Chuối hột ngâm rượu có tác dụng gì, uống nhiều có tốt không?

Sức khỏe 22/12/2019 11:22

Chuối hột từ lâu đã được biết đến với rất nhiều công dụng chữa bệnh, vậy chuối hột ngâm rượu có tác dụng gì?

Chuối có rất nhiều loại, để nói về dinh dưỡng mà chuối chín hay chuối xanh mang lại cho sức khỏe của con người thì rất nhiều. Từ chuối xanh dùng để nấu canh hay các món ăn khác mang đậm văn hóa Việt đến quả chuối chín cung cấp vitamin và trở thành loại quả không thể thiếu trong mỗi dịp ngày rằm lễ tết. Vậy khi nói đến chuối hột, chuối hột ngâm rượu có tác dụng gì, hãy cùng tìm hiểu ở bài viết dưới đây.

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Chuối hột ngâm rượu có tác dụng gì, uống nhiều có tốt không? - Ảnh minh họa: Internet

Chuối hột có tác dụng gì?

Chuối hột là một loại cây thường mọc hoang trên các vùng miền núi phía Tây Bắc và các tỉnh miền Trung. Dân gian thường hay gọi nó là chuối chát, một phần là vì mùi vị lúc chín của nó có vị chát của hột bên trong. Đây là loài cây mọc sinh trưởng ở các quốc gia có khí hậu nhiệt đới.

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Cây chuối hột - Ảnh minh họa: Internet

Những căn bệnh thông thường

Khi nhắc đến chuối hột người ta có thể liên tưởng ngay đến những căn bệnh thông thường mà nó có thể chữa được như giải độc tố trong cơ thể, lợi tiểu, tiêu cơm, sát trùng, thoái nhiệt, lương huyết và làm giảm cơn đau bụng.

Công dụng trong đời sống

Nếu nói về những công dụng trong đời thường thì đầu tiên có thể kể đến từ thân chuối và củ chuối có thể làm rau sống, có tác dụng trị bệnh hay cho gia cầm ăn. Tiếp theo lá chuối có thể để gói một số loại bánh như bánh gói ở các tỉnh miền Trung, bánh bèo ở khu vực miền Bắc...Cuối cùng bắp hoa chuối có thể ăn sống hay chế biến thành món ăn chín.

Đặc tính của chuối hột

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Chuối hột khô - Ảnh minh họa: Internet

Y học hiện đại đã chỉ ra trong chuối hột có các hợp chất lần lượt là norepinephrine, serotonin, hoạt chất dopamine và một loại catecholamin. Vì vậy loại chuối này có những tác dụng quan trọng trong y học.

Bên cạnh đó y học cổ truyền cũng khẳng định chuối hột là loại thuốc có vị ngọt, chát, tính bình. Nhờ những hợp chất và dược tính tồn tại bên trong mà nó được dùng để chữa nhiều loại bệnh khác nhau.

Chuối hột xanh chữa bệnh đau dạ dày, sỏi thận, gout

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Chuối hột xanh - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu: 10 quả chuối hột xanh

Cách thực hiện:

  • Rửa sạch chuối và thái lát mỏng
  • Sao vàng số chuối vừa thái và để chảo vừa sao xuống đất 3 ngày.
  • Sau đó bỏ chuối vào lọ có nắp đậy để bảo quản tốt hơn
  • Việc của bạn là lấy một nắm chuối to hãm cùng 1,5 lít nước và uống thay nước.

Kiên trì uống nước chuối hột từ 2 đến 3 tuần bạn sẽ thấy dạ dày khỏe hơn và không còn đau nữa. Các triệu chứng trước đó như đau quặn thắt bụng, chán ăn hay buồn nôn cũng thuyên giảm.

Nước chuối hột cũng điều trị bệnh sỏi thận, nó góp phần làm giảm kích thước viên sỏi. Đối với viên sỏi nhỏ nó thậm chí có thể làm tiêu sau vào tháng sử dụng nước trên.

Đối với bệnh Gout, loại nước chuối hột trên cũng mang lại hiệu quả đáng kể.

Chữa đau lưng, đau mỏi xương khớp bằng chuối hột chín

Chuối hột chín có công dụng trị đau lưng, mỏi xương khớp. Nguyên liệu bạn cần chuẩn bị là 10 quả chuối hột chín. Sau đó bạn lột vỏ và thái lát theo chiều dài quả chuối và đem đi phơi khô. Sau khi chuối đã khô thì bạn ngâm cùng với 1 lít rượu.

Chuối hột ngâm rượu sẽ tạo ra một loại rượu có vị ngọt thanh dễ uống, để chữa bệnh mỗi ngày bạn uống một ly nhỏ.

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Rượu chuối hột trị đau mỏi xương - Ảnh minh họa: Internet

Quả chuối hột xanh chữa bệnh tiểu đường

Một công dụng khác của quả chuối hột xanh là trị bệnh tiểu đường. Nguyên liệu để làm nên phương thuốc này là hai quả chuối hột xanh. Cách làm vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần đem chuối đi ép lấy nước và uống đều đặn 1 tuần 3 đến 4 lần. Hãy thực hiện kiên trì vài tháng và đi khám lại để thấy được hiệu quả nước ép chuối hột xanh mang lại.

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Tác dụng chuối hột rừng ngâm rượu

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Chuối hột rừng ngâm rượu- Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là tổng hợp những tác dụng của rượu chuối hột mang lại:

  • Kích thích quá trình tiêu hóa, bổ thận lợi tiểu, chữa trị đau lưng mệt mỏi, khắc phục tình trạng biếng ăn và mất ngủ.
  • Rượu chuối hột có khả năng điều trị bệnh sỏi thận, đau dạ dày.
  • Khi kết hợp cùng các vị thuốc khác có công dụng điều trị các loại bệnh như cảm sốt, táo bón, hắc lào…

Tác hại của rượu chuối hột

  • Rượu chuối hột không có biểu hiện ngộ độc cấp tính nhưng nếu dùng với khoảng thời gian từ 3 đến 6 tháng sẽ có biểu hiện ngộ độc.
  • Nếu dùng liên tục hay dùng nhiều một lúc dễ gây ngộ độc và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dùng.
  • Vì tính chất của rượu là dẫn thuốc nhanh và công dụng tức thời nên biến dưỡng và đào thải cũng với tốc độ nhanh.
  • Ảnh hưởng xấu đến các bộ phận khác trong cơ thể.
  • Nếu dùng lâu ngày thì tác dụng phụ của nó là gây kích ứng niêm mạc dạ dày do chất tanin trong ruột chuối hột xanh.
  • Khuyến cáo không nên sử dụng với những đối tượng bị đau dạ dày, trĩ, táo bón, phụ nữ có thai và sau khi sinh.

Trên đây là tổng hợp những tác dụng của rượu chuối hột. Vậy là bạn đã biết chuối hột ngâm rượu có tác dụng gì rồi, hãy cân nhắc và lưu ý những khuyến cáo của bài viết để đạt được hiệu quả bạn mong muốn.

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