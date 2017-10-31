Này anh, nếu anh yêu một bà mẹ đơn thân…

Con có thể mang dáng hình của người đàn ông không phải là anh, nhưng con luôn mang trái tim chảy dòng máu nóng của em. Và nếu con gọi anh một tiếng cha thì từ giờ phút đó, cách con sống, nụ cười hay nước mắt của con đều sẽ mang hình bóng của anh.

Anh biết không, em đã từng đi một con đường rất dài, như thể đã nhìn thấy đích đến, vậy mà vẫn dở dang. Hạnh phúc ngọt ngào ra sao, hay đắng chát bất hạnh khó nuốt nhường nào, em đều từng nếm qua hết thảy. Em từng cùng con đi qua hết thảy những ngày mưa gió, đã nghĩ cứ thế mà sống đến tận cuối đời, chưa từng nghĩ đến một ngày sẽ gặp anh. Phụ nữ như em không còn sợ phải một mình đương đầu với bất cứ điều gì. Cứ thế mà tỉnh táo, mà bình thản đi qua hết những mất mát lẫn thương đau. Không có mưu cầu hạnh phúc, chỉ là vì từng biết mùi vị tận cùng bất hạnh và thất vọng, sẽ không còn dám đánh đổi bình yên. Nếu anh yêu một bà mẹ đơn thân, hãy hiểu em đã không còn ngây thơ với những trò chơi tình yêu sớm chiều. Tình yêu trong em không vì vài câu hẹn thề mà tạc dạ, không vì cái ôm chiếc hôn mà thổn thức. Xác thân và tâm hồn của em đã không còn vẹn nguyên cho những mộng mơ không hiện hữu. Đối với đàn bà làm mẹ đơn thân như em, tình yêu chính là dũng khí, là cảm thông, là sẻ chia. Đừng nói yêu em làm gì, nếu anh anh không đủ bản lĩnh nắm tay em hiên ngang nói với đời rằng anh chấp nhận người phụ nữ dở dang. Đừng nói lời ngọt ngào làm chi, nếu anh không thể bao dung cho quá khứ xấu xí của em. Đừng hứa mai hẹn kia nữa, nếu anh không đủ sức cùng em gánh vác chuyện tương lai không mấy dễ dàng…

Nếu anh yêu một bà mẹ đơn thân, hãy kiên nhẫn đôi chút. Đừng hỏi em vì sao em không thể tin anh, không thể dễ dàng cho anh một mở đầu. Đàn bà trên đời này có ai lại không mong một tình yêu giản đơn và hạnh phúc. Có ai lại cam tâm chứa đựng quá nhiều thất vọng và thiếu hụt tin tưởng. Nhưng hãy hiểu, hãy là người đàn ông đủ yêu thương để biết em từng vất vả thế nào một mình trải qua mất mát. Hãy đủ thấu hiểu để đợi chờ em đôi chút. Hãy đủ tin tưởng để cho em sự an toàn tuyệt đối. Hãy đủ lắng nghe để biết em cần nhiều hơn niềm tin và sức mạnh để bước đi cùng anh, để cho mình một cơ hội hạnh phúc. Hãy vì em mà nhẫn nại đôi chút…

Nếu anh yêu một bà mẹ đơn thân, hãy biết với em, con chính là báu vật. Em đã từng từ bỏ một người đàn ông, từng kết thúc những ước mơ thanh xuân của chính mình, chỉ để con được sống. Con là sự lựa chọn em mãi mãi không bao giờ hối hận. Và anh ơi, con có thể mang dáng hình của người đàn ông không phải là anh, nhưng con luôn mang trái tim chảy dòng máu nóng của em. Và nếu con gọi anh một tiếng cha thì từ giờ phút đó, cách con sống, nụ cười hay nước mắt của con đều sẽ mang hình bóng của anh. Tình yêu của con, hạnh phúc của con, em đều muốn cùng anh bảo bọc. Em không mong anh sẽ yêu con như con ruột của mình nếu quá khó khăn. Nhưng hãy hiểu, con chính là hạnh phúc của em, nếu anh yêu em, cũng hãy vì em mà bao dung đứa trẻ này. Nếu anh đủ dũng cảm, đủ yêu thương và cảm thông để cùng em gánh vác cuộc đời, em cũng sẽ vì anh dệt lại lần nữa một giấc mộng phu thê. Em không hứa sẽ bên anh ở tương lai không biết trước điều gì. Nhưng em hứa sẽ bên anh cho đủ cho đầy những hiện tại hôm nay. Với đàn bà như em, hạnh phúc như viên ngọc dễ vỡ, một lần có được, em sẽ nguyện lòng trân trọng. Em sẽ vì học cách yêu thương lần nữa, vì anh mà trở thành một người vợ lần nữa. Chúng ta đừng nghĩ chuyện tương lai, cứ là hiện tại của nhau, cứ yêu nhau đủ đầy hôm nay. Có anh, có em, có con, con của em, con của chúng ta sau này, cứ bình yên mà hạnh phúc, được không anh? Chỉ là, nếu anh đã đến, nếu anh đã có thể chấp nhận mọi thứ trong thế giới của em thì một lần ở lại, một đời đừng rời đi. Vì đàn bà như em, đã quá nhiều đau lòng để không đủ sức chấp nhận một kết thúc dang dở nào khác….