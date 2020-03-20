Hướng dẫn cách nấu tinh dầu sả đơn giản tại nhà

Sức khỏe 20/03/2020 09:48

Hiện nay, tinh dầu sả được bán tràn lan trên thị trường nhưng độ tinh khiết thường không đảm bảo. Vậy đâu là cách nấu tinh dầu sả để đạt chất lượng yêu cầu. 

Nội dung bài viết

Bạn rất thích sử dụng tinh dầu nhưng lại không mấy ưng ý với các sản phẩm bán tràn lan trên thị trường do độ tinh khiết không đảm bảo. Vậy hãy cùng tìm hiểu cách nấu tinh dầu sả trong bài viết dưới đây để có thể tự tay nấu tinh dầu cho bản thân và gia đình.

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Cách nấu tinh dầu sả đơn giản tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm tinh dầu sả đơn giản tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

  • Sả già: 2kg (củ to, trồng trên 10 tháng). Muốn kiểm tra sả già hay non, bóc thử một củ xem phần lõi có to hay không. Nếu lõi nhỏ là sả còn non.
  • Lọ thủy tinh có nắp: 2 lọ.
  • Rượu trắng.
  • Vải màn hoặc gạc.
  • Nước sạch.
  • Máy xay sinh tố, dao, chày giã.
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Chọn củ sả già, lõi to để làm tinh dầu sả sẽ có nhiều tinh dầu hơn - Ảnh minh họa: Internet

Các bước thực hiện trong cách làm tinh dầu sả nhanh nhất

  • Bước 1 – Sơ chế nguyên liệu: Củ sả bỏ rễ, lá, bẹ lá dập nát. Cắt rời phần củ khoảng 5cm, sau đó rửa sạch và để ráo nước. Lọ thủy tinh rửa sạch và để khô.
  • Bước 2 – Dùng dao hoặc chày đập dập thân sả để tiết ra tinh dầu nhanh hơn. Tuy nhiên, bạn không nên đập nát khiến cho tinh dầu bị chảy ra và bám vào dao hoặc chày.
  • Bước 3 – Xếp các củ sả đã đập dập vào trong lọ thủy tinh. Pha rượu và nước theo tỉ lệ 1:1, sau đó đổ vào trong lọ sao cho ngập hết củ sả. Nếu không ngập hết, củ sả sẽ bị thối. Cuối cùng đậy kín nắp, để nơi khô ráo, tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếu vào.
  • Bước 4 – Sau khi ngâm được 3 ngày, đổ hỗn hợp vào trong máy xay sinh tố xay nhuyễn. Đổ dung dịch đã xay nhuyễn vào lại lọ thủy tinh và ngâm tiếp trong 3 tuần.
  • Bước 5 – Khi ngâm đủ 3 tuần, tinh dầu sả đã tiết ra hết. Lọc dung dịch qua vải lọc (vải xô hoặc gạc) để tách lấy phần tinh dầu.
  • Bước 6 – Đổ dung dịch mới lọc trong lọ thủy tinh, để tinh dầu lắng lại. Tinh dầu nhẹ hơn nước nên khi lắng lại, bạn sẽ thấy lớp tinh dầu nổi lên trên. Nhẹ tay đổ phần tinh dầu ra một lọ thủy tinh khác là bạn đã thu được tinh dầu nguyên chất. Nếu không tách được, bạn có thể sử dụng luôn tinh dầu sau khi lọc. Khi sử dụng, tinh dầu và nước sẽ bay hơi ở nhiệt độ khác nhau nên không ảnh hưởng đến công hiệu của tinh dầu.
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Ngâm hỗn hợp củ sả, rượu và nước trong 3 tuần để chiết xuất tinh dầu sả - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu tinh dầu sả gừng

Nguyên liệu chuẩn bị

Tương tự như nguyên liệu làm tinh dầu sả và bổ sung thêm 100-200g gừng tươi. Không nên cho nhiều gừng vì mùi gừng rất nồng.

Các bước thực hiện

Các bước thực hiện tương tự như cách nấu tinh dầu sả được giới thiệu ở trên. Chỉ có điểm khác là ngoài ngâm sả, hãy cho thêm chút gừng vào ngâm cùng.

Công dụng của tinh dầu sả

  • Khử mùi không khí, diệt khuẩn: Cách làm tinh dầu sả thơm phòng hoặc trong không gian kín tốt nhất là dùng máy xông tinh dầu hoặc máy khuếch tán tinh dầu. Nhiệt độ từ máy xông tinh dầu sẽ làm tinh dầu sả bốc hơi và tỏa hương thơm nhẹ nhàng, át đi mùi hôi, ẩm mốc, mùi thuốc lá, v.v.
  • Giảm stress, giúp tinh thần tỉnh táo: Nhỏ vài giọt tinh dầu sả vào thau nước ấm rồi xông trong khoảng 15 phút. Mùi thơm dịu nhẹ từ tinh dầu sả giúp tinh thần thư giãn và ngủ ngon hơn.
  • Xua đuổi ruồi muỗi và côn trồng: Đây là cách xua đuổi muỗi tự nhiên và an toàn cho trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh.
  • Chăm sóc da và làm lành vết thương: Cách làm tinh dầu sả trị mụn đơn giản nhất là pha vài giọt tinh dầu vào bát nước ấm, sau đó chấm lên chỗ bị mụn hoặc vết thương. Tính kháng khuẩn trong tinh dầu sẽ giúp cho mụn hoặc vết thương nhanh khô miệng và lành nhanh hơn. Cách làm tinh dầu sả dưỡng da cũng tương tự, dùng khăn sạch xoa đều tinh dầu đã pha lên mặt, massage trong 5 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm.
  • Chăm sóc tóc: Tinh dầu sả cũng như bồ kết có tác dụng làm sạch gàu, giúp tóc suôn mượt tự nhiên.
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Khuếch tán tinh dầu sả bằng máy giúp làm thơm phòng, khử mùi, diệt khuẩn trong phòng - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm tinh dầu bạc hà chuẩn

Bên cạnh tinh dầu sả, bạn cũng có thể tham khảo cách làm tinh dầu bạc hà để sử dụng như sau.

Nguyên liệu chuẩn bị

  • Lá bạc hà: 400g.
  • Rượu trắng 45 độ.
  • Vải xô hoặc vải lọc.
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Nguyên liệu làm tinh dầu bạc hà - Ảnh minh họa: Internet

Các bước thực hiện

  • Bước 1 – Rửa sạch lá bạc hà, đặt lên mâm/nong sạch phơi héo (để ở chỗ râm cho lá héo dần) từ 1 đến 2 ngày. Không được phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời bởi ánh nắng mặt trời sẽ phá hủy tinh dầu trong lá bạc hà. 
  • Bước 2 – Khi lá bạc hà đã khô, dùng kéo cắt hoặc dùng tay xé vụn lá bạc hà. Cho phần lá đã xé vụn vào trong lọ thủy tinh, đổ rượu 45 độ vào ngâm. Thời gian ngâm khoảng 4 tuần. Hàng ngày, hãy lắc đều lọ khoảng 2 lần để tinh dầu bạc hà thoát ra khỏi lá.
  • Bước 3 – Sau 4 tuần, cho dung dịch vào máy xay xay nhuyễn, sau đó dùng vải lọc lấy tinh dầu. Cho tinh dầu vào trong lọ thủy tinh và đậy nắp lại để sử dụng dần.
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Bảo quản tinh dầu bạc hà trong lọ thủy tinh sẽ giữ được lâu hơn – Ảnh minh họa: Internet

Có thể thấy rằng không quá khó để tự làm cho mình những lọ tinh dầu tinh khiết và đảm bảo an toàn từ những nguyên liệu tươi mới tốt nhất. Mong rằng những chia sẻ về cách nấu tinh dầu sả và bạc hà trong bài viết này sẽ giúp bạn sưu tầm thêm được những công thức đơn giản và hiệu quả.

Tác dụng của tinh dầu sả đối với cuộc sống của bạn

Tác dụng của tinh dầu sả đối với cuộc sống của bạn

Tinh dầu sả là loại tinh dầu được sử dụng phổ biến nhất tại Việt Nam bởi những lợi ích mà nó mang lại. Vậy tác dụng của tinh dầu sả như thế nào?

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