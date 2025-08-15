Đúng hôm nay, thứ Sáu 15/8/2025, 3 con giáp 'may mắn rơi xuống đầu', sự nghiệp thăng hoa không ngừng, tài lộc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 15/08/2025 05:50

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này có nhiều cơ hội thăng tiến, từ đó có chức vụ tốt hơn. Nếu bạn lên kế hoạch thay đổi công việc thì đây cũng là khoảng thời gian phù hợp giúp bạn tìm được công ty phù hợp với sức mình để phát triển và thể hiện năng lực cá nhân. Nhìn chung thì người tuổi Dần có tình hình tài chính ở trạng thái ổn định. 

Với những ai đã tìm được nửa kia, bạn và người ấy ngày một gắn bó hơn, mâu thuẫn dần được tháo gỡ và đôi bên thêm hiểu về nhau. Trong khi đó, người độc thân vẫn trong công cuộc tìm kiếm một nửa phù hợp cũng không quá nản lòng vì bạn biết duyên nợ là điều không thể cưỡng cầu.

Đúng hôm nay, thứ Sáu 15/8/2025, 3 con giáp 'may mắn rơi xuống đầu', sự nghiệp thăng hoa không ngừng, tài lộc chảy ào ào vào túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi được Tam Hợp nâng đỡ nên bắt tay vào công việc gì cũng thuận lợi. Bạn có thể bắt tay vào thực hiện kế hoạch mình đã đặt ra từ trước, chắc chắn sẽ có được một khởi đầu vô cùng suôn sẻ. Một số công việc tưởng chừng bế tắc cũng có thể tìm ra lời giải đáp trong 9 ngày nữa. Bạn thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề nên mọi việc chẳng còn khó khăn như trước nữa. Thậm chí, bạn còn có thể định hướng, dẫn dắt mọi người xung quanh.

Về vận trình tình cảm, với các cặp đôi đang yêu nếu có ý định kết hôn thì nên tranh thủ tiến hành sớm, tránh để quá lâu tình cảm dễ xảy ra trục trặc không đi đến đích. Các cặp vợ chồng trong thời gian này hãy quan tâm đến một nửa kia nhiều hơn, cân bằng cảm xúc để duy trì hòa khí trong gia đình được tốt hơn. 

Đúng hôm nay, thứ Sáu 15/8/2025, 3 con giáp 'may mắn rơi xuống đầu', sự nghiệp thăng hoa không ngừng, tài lộc chảy ào ào vào túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thật thà, chính trực và rất chịu thương chịu khó. Dù ở trong hoàn cảnh nào thì người cầm tinh con gà cũng cố gắng hết sức để cho cuộc sống ngày một tốt hơn. Đường đời tuổi Dậu thường gặp bạn lành và nhiều quý nhân giúp đỡ.

Theo tử vi, người tuổi Dậu sẽ gặp may mắn không ngờ tới, tài lộc cứ thế ùn ùn kéo đến. Tuổi Dậu nếu làm công ăn lương sẽ được thưởng còn làm ăn kinh doanh thì đầu tư đâu trúng đó. Nói chung, đây là thời điểm từ cuộc sống đến sự nghiệp đều đột phá theo chiều hướng tích cực.

Đúng hôm nay, thứ Sáu 15/8/2025, 3 con giáp 'may mắn rơi xuống đầu', sự nghiệp thăng hoa không ngừng, tài lộc chảy ào ào vào túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

