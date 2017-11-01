2. Hãy dạy con về bất hạnh ở đời. Nếu con thấy ai khóc òa như một đứa trẻ khi tổn thương, dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng hãy dạy con cách cho họ mượn một bờ vai. Và nếu gặp người khốn cùng, hãy để con hiểu con phải giúp họ với tất cả những gì con có. Đừng để con dửng dưng với bất hạnh ở đời, vì sẽ có lúc đau lòng, con cũng cần người ở bên khi chúng ta không ở đó.

1. Nếu ai đó khen con đẹp, cứ bảo con cảm ơn họ và quên đi. Nếu ai đó khen con ngoan ngoãn, cũng hãy khuyên con cảm ơn và phải cố gắng tốt hơn nữa. Với con gái, nhan sắc không là tất cả. Con xinh đẹp không chưa đủ, con còn phải sống tốt mới là ý nghĩa.

3. Hãy dạy con về lời khen, dạy con đừng tiếc lời khen dành cho người khác. Nhưng hãy để con biết đừng biến lời khen dư thừa thành thói nịnh hót ở đời. Chẳng ai thích nghe lời xấu xí về mình, vẫn là nên dành cho nhau những lời dễ nghe.

4. Hãy nói với con về sức mạnh của nụ cười. Hãy để con biết con xinh đẹp nhất khi cười. Đừng tiết kiệm nụ cười khi nó có thể mang đến cho con và người quanh con cả một bầu trời ấm áp.

5. Cũng hãy nói với con về nỗi đau hay những muộn phiền. Rằng con sẽ phải đối mặt với những điều không vui, thậm chí là mất mát nặng nề. Nhưng hãy để con hiểu con không bao giờ một mình, đừng cam chịu. Hãy mở lòng ra, chia sớt nỗi niềm của mình với người yêu thương con.

6. Hãy dạy con về niềm kiêu hãnh của phụ nữ. Phụ nữ có thể buồn, cũng có thể khóc, nhưng tuyệt đối không thể ủy lụy hay van nài ai. Tốt xấu gì cũng có thể đến nhưng rồi sẽ nhanh đi như một cơn gió. Con phải hiểu có kiêu hãnh và lòng dạ của mình là ở lạ, vì vậy phải gìn giữ nó thật kỹ.

7. Hãy để con biết bạn chính là điều không thể thiếu trong cuộc đời con, nhưng phải là bạn tốt. Dạy con chọn bạn, một là cho con thêm một bàn tay níu vịn, hai là khiến con có thêm một tai họa một đời. Bạn tốt sẽ là người bên con, cùng con san sẻ những điều cha mẹ khó lòng hiểu hết. Bạn xấu sẽ hóa thù, đừng để nghĩa tình nơi con sẽ có lúc phải trả giá. Vì vậy, phải để con hiểu đâu là bạn tốt, đâu là bạn xấu.

8. Hãy dạy con cách cho đi và nhận lại. Cho thứ con có nhưng không có nghĩa là cho hết thảy. Cho vừa đủ, cho để vui lòng con, sưởi ấm lòng người. Đừng tính toán khi cho đi nhưng cũng hãy mưu cầu được nhận lại. Không có mối quan hệ nào tốt đẹp ở đời chỉ toàn cho mà không thể nhận.

9. Nói với con, đừng sợ bóng tối hay những điều xấu xí của nhân loại. Quan trọng vẫn là đôi mắt của con nhìn được gì, lòng dạ con thấy được những gì tốt đẹp của loài người. Đừng vì bóng tối mà quên mất nắng ấm. Đừng vì điều không hay mà quên những điều tốt đẹp khác.

10. Buồn vui ở đời đều không là bất biến. Buồn đó rồi sẽ vui ngay. Vì vậy đừng buồn mãi một chuyện không vui. Cũng đừng quá vui mà lại có lúc phải buồn. Bình thản, từ tốn thì mới mong bình yên

11. Hãy dạy con đừng vội vã hơn người mà đánh mất chính mình. Tiến một bước sai trái để hơn vạn người cũng là vô ích. Có lùi trăm bước để là chính mình cũng là xứng đáng. Ở đời, tiến hay lùi, hơn hay thua vẫn ở chính mình.

12. Đừng bao giờ chỉ thấy mỗi nơi con đứng, ngay cả khi có cao hơn bao nhiêu người. Nhìn lên đi để còn biết con vẫn chưa có gì, phải đi tiếp thế nào. Nhìn xuống đi, để biết con đã có những gì và phải bảo vệ những gì đang có.

13. Hãy luôn ở hiện tại mà nhìn về tương lai. Nhưng đừng bao giờ quên quá khứ. Con người vẫn là phải sống cùng cả hiện tại, tương lai và quá khứ để thấy mình đủ đầy và mạnh mẽ hơn.

14. May hay rủi, thành ở bại nhiều khi con không quản được hết. Quan trọng vẫn là con đã cố gắng thế nào. Kết quả đôi khi không là tất cả, cần thiết vẫn là con đã trưởng thành ra sao.

15. Hãy để con hiểu con phải trở thành một cô gái độc lập và có chủ quyền. Con cần tình yêu nhưng không cần tiền của đàn ông để hạnh phúc. Con có thể cho ai mượn bất cứ thứ gì, trừ đàn ông. Nếu con muốn hạnh phúc, hãy có tiền của chính mình và có đàn ông của riêng mình.

16. Và điều cuối cùng, nếu bạn có con gái, đừng chỉ dạy con cách yêu thương người khác, mà phải dạy con cả cách bảo vệ chính mình. Đừng chỉ dạy con cách tôn trọng người khác, hãy để con biết con cũng phải trân trọng chính mình…