Tinh dầu bạc hà có tác dụng gì đối với cuộc sống con người?

Sức khỏe 25/12/2019 10:04

Tinh dầu bạc hà được chiết xuất từ thân và lá cây bạc hà, có mùi the mát và dễ chịu. Vậy tinh dầu bạc hà có tác dụng gì bạn đã biết chưa? Cùng tìm hiểu ngay!

Bạc hà là một loại cây quá quen thuộc trong đời sống con người với hương thơm dễ chịu, sảng khoái và nhiều công dụng tuyệt vời. Vậy tinh dầu bạc hà có tác dụng gì bạn đã biết hết chưa? Cùng tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây của Phụ nữ và Gia đình.

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Tinh dầu bạc hà có tác dụng gì đối với cuộc sống con người? - Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích của tinh dầu bạc hà

  • Giảm đau cơ và khớp: Tinh dầu bạc hà có tác dụng giảm đau cơ, căng cơ, co cơ và khớp hiệu quả. Bạn chỉ cần pha vài giọt tinh dầu bạc hà với dầu nền rồi massage nhẹ nhàng lên vùng cơ, khớp bị đau.
  • Hỗ trợ hô hấp: Tinh dầu bạc hà giúp làm ấm người, long đờm, giảm ho, hen, viêm xoang và viêm phế quản.
  • Giúp cơ thể tỉnh táo, tập trung làm việc: Tinh dầu bạc hà có mùi thơm mát giúp tinh thần thư giãn, kích thích đầu óc tỉnh táo.
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Tinh dầu bạc hà giúp bạn tỉnh táo và tập trung làm việc - Ảnh minh họa: Internet
  • Dưỡng tóc, trị gàu: Hương thơm của tinh dầu cực mạnh khiến cho vi khuẩn phải tránh xa da đầu của bạn, giúp trị gàu và ngăn ngừa rụng tóc.
  • Giảm ho, hạ sốt: Tinh dầu bạc hà làm ấm cổ họng, giảm ho và hạ sốt. Bạn chỉ cần pha một chút tinh dầu bạc hà với dầu nền rồi massage lên trán, lòng bàn chân để ổn định nhiệt độ cho cơ thể.
  • Đuổi chuột và các loại côn trùng hiệu quả: Tinh dầu bạc hà đuổi chuột và côn trùng vô cùng hiệu quả. Mùi thơm mạnh mẽ kích thích khoang mũi của chuột và côn trùng khiến chúng rời đi. 
  • Giảm dị ứng theo mùa: Tinh dầu bạc hà giúp làm giãn các cơ đường hô hấp, long đờm, chống viêm, thông mũi mát họng. Ngoài ra, việc sử dụng tinh dầu bạc hà có thể giảm triệu chứng ngứa.
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Tinh dầu bạc hà có thể giúp bạn giảm dị ứng theo mùa - Ảnh minh họa: Internet
  • Ngăn chặn cảm giác buồn nôn: Tinh dầu bạc hà giúp bạn khắc phục tình trạng say tàu xe, ốm nghén, buồn nôn do bệnh… 
  • Giảm hội chứng ruột kích thích: Tinh dầu bạc hà ở dạng nang uống có khả năng giúp giảm các triệu chứng đầy hơi, khó tiêu, tiêu chảy hoặc đau đại tràng.
  • Tăng cường sức khỏe răng miệng: Tinh dầu bạc hà thường có trong kem đánh răng hoặc nước súc miệng vì nó có chứa thành phần khử mùi hôi miệng một cách hiệu quả. Đồng thời, nó còn cho bạn một cảm giác sảng khoái, the mát và khiến các vi khuẩn phải tránh xa.

Cách làm tinh dầu bạc hà

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 300gr lá bạc hà, lọ thủy tinh, 300ml rượu vodka hoặc rượu gạo (45-50 độ cồn), vải lọc.

Cách làm:

Bước 1: Rửa sạch lá bạc hà, đem phơi chỗ không có nắng từ 1-2 ngày cho đến khi lá khô hẳn (ánh nắng mặt trời có thể khiến tinh chất bạc hà bị phá hủy). 

Lưu ý: Nên chọn lá nào đẹp, không bị héo hay dập; Rải đều lá bạc hà khi phơi để tránh ẩm mốc.

Bước 2: Sau khi phơi khô, đem lá bạc hà cắt nhỏ và xé vụn rồi cho vào lọ thủy tinh, thêm rượu vào khuấy đều, đậy nắp kín và ngâm.

Bước 3: Đặt lọ nơi khô ráo và tránh ánh nắng. Mỗi ngày lắc đều lọ khoảng 2 lần để tinh dầu bạc hà được tiết ra. Ngâm như vậy khoảng 4 tuần.

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Làm tinh dầu bạc hà tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Sau 4 tuần, dùng vải thưa lọc bã lá bạc hà ra cho kỹ. Phần rượu có tinh dầu bạc hà chiết xuất ra chính là thứ bạn cần rồi. Cho tinh dầu thu được vào lọ thủy tinh sạch, đậy kín và dùng dần.

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Tác hại của tinh dầu bạc hà

  • Khó tiêu và ợ nóng: Người bị bệnh trào ngược dạ dày cần phải cẩn thận khi dùng tinh dầu bạc hà do tinh dầu bạc hà giúp thư giãn cơ vòng có thể khiến axit trào ngược dạ dày lên thực quản.
  • Phát ban: Một số người sử dụng tinh dầu bạc hà quá nhiều có thể gây kích ứng da và phát ban. Chỉ nên dùng tối đa 0.4 ml bạc hà mỗi ngày để tránh những vấn đề về da.
  • Nhức đầu, chóng mặt: Tinh dầu bạc hà có mùi hương mạnh mẽ, nếu sử dụng quá mức sẽ khiến bạn bị sốc mùi và nhức đầu dữ dội, chóng mặt, buồn nôn.
  • Nguy cơ co giật: Nếu bạn sử dụng tinh dầu bạc hà với một liều lượng cực lớn tinh thì một số ảnh hưởng tiêu cực sẽ xảy ra như tổn thương não, yếu cơ và co giật, khó thở, chóng mặt, tim đập chậm.
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Bên cạnh tác dụng tuyệt vời, nếu sử dụng tinh dầu bạc hà quá mức sẽ gây ra phản ứng phụ - Ảnh minh họa: Internet
  • Vấn đề hô hấp ở trẻ nhỏ: Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ được khuyến cáo không nên sử dụng tinh dầu bạc hà. Các nghiên cứu chỉ ra rằng chúng có thể khiến cho tính mạng của trẻ, co thắt xâm lấn và khiến trẻ không thở được.
  • Mụn nước trong miệng và lỗ mũi: Nếu bạn là người dị ứng với tinh dầu bạc hà và hít nó, mụn nước sẽ mọc ở lỗ mũi bạn. Đặc biệt, loại tinh dầu bạc hà này khi tác dụng với một số loại thuốc sẽ gây ra phản ứng phụ không mong muốn như: bỏng tim, trào ngược dạ dày thực quản.
  • Làm chậm nhịp tim: Nghiên cứu chỉ ra rằng tinh dầu bạc hà có thể làm nhịp tim bạn chậm đi. Do đó, nếu hệ tim mạch của bạn không được khỏe mạnh, hãy tránh xa tinh dầu bạc hà ra để đảm bảo an toàn.
  • Không tốt cho bà bầu và mẹ đang cho con bú: Một số trường hợp trong mấy tháng đầu của thai kỳ nếu sử dụng tinh dầu bạc hà có thể bị giãn tử cung và dẫn đến sảy thai.

Tinh dầu bạc hà tốt thật nhưng trong một số trường hợp, bạn nên tránh xa nó. Hy vọng những kiến thức chia sẻ trên đây có thể giúp bạn biết rõ hơn tinh dầu bạc hà có tác dụng gì trong cuộc sống và sử dụng nó đúng cách để không gây ra những nguy hại nêu trên. 

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