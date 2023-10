Hơn nữa, thịt gà cũng cung cấp một lượng lớn protein. Nhóm chất này là thành phần chính tạo thành cấu trúc của tế bào. Đồng thời ảnh hưởng đến sự phát triển về cân nặng, chiều cao và trí não con người. Bên cạnh đó thịt gà lại chứa hàm lượng omega 3 cao, rất tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, loại thực phẩm này cũng chứa nhiều vitamin A, E, C, B1, B2, PP và các muối khoáng canxi, phốt-pho, sắt. Chúng có tác dụng hỗ trợ cơ thể chống ung thư hiệu quả.

Thịt gà chứa hàm lượng dinh dưỡng tốt cho sức khỏe

Ngoài ra, nhiều công trình nghiên cứu cũng đã chứng minh được thịt gà chứa hàm lượng beta-carotene, lycopene, retinol, alpha cao... có tác dụng tăng cường thị lực. Vì vậy, thịt gà thường được sử dụng chế biến thành các món chính trong các bữa ăn.

Tuy nhiên, do thói quen xào nấu sai cách, kết hợp với các thực phẩm kiêng kỵ, khiến cho những thành phần dinh dưỡng trong thịt gà bị oxy hóa, làm mất hết công hiệu. Còn gây ra gánh nặng cho hệ tiêu hóa, vượt quá khả năng tự điều chỉnh, dẫn đến cơ thể bị trúng độc.

Chính vì vậy, ngoài việc duy trì lối sống lành mạnh, khám bệnh định kỳ. Những chị em nội trợ cần trang bị thêm cho mình những kiến thức về ẩm thực. Đặc biệt, hãy tìm hiểu kỹ thịt gà kỵ nấu với rau gì, kỵ với loại hải sản nào, kỵ với gia vị nào… để biết cách kết hợp hoàn hảo, mang đến chế độ ăn lành mạnh, tốt cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Thịt gà kỵ với gì?

Thịt gà khi được chế biến chung hoặc ăn kèm với các thực phẩm sau đây sẽ khiến đau bụng, tiêu chảy. Lâu dần tích tụ độc tố, khiến sức khỏe giảm sút, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Thịt gà kỵ hành tỏi

Hiện nay, có khá nhiều vùng miền ở nước ta có thói quen ăn thịt gà chấm muối kèm theo vài lát hành củ hoặc tỏi băm. Đây là một sự kết hợp mang tính đại kỵ. Bởi thịt gà có tính ngọt, ấm còn tỏi tính nhiệt, hành có tính hàn. Khi kết hợp chung sẽ khiến tăng nhiệt, cơ thể có sự giao tranh nóng lạnh làm cho khí huyết bị tổn thương nặng nề.

Thịt gà kỵ với hành tỏi

Xuất hiện tình trạng phù, sung huyết, xuất huyết, sốc xuất hiện, hình thành huyết khối, huyết tắc và nhồi máu. Các tổn thương tích tụ, lâu ngày dẫn đến tử vong do sốc tim, nhồi máu cơ tim, xuất huyết não, huyết tắc phổi…

Ăn thịt gà kỵ muối vừng

Khi ăn thịt gà chấm muối vừng bạn sẽ cảm thấy rất bùi và kích thích vị giác. Tuy nhiên, đây là sự kết hợp sai lầm, khiến cơ thể bị tổn thương nội tạng bên trong. Theo đó, vừng có tác dụng dưỡng can, dưỡng huyết khu phong. Trong khi đó thịt gà thuộc về phong mộc. Do đó, khi ăn thịt gà chấm muối vừng sẽ tác động đến can phong, sinh ra chứng chóng mặt, run rẩy cả người.

Đây là những biểu hiện cho thấy hệ thần kinh đang bị rối loạn. Điển hình nhất là run ở bàn tay, đầu, dây thanh, chân, thân mình. Sẽ run nặng hơn theo thời gian. Một khi gặp những biểu hiện này, bạn hãy nấu nước cam thảo uống vào sẽ khỏi.

Loại nước này thơm và ngọt, tính bình, có tác dụng bổ tỳ vị, nhuận phế, thanh nhiệt, giải độc, điều hòa các vị thuốc hiệu quả.

Thịt gà kỵ rau cải

Khá nhiều người thắc mắc thịt gà kỵ rau cải gì? Theo đó, hầu hết các loại rau thuộc họ cải đều kỵ với thịt gà. Bởi rau cải tính hàn, thịt gà tính ấm khi kết hợp với nhau sẽ dễ phát sinh bệnh lỵ do xảy ra“giao tranh” giữa nóng và lạnh gây nên. Tình trạng này khá là nguy hiểm, gây ra tiêu chảy nghiêm trọng, ngoài phân lỏng còn kèm theo máu. Nhanh chóng dẫn đến mất nước, có thể dẫn tới tử vong sớm ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Không nên ăn chung rau cải với thịt gà

Thịt gà kỵ rau kinh giới

Theo Đông y, rau kinh giới có tác dụng hạ ứ huyết. Nên khi kết hợp thực phẩm dưỡng huyết khu phong với thịt gà sẽ gây ra nhiều tác dụng phụ. Một số những tác dụng phụ điển hình nhất đó là đau đầu chóng mặt, ù tai, ngứa ngáy trong đầu, não… phát sinh nhiều bệnh tật. Đó là lý do tại sao nhiều người thường nói ăn thịt gà độc.

Bên cạnh đó thịt gà cũng rất kỵ với rau răm. Mặc dù có nhiều công trình khoa học chứng minh rằng ăn rau răm có tác dụng rất tốt về tăng cường cơ bắp, thị lực. Nhưng khi ăn nhiều, đặc biệt lại kết hợp cùng thịt gà sẽ khiến nam giới bị giảm ham muốn tình dục, tạo nên chất có hại cho hệ tiêu hóa.

Thịt gà kỵ cá chép

Thịt gà và cá chép là 2 thực phẩm giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe của chúng ta. Tuy nhiên, chúng chỉ tốt khi không kết hợp chung với nhau. Nếu mà kết hợp cùng nhau sẽ sinh ra chứng mụn nhọt, bởi thịt gà tính cam ôn còn cá chép tính cam hàn. Khi bị mụn nhọt sẽ kéo theo nhiều hệ lụy về da. Đa phần có thể tự giới hạn và tự khỏi khi mụn nhọt bị vỡ mủ, thời gian này kéo dài khoảng 1-2 tuần. Nhưng nếu cơ địa suy giảm miễn dịch, thì có thể dẫn đến sốt cao, nhiễm trùng huyết và có thể tử vong.

Do đó khi bị mụn nhọt do ăn kết hợp sai cách giữa thịt gà và cá chép thì bạn nên nấu nước đậu đen uống mỗi ngày. Không nên tự nặn mụn, hãy đến các phòng khám da liễu để được nặn mụn chuẩn y khoa, không để lại sẹo, hạn chế bị bội nhiễm.

>>> Xem thêm:

- Bị ho có nên ăn thịt gà? Một số thực phẩm nên tránh khi bị ho

- Sinh mổ ăn thịt gà được không? Và vài điểm lưu ý về chế độ ăn sau sinh

Cá chép và thịt gà không nên kết hợp với nhau

Qua đây có thể thấy được thịt gà là món ngon nhưng nếu kết hợp sai cách sẽ làm mất ngon và gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Vì vậy thịt gà kỵ với gì bạn cần tìm hiểu thật kỹ để xây dựng thực đơn phong phú, giàu dinh dưỡng, tránh được những nguy hại có thể xảy ra. Đặc biệt, những người có chứng dị ứng, cao huyết áp, bị sẹo lồi thì không nên ăn thịt gà vì rất có hại. Bởi hậu quả của sự phối hợp không hợp lý sẽ biến thức ăn thành thuốc độc, cơ thể mất khả năng tự điều chỉnh, tước đi sinh mạng con người.