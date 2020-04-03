Tác dụng và cách sử dụng tinh dầu hương nhu

Sức khỏe 03/04/2020 18:06

Tinh dầu hương nhu mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe của con người như giúp kích thích mọc tóc, giảm đau, cầm máu và chữa say nắng hiệu quả.

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Hương nhu là một loại cây mọc khá phổ biến ở nước ta, trong đông y hương nhu được sử dụng trong nhiều bài thuốc chữa cảm nắng, cảm lạnh và rụng tóc. Bài viết này xin giới thiệu đến bạn đọc tác dụng của tinh dầu hương nhu cũng như cách sử dụng loại tinh dầu này sao cho hiệu quả.

Tinh dau huong nhu
Tinh dầu chiết xuất từ cây hương nhu - Ảnh minh họa: Internet

Thế nào là tinh dầu hương nhu?

Tinh dầu hương nhu là một loại tinh dầu được chiết xuất trực tiếp từ hoa và lá của cây hương nhu có nguồn gốc ở ấn độ.

Tinh dầu hương nhu gồm có 2 loại là tinh dầu hương nhu trắng và tinh dầu hương nhu tía, trong đó loại tinh dầu hương nhu trắng được sử dụng phổ biến hơn. 

Thành phần tinh dầu hương nhu bao gồm các chất như: ogenola, limonen, limonen, camphen, P. xymen, O. xymen, carvacrol, alpha.... Các thành phần dưỡng chất này có tính sát khuẩn cao, giúp giảm đau và cầm máu hiệu quả. 

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Tinh dầu hương nhu có khả năng sát khuẩn, giảm đau và cầm máu hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Tinh dầu hương nhu có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Với tính ôn và vị cay, tinh dầu hương nhu được biết đến là mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe người dùng, một trong số đó có thể kể đến như:

  • Dưỡng tóc và kích thích mọc tóc: Trong dân gian từ xa xưa đã truyền lại bài thuốc chữa rụng tóc bằng việc sử dụng hỗn hợp tinh dầu hương nhu và tinh dầu vỏ bưởi bôi lên da đầu rất hiệu quả. Phương pháp này có tác dụng kích thích mọc tóc trở lại, đồng thời làm cho tóc nhanh dài,  mượt mà, giảm xơ rối và gãy rụng. Ngày nay, tinh dầu hương nhu là thành phần phổ biến có trong nhiều loại dầu gội đầu dưỡng tóc được bày bán trên thị trường.
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Tinh dầu hương nhu giúp mái tóc dài và mềm mượt – Ảnh minh họa: Internet
  • Chữa cảm nắng, cảm lạnh, sốt và đau đầu: Do có tính ấm nên tinh dầu hương nhu có khả năng làm ấm và thoát mồ hôi hiệu quả ở những người bị cảm lạnh hoặc sốt…Bên cạnh đó, những người bị cảm lạnh có thể xông tinh dầu hương nhu để hết cảm giác ớn lạnh.
  • Giúp tinh thần thoải mái và thư giãn: Mùi thơm nhẹ nhàng và đặc trưng của tinh dầu hương nhu sẽ giúp bạn xua tan được những mệt mỏi, căng thẳng sau những giờ làm việc hoặc học tập liên tục. Bên cạnh đó, tinh dầu hương nhu còn có tác dụng làm sạch không khí môi trường sống xung quanh, mang đến những luồng không khí trong lành cho gia đình bạn.
  • Sát khuẩn vết thương: Tinh dầu hương nhu có thể được sử dụng như một loại thuốc sát khuẩn tự nhiên. Bạn chỉ cần pha tinh dầu hương nhu với nước theo tỷ lệ 0,5% tinh dầu để rửa các vết thương ngoài da, sát khuẩn vết thương, cầm máu và ngăn ngừa sự viêm nhiễm ở các vết thương này. Ngoài ra, bạn có thể hòa vài giọt tinh dầu hương nhu vào trong bồn nước ấm, rồi ngâm mình trong bồn nước tắm khoảng 30 phút sẽ giúp bạn có làn da sạch, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể và phòng tránh được nhiều bệnh tật.
  • Trị viêm khớp và đau nhức cơ thể: Tinh dầu hương nhu có tác dụng làm nóng các vùng xương khớp bị đau nhức và đẩy lùi các cơn đau nhức một cách nhanh chóng. Bạn có thể pha tinh dầu hương nhu với một trong các loại tinh dầu nền như dầu olive rồi massage vào các vùng xương khớp bị đau nhức sẽ giúp làm giảm cơn đau hiệu quả.
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Tinh dầu hương nhu trị đau nhức xương khớp hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet
  • Chữa hôi miệng: Với tính năng sát khuẩn hiệu quả, tinh dầu hương nhu sẽ giúp cho khoang miệng luôn được sạch sẽ và thơm mát. Bên cạnh đó, tinh dầu hương nhu còn có tác dụng phòng ngừa các vấn đề về răng miệng như: đau răng, sâu răng, viêm nướu, lợi…một cách hiệu quả.

Cách sử dụng tinh dầu hương nhu chữa hôi miệng: Bạn lấy một cốc nước lọc sạch, sau đó nhỏ vài giọt tinh dầu hương nhu vào trong cốc nước. Khuấy đều để tinh dầu tan trong nước. Sau đó bạn lấy hỗn hợp nước này dùng để súc miệng từ 3 – 4 lần/ ngày sẽ nhanh chóng giảm các triệu chứng hôi miệng.

  • Tốt cho hệ tiêu hóa: Sử dụng 1 – 2 giọt tinh dầu hương nhu hòa lẫn vào 1 cốc nước ấm uống hàng ngày sẽ giúp cho bạn có hệ tiêu hóa ổn định và khỏe mạnh. Bên cạnh đó, nước pha tinh dầu hương nhu còn hỗ trợ các hoạt động của thận, giúp lợi tiểu và bảo vệ các thành mạch máu.
  • Làm nước hoa: Sử dụng tinh dầu hương nhu pha lẫn với nước tắm thường xuyên sẽ giúp cơ thể bạn có mùi hương thơm nhẹ nhàng, tự nhiên. Ngoài ra bạn cũng thể sử dụng tinh dầu hương nhu ngâm lẫn với nước giặt quần áo để giúp quần áo luôn có hương thơm mát.
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Tinh dầu hương nhu có thể sử dụng làm nước hoa tự nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi sử dụng tinh dầu hương nhu

Có thể thấy, tinh dầu hương nhu mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý một số điều sau đây khi sử dụng tinh dầu hương nhu:

  • Những người có tiền sử dị ứng với các loại tinh dầu thì không nên sử dụng tinh dầu hương nhu.
  • Do tinh dầu hương nhu có đặc tính nóng và ẩm, vì vậy bạn không nên sử dụng quá nhiều mỗi lần, tránh gây bỏng rát làn da. Bạn nên pha loãng tinh dầu với nước hoặc tinh dầu nền trước khi sử dụng.
  • Phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ không nên dùng tinh dầu hương nhu 
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Sử dụng tinh dầu hương nhu với lượng vừa phải để đảm bảo tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Trên là những nội dung tìm hiểu về tác dụng của tinh dầu hương nhu đối với sức khỏe cũng như những lưu ý trong cách sử dụng loại tinh dầu này. Hy vọng bài viết đã mang đến những thông tin bổ ích giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng tinh dầu hương sao cho đúng cách và tốt cho sức khỏe.

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