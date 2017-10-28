Đàn ông đến tận cuối đời vẫn sẽ nhớ những người đàn bà này

Đời đàn ông có từng phong lưu ái tình thế nào cũng sẽ không bao giờ quên người phụ nữ đầu đời họ dành tình cảm. Đơn giản vì đó là người mang đến dư vị tình cảm nguyên sơ nhất cho đàn ông. Anh ấy từng yêu hết mình, từng tin tưởng đến khờ khạo. Người phụ nữ đó không hẳn là người đẹp nhất anh ấy từng quen, hay là người anh ấy yêu nhất. Nhưng chắc chắn tình đầu là người để lại ấn tượng sâu đậm và rõ ràng nhất trong lòng đàn ông.

Đàn ông luôn lưu giữ hình bóng của những người phụ nữ nay. Dù những người đàn bà này đã từng đi qua đời họ trong bao lâu, họ vẫn mãi không bao giờ quên được. Rốt cuộc thì họ là ai lại khiến đàn ông ghi lòng tạc dạ đến thế?

Không hẳn là dữ dội, cũng không phải mãnh liệt gì, tình đầu khó phai chính là vì những vụng dại ngây ngô. Đàn ông mãi không quên tình đầu cũng là vì những cái nắm tay đầu, vài nụ hôn e thẹn hay những ký ức tinh khôi lúc mới biết yêu. Để đến khi đi qua hết những trải nghiệm ở đời thì những hồi ức ấy vẫn luôn trong lành và vẹn nguyên nhất trong lòng đàn ông. Đó cũng là lý do phụ nữ luôn ghen với tình đầu của đàn ông. Vì đơn giản ai cũng hiểu, tình đầu là điều mãi mãi đàn ông không bao giờ lãng quên cho đến tận cuối đời.

Người yêu cũ

Người yêu cũ của đàn ông luôn gợi những điều dang dở. Mà cái gì ở đời đã dở dang rồi thì cứ day dứt mãi. Đàn ông thường không quên những mối tình từng dốc hết lòng nhưng lại không có cái kết trọn vẹn. Họ nhớ về tình cũ, không hẳn là vì còn yêu, đúng hơn là nhớ kỷ niệm, nhớ khoảng thời gian từng dành cho nhau. Đàn ông không sâu sắc như phụ nữ nhưng sẽ luôn có trí nhớ rất tốt. Và trong lòng họ luôn có một ngăn kéo dành riêng cho tình cũ. Chỉ để nhớ về một thời họ từng yêu thật lòng, từng rất hạnh phúc ra sao. Và tình cũ cũng là một phần trong tuổi trẻ và thanh xuân của đàn ông. Tình cũ vì vậy mà có thể không còn ý nghĩa với hiện tại nhưng chắc chắn đàn ông sẽ không quên, ngay cả khi đã có vợ con.

Một cô gái “hư”

Nói đúng hơn đây cũng có thể là một cuộc tình rất hời hợt nhưng để lại ấn tượng mạnh trong trí nhớ của đàn ông. Đàn ông có thể ngay từ đầu đã không chọn cô gái này là người ở bên mình trọn đời. Nhưng đây lại là người làm đàn ông đảo điên không ít vì sự đặc biệt và cá tính.

Người phụ nữ này biết lẳng lơ đúng điệu, khiến đàn ông khó lòng chối từ bằng những cái liếc mắt, vài cử chỉ thân mật. Cô ta kéo đàn ông đến những nơi xập xình nhạc ầm ĩ nhưng lại thoang thoảng mùi rượu mê hoặc. Cô nàng không giả ngốc, lại rất khôn khéo, thêm chút kiêu ngạo và bí ẩn, cứ thế mà như thứ thuốc nghiện khiến đàn ông tình nguyện dấn thân.

Nhưng có thế nào thì những cô nàng thế này cũng không thể đi theo đàn ông suốt những chặng đường dài và chắc chắn. Chỉ là, đàn ông sẽ mãi không quên những cái “hư” đầy liều lĩnh và quyến rũ của họ.

Người họ chọn làm vợ

Đời đàn ông có không ít phụ nữ nhưng vợ sẽ luôn là người chiếm vị trí số 1 trong lòng họ. Đàn ông ấy mà, có từng cặp kè không ít, yêu đương không thiếu, mãnh liệt hết mình thế nào thì cũng chỉ muốn dừng chân bên một người duy nhất. Đó chính là người phụ nữ anh ấy chọn làm vợ, muốn cùng trải qua cuộc đời bão tố cùng.

Nếu bạn may mắn là người phụ nữ sau cùng này, hãy luôn ở bên chồng, cho anh ấy chỗ dựa vững vàng và an yên nhất. Những bữa cơm đầm ấm, những lần thấu hiểu hết lòng…thì dù đời này có bao nhiêu dụ hoặc cám dỗ, anh ấy cũng chỉ muốn về với vòng tay của bạn.

Vì đơn giản bạn là sự lựa chọn sau cùng của đàn ông, là vợ anh ấy, là mẹ của con anh ấy. Bạn không cần là tình đầu dây dứt, tình cũ dở dang, hay tình “hư” vương vấn, bạn chỉ cần là người tình trọn đời của chồng là đủ. Vì đến cuối cùng, người phụ nữ cuối cùng ở bên đàn ông mới là người anh ấy trân trọng nhất.