừng để ly hôn là cái cớ cho việc bạn bỏ bê bản thân mình. Thay vì lúc nào cũng sầu não, hãy tự phấn chấn tinh thần để vượt qua cửa ải này một cách dễ dàng hơn đôi chút.

Việc đầu tiên bạn cần làm là chú ý tới chế độ dinh dưỡng. Thể chất khỏe mạnh sẽ tạo tiền đề cho tinh thần ổn định hơn. Việc để cơ thể bị stress quá lâu sẽ dẫn đến những tổn hại khá lớn cho sức khỏe và tinh thần. Do đó, để tránh lão hóa nhanh, bạn cần chăm sóc bản thân thật tốt. Hãy tham gia một vài khóa học thiền hoặc yoga để giữ một tâm hồn bình tĩnh. Sự thanh tịnh trong tâm trí sẽ giúp bạn vơi bớt đi nhiều những suy nghĩ tiêu cực cũ.

Ngoài ra, bạn có thể thay đổi, tân trang lại bản thân, tạo một sức sống mới cho riêng mình. Đơn giản như tạo một kiểu đầu mới mà trước đó bạn chưa từng thử hoặc muốn thử nhưng chưa có cơ hội. Hoặc thay chiếc áo tối màu phong cách cũ bằng một chiếc đầm tươi sáng, nhã nhặn. Hãy học cách tự tô điểm bản thân như thời còn con gái. Nhìn vào gương và tự hỏi mình xem, cuộc hôn nhân này đã thay đổi cô gái xinh tươi, ngời sáng ngày trước như thế nào.

Luôn có cái nhìn lạc quan, sống và suy nghĩ tích cực

Sau đổ vỡ, mỗi người phụ nữ đều có những bế tắc nhất định trong lối suy nghĩ. Lời khuyên cho chúng ta là cần phải tự mình phá vỡ những bế tắc đó. Tìm lối thoát tinh thần từ những người thân, người bạn. Hãy thường xuyên gặp gỡ bạn bè, anh chị em, những người luôn yêu thương và sẵn sàng hàn gắn trái tim thương tổn của bạn.

Tự tạo niềm vui cuộc sống cho mình bằng cách tham gia các khóa học phụ đạo bổ ích như học khiêu vũ, học hát , học nấu ăn, thêu thùa may vá, …Những lớp học đông người với những điều mới mẻ sẽ giúp bạn quên đi những khó khăn gặp phải và suy nghĩ tích cực hơn.

Thay vì đắm chìm trong nỗi chán chường, tuyệt vọng, hãy khiến mình luôn bận rộn. Hãy làm những gì mình muốn, khám phá những điều mới mẻ của cuộc sống.

Đừng vội bước từ sai lầm này tới sai lầm khác

Có nhiều người nghĩ rằng, ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó, và thế là sau ly hôn lập tức tìm đối tượng kết hôn khác. Dẫu biết rằng khi đổ vỡ, con tim người phụ nữ rất yếu đuối, trống vắng, cần một người cảm thông và khỏa lấp. Tuy nhiên, đây có thể sẽ là một sai lầm nối tiếp sai lầm. Hãy cứ bình tâm, tận hưởng những ngày độc thân vui vẻ. Hãy cho mình thời gian nhìn lại những gì đã qua cũng như thời gian để suy xét những chuyện sắp tới. Hạnh phúc cả đời, không thể hết lần này tới lần khác như bát nước đổ rồi lại múc. Phụ nữ thông minh sẽ cẩn trọng và biết tự rút ra bài học cho mình.