Hướng dẫn cách nấu tinh dầu sả đơn giản tại nhà

Bạn rất thích sử dụng tinh dầu nhưng lại không mấy ưng ý với các sản phẩm bán tràn lan trên thị trường do độ tinh khiết không đảm bảo. Vậy hãy cùng tìm hiểu cách nấu tinh dầu sả trong bài viết dưới đây để có thể tự tay nấu tinh dầu cho bản thân và gia đình.

Cách nấu tinh dầu sả đơn giản tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm tinh dầu sả đơn giản tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Sả già: 2kg (củ to, trồng trên 10 tháng). Muốn kiểm tra sả già hay non, bóc thử một củ xem phần lõi có to hay không. Nếu lõi nhỏ là sả còn non.

Lọ thủy tinh có nắp: 2 lọ.

Rượu trắng.

Vải màn hoặc gạc.

Nước sạch.

Máy xay sinh tố, dao, chày giã.

Chọn củ sả già, lõi to để làm tinh dầu sả sẽ có nhiều tinh dầu hơn - Ảnh minh họa: Internet

Các bước thực hiện trong cách làm tinh dầu sả nhanh nhất

Bước 1 – Sơ chế nguyên liệu: Củ sả bỏ rễ, lá, bẹ lá dập nát. Cắt rời phần củ khoảng 5cm, sau đó rửa sạch và để ráo nước. Lọ thủy tinh rửa sạch và để khô.

Bước 2 – Dùng dao hoặc chày đập dập thân sả để tiết ra tinh dầu nhanh hơn. Tuy nhiên, bạn không nên đập nát khiến cho tinh dầu bị chảy ra và bám vào dao hoặc chày.

Bước 3 – Xếp các củ sả đã đập dập vào trong lọ thủy tinh. Pha rượu và nước theo tỉ lệ 1:1, sau đó đổ vào trong lọ sao cho ngập hết củ sả. Nếu không ngập hết, củ sả sẽ bị thối. Cuối cùng đậy kín nắp, để nơi khô ráo, tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếu vào.

Bước 4 – Sau khi ngâm được 3 ngày, đổ hỗn hợp vào trong máy xay sinh tố xay nhuyễn. Đổ dung dịch đã xay nhuyễn vào lại lọ thủy tinh và ngâm tiếp trong 3 tuần.

Bước 5 – Khi ngâm đủ 3 tuần, tinh dầu sả đã tiết ra hết. Lọc dung dịch qua vải lọc (vải xô hoặc gạc) để tách lấy phần tinh dầu.

Bước 6 – Đổ dung dịch mới lọc trong lọ thủy tinh, để tinh dầu lắng lại. Tinh dầu nhẹ hơn nước nên khi lắng lại, bạn sẽ thấy lớp tinh dầu nổi lên trên. Nhẹ tay đổ phần tinh dầu ra một lọ thủy tinh khác là bạn đã thu được tinh dầu nguyên chất. Nếu không tách được, bạn có thể sử dụng luôn tinh dầu sau khi lọc. Khi sử dụng, tinh dầu và nước sẽ bay hơi ở nhiệt độ khác nhau nên không ảnh hưởng đến công hiệu của tinh dầu.

Ngâm hỗn hợp củ sả, rượu và nước trong 3 tuần để chiết xuất tinh dầu sả - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu tinh dầu sả gừng

Nguyên liệu chuẩn bị

Tương tự như nguyên liệu làm tinh dầu sả và bổ sung thêm 100-200g gừng tươi. Không nên cho nhiều gừng vì mùi gừng rất nồng.

Các bước thực hiện

Các bước thực hiện tương tự như cách nấu tinh dầu sả được giới thiệu ở trên. Chỉ có điểm khác là ngoài ngâm sả, hãy cho thêm chút gừng vào ngâm cùng.