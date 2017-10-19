Hôn nhân có qua 3 cột mốc này mới mong trọn đời, vợ chồng bạn đã đi được tới đâu rồi?

Không ít cặp vợ chồng vẫn giữ những suy nghĩ và tình cảm khi yêu để bước vào hôn nhân. Nhưng sau đó thì lại không chịu nổi trước những trách nhiệm đầy thực tế bủa vây cả hai. Tình yêu mơ mộng đó, chứ hôn nhân thì thực tế lắm. Đây cũng là lý do nhiều người sợ kết hôn, sợ tình cảm không đủ dẻo dai cho cuộc sống vợ chồng có quá nhiều gánh nặng.

Khi yêu nhau, người ta đôi khi chỉ cần vài giây để thương, vài năm để gắn bó. Nhưng khi đã đi đến hôn nhân , tình yêu thôi chưa đủ, bền bỉ hay lâu dài lại nằm ở sự cố gắng duy trì hạnh phúc vợ chồng .

Cặp vợ chồng nào cũng từng phải cùng nhau bước 3 cột mốc quan trọng này trong cuộc sống vợ chồng. Có đủ sức bên nhau đi qua hết thảy thì mới mong đầu bạc răng long cùng nhau…

Biết là tình yêu có từng sâu đậm thế nào cũng khó có thể như lúc đầu. Cũng như không có cặp vợ chồng nào có thể giữ tình yêu vẹn nguyên như lúc mới tìm thấy nhau. Đời mà, vốn không có gì là mãi mãi. Nhưng quan trọng vẫn là, người ta vì điều gì mà giữ gìn cho nhau mà thôi. Có vì tình mà thấu hiểu, có vì nghĩa mà kiên trì, có vì gia đình mà từ chối cám dỗ, đó mới là hôn nhân.

3 năm

Người ta hay bảo, tình yêu cũng chỉ đủ sức tồn tại trong 2 hay 3 năm đầu hôn nhân. Sau đó sẽ là sự xa cách, mâu thuẫn, thậm chí là phải ly hôn. Thật ra yêu nhau và kết hôn là hai con đường rất khác nhau. Lúc yêu thì bảo ngay cả khi người yêu xấu xí nhất cũng thấy thương không hết. Lấy nhau về thì lại không chịu nổi tính bừa bộn, lộn xộn trong ăn mặc của nhau. Khi mới thương thì nói người yêu có khó chiều thế nào cũng chịu được. Chứ về một nhà rồi thì vài câu càm ràm lắm lúc cũng không chịu nổi. Tình yêu cần đắm say để ở lại, còn hôn lại cần nhiều hơn cảm thông, dung hòa và bù đắp. 3 năm đầu chính là thời gian thử thách nhất của bất cứ cặp vợ chồng nào. Chính là khi cố gắng khớp hai cuộc đời với nhau. Không còn chỉ thấy điểm thu hút ở nhau mà còn là nhược điểm, thói xấu của nhau. Nhưng có thương được hết, hòa hợp với nhau vừa khít thì lại càng gắn bó hơn.

Sau 3 năm đầu, vợ chồng có vượt qua những cái không hợp, chưa thấu hiểu hết thì mới chắc chắn hơn trong hôn nhân. Rồi từ đây sẽ có con, sẽ lại càng bền vững hơn. 3 năm đầu, gian nan nhất nhưng cũng sẽ là hạnh phúc nhất.

5 năm

5 năm cũng là một cột móc khó khăn với mọi cặp vợ chồng. Lúc này, con cái đã bắt đầu lớn, công việc của vợ chồng cũng sẽ có những bước phát triển nhất định. Hôn nhân bây giờ sẽ khó hơn khi cả hai phải cân bằng thời gian cho gia đình, công việc và cá nhân mỗi người. Đây là lúc vợ chồng cần chia sẻ và cùng nhau sắp xếp cuộc sống để không bị áp lực, căng thẳng mà sa ngã.

Sau 5 năm kết hôn, rất nhiều cặp vợ chồng muốn ly hôn. Nếu 3 năm đầu khó khăn chính là hòa hợp nhau, thì 5 năm chính là lúc vợ chồng dễ xa nhau vì áp lực của cuộc sống. Trong hôn nhân, ly hôn thì dễ chứ cố gắng bên nhau mới khó. Cũng như đập đổ một tòa nhà thì dễ, chứ để nó vững vàng trước giông tố mới là khó. Bất cứ lúc nào muốn buông tay, hãy nhớ chúng ta đã từng bắt đầu đầy hồ hởi thế nào. Quan trọng vẫn là kiên trì nắm lấy tay nhau đến cuối cùng, chuyện gì rồi cũng sẽ qua.

7 năm

Qua được con số 5 năm căng thẳng, vợ chồng sẽ đối mặt với con số 7 năm. Sau 7 năm hôn nhân, vợ chồng dần cân bằng được thời gian trng cuộc sống. Nhưng cả hai vẫn chưa thoát qua được những vấn đề con cái, tiền tài trong gia đình. Bên cạnh đó, nhiều cặp vợ chồng còn dễ chán nhau, ngoại tình trong thời gian này.

Tình yêu trong hôn nhân vốn không còn nồng nàn và mãnh liệt như thuổ ban đầu. Những nồng say một thời sẽ dần trở nên bình lặng để lo toan, để gồng gánh trách nhiệm. Nhưng đừng khiến hôn nhân bình yên quá lâu thành bão tố nhất thời. Có bận tộn tất bật thế nào cũng hãy dành thời gian cho nhau. Không giữ nổi một tiếng yêu mãnh liệt thì cũng phải dành cho nhau một tiếng thương ấm áp nhất. Tuổi trẻ mưu cầu một tình yêu dữ dội, chứ hôn nhân để bền lâu cũng chỉ cần hai tiếng bình yên. Không phải là không rời đi, mà là bình yên quá nên không ai muốn bỏ đi. Đó mới là hôn nhân thành công.

Vợ chồng ấy mà, cốt là tình, vững là nghĩa. Tình có bạc thì nghĩa vẫn là sâu. Nhân duyên chọn đi lựa lại cũng chỉ có một người giao phó cuộc đời cho mình. Không dễ để tìm thấy họ, vì vậy đừng vì chút yếu lòng mà buông tay. Một người bước vội thì kẻ còn lại phải bước nhanh. Một người lạc lối thì người còn lại phải dẫn đường. Hôn nhân, chính là kiên nhẫn vì nhau như thế…