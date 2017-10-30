Ra rả hằng ngày vẫn đầy những vụ đánh ghén, hung hăng có, ủy mị cũng không ít. Hết thảy đều xuất phát từ sự mất kiểm soát của người vợ khi bị bội bạc của chồng tổn thương. Đồng ý rằng bắt một người phụ nữ bị chồng phản bội phải bình tĩnh vốn là điều tàn nhẫn. Nhưng phụ nữ vẫn là nên biết tiết chế cảm xúc và cơn ghen tuông của mình. Đau lòng thì cứ khóc, tức giận cũng cứ hãy khóc. Cứ tìm một góc nào đó mà để nước mắt giải quyết hết những cảm xúc đang quá nhiều trong lòng mình. Sau đó rồi thì phải bình tĩnh lại mà suy nghĩ. Vì rõ ràng khi bạn đánh ghen ầm ĩ thì chồng chắc chắn không vì thế mà biết hối lỗi. Huống hồ, làm vậy lại chỉ khiến cả bạn và chồng mất mặt. Tổn thương chồng và nhân tình không thể khiến mọi chuyện tốt hơn được.

Trong những câu chuyện 3 người, phụ nữ hơn nhau không ở nhan sắc hay phải so đo lời lẽ yêu đương của đàn ông. Phụ nữ khi ấy hơn nhau ở cách ứng xử và thái độ khi đối mặt với tổn thương. Và khi chồng ngoại tình, phụ nữ khôn ngoan luôn biết làm thế nào để chồng vừa sợ vừa nể mà nhìn nhận lại lỗi lầm của mình.

Bình tĩnh lại, vì bạn còn phải nghĩ cách bảo vệ cho cả mình và con. Đến giờ phút ấy, sẽ không ai có thể bảo vệ bạn và con tốt nhất ngoài chính bạn. Vì vậy, phải thật bình tĩnh!

Thẳng thắn nói chuyện với chồng

Ngay cả khi chồng ngoại tình, chồng có lỗi với bạn thì anh ấy vẫn là chồng của bạn. Và để giải quyết vấn đề, bạn phải nói chuyện thẳng thắn và hỏi rõ ý muốn của chồng. Hành xử thế này không chỉ thể hiện sự tôn trọng với chồng mà còn để bạn biết mình phải làm gì tiếp theo. Nếu chồng trả lời rằng anh ấy vẫn muốn quay về với gia đình thì bạn phải xem xét bội bạc của chồng đã đến đâu rồi. Đó là ham muốn nhất thời hay đã là sâu đậm. Một lần phản bội không có nghĩa là sẽ có lần thứ hai, nhưng bạn cũng không thể để có lần thứ hai. Do đó, hãy nghĩ liệu bạn có thể tha thứ cho chồng để làm lại, hay chồng có thật tâm muốn quay về hay không? Nếu có, hãy thử một lần vì bạn, và vì con.

Nếu chồng muốn ra đi, đừng níu kéo làm gì. Lòng dạ đàn ông đã ngoại tình vốn không bao giờ vì chút níu kéo của vợ mà quay về. Đàn ông vô tình nhất là khi muốn ra đi, bạn cố giữ cũng chỉ thêm đau lòng. Đến lúc đó, đừng ủy lụy, đừng tỏ ra yếu đuối. Tình yêu đã không còn thì lòng tự trọng cũng phải giữ thật chặt.

Đừng đầu bù tóc rối, hãy xinh đẹp nhất có thể

Hãy thử nghĩ đi, bạn khóc lóc khổ sở, ốm o gầy mòn thì liệu hai người kia có thấy có lỗi? Hay chồng càng thấy bạn xuống sắc càng hả hê với sự lựa chọn của mình? Phải nhớ, đàn bà có chồng ngoại tình lại càng phải chăm chút mình và yêu thương con nhiều hơn. Phải để chồng thấy, không có họ, bạn vẫn độc lập và kiên cường sống tốt. Chồng vui chơi với bồ trở về, lại thấy vợ bình thản xinh đẹp thì liệu có nghĩ suy không?

Phụ nữ có chồng ngoại tình, trong mọi trường hợp đều phải nghĩ cho mình và con nhiều hơn. Chồng đã tổn thương mình rồi thì mình càng phải thương mình hơn hết. Đừng ủy lụy, đừng đong đếm tình cảm với người đã phản bội bạn. Đây cũng là cách hành xử khiến chồng tự suy nghĩ về hành động của mình.

Vì vậy, đánh ghen làm gì cho mệt mình, khóc lóc làm chi cho xấu bản thân. Cứ bình thản và từ tốn thôi. Đến cuối cùng, nếu chồng có thể quay về, chính là vợ chồng càng khắng khít hơn. Nhưng nếu chồng ra đi, cũng hãy hiểu bạn mất một người không xứng đáng làm chồng, làm cha, chỉ vậy thôi. Nhất định phải nhớ, đàn bà có chồng ngoại tình thì mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất, nhé!