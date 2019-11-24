Tác dụng của quả chà là: Cung cấp cấp nguồn năng lượng tốt cho sức khỏe con người

Hiện nay, cây chà là được trồng nhiều ở các vùng như Mỹ, Malaysia, Thái Lan, Ấn Độ, Mianma. Tại Việt Nam, quả của loại cây này đem lại nguồn thu lớn cho nông nghiệp của các tỉnh như Bình Thuận, Quảng Nam, Quảng Ngãi và khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Quả chà là ăn khô hoặc tươi đều được. Các nhà khoa học người Anh đã công bố rằng, mỗi ngày ăn một ít loại quả này sẽ giúp cho chế độ ăn uống cân bằng và lành mạnh, chống táo bón, rối loạn đường ruột, giảm béo phì, hỗ trợ và điều trị bệnh tim mạch, huyết áp, thừa cholesterol, tiêu chảy. Bên cạnh đó, còn nuôi dưỡng cơ bắp phát triển, giúp sáng mắt và chống quáng gà, có lợi cho cả người lớn và trẻ em suy dinh dưỡng cũng như người bệnh trong thời kỳ hồi phục. Vì cung cấp năng lượng nhanh chóng nên ăn quả chà là có thể giảm mệt mỏi trong vòng nửa giờ sau.

Quả chà chứa rất nhiều dưỡng chất tốt, cung cấp năng lượng cho cơ thể con người. Theo đó, trong 100g chà là chứa: cacbohydrat 57g, đạm 3g, chất béo nhỏ hơn 1%, năng lượng 227kcal, chỉ số GI cao. Mười quả chà là cỡ vừa cung cấp khoảng 25% nhu cầu chất xơ và 600mg kali, tương đương với 15% nhu cầu hàng ngày của cơ thể. Ngoài ra, quả chà là còn chứa rất nhiều các dưỡng chất thực vật như potassium, magnesium, canxi, sắt, selenium, kali, các sinh tố nhóm B cùng hàm lượng đường khá cao, khoảng 50-70%. Tất cả các tác dụng của quả chà là là nhờ vào những thành phần dưỡng chất này.

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Quả chà là rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là người bị đau tim, đột quỵ, huyết áp cao... Nhờ tác dụng chống tăng lipid máu và lượng kali cao, hàm lượng natri thấp nên khi ăn quả chà là có tác dụng hiệu quả trong việc điều chỉnh nhịp tim và giữ cho huyết áp trong tầm kiểm soát. Hơn nữa, hàm lượng kali trong quả loại này thậm chí có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh liên quan đến tim, chẳng hạn như đột quỵ. Nếu mỗi ngày cơ thể chúng ta hấp thu khoảng 400gram chà là thì sẽ không còn lo lắng nguy cơ đột quỵ xảy ra. Bên cạnh đó, chà là cũng chứa hàm lượng magie cao giúp cải thiện dòng chảy của mạch máu nên có ích cho việc giảm huyết áp.

Ăn quả chà là tốt cho sức khỏe tim mạch

Cải thiện hệ thống tiêu hóa

Quả chà là là một trong những thực phẩm tốt cho hệ thống tiêu hóa của chúng ta, nhờ vào đặc tính chống oxy hóa cùng hàm lượng chất xơ dồi dào, giúp tăng cường tiết dịch vị tiêu hóa, hỗ trợ hấp thụ thức ăn, nhờ đó thúc đẩy quá trình trao đổi chất, làm giảm tình trạng táo bón. Vì vậy, loại quả này được các thầy thuốc Đông Y xem là một loại thuốc nhuận trường tự nhiên.

Tăng cường sức khỏe cho xương khớp

Xương khớp có khỏe mạnh thì con người chúng ta mới dễ dàng vận động và làm những điều mình thích. Để được như vậy, bạn hãy tận dụng tối đa tác dụng của quả chà là, hãy ăn hàng ngày một vài quả hoặc sử dụng dầu hạt chà là để xoa bóp hai hoặc ba lần mỗi ngày. Vì có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh nên khi ăn loại quả này có thể kiểm soát các cơn đau ở khớp hiệu quả. Bên cạnh đó, hàm lượng kali và magie cao có hiệu quả rất tốt trong việc duy trì sức mạnh của xương và giảm nguy cơ viêm khớp.

Ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị thiếu máu

Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây ra tình trạng thiếu máu chính là cơ thể không được cung cấp đầy đủ hàm lượng sắt cần thiết. Nhưng nếu ăn quả chà là thường xuyên, cơ thể sẽ được bổ sung sắt đều đặn, giúp hỗ trợ sản xuất hemoglobin điều trị bệnh thiếu máu. Bên cạnh đó, hàm lượng vitamin C trong quả chà là còn có vai trò quan trọng trong việc hấp thu sắt của cơ thể. Vì thế, hàng ngày bạn nên ăn một vài quả chà là cùng với một ly sữa ấm để đạt được kết quả tốt nhất.

Chà là nguồn cung cấp năng lượng lành mạnh

Năng lượng của quả chà là rất cao, bổ sung tức thời cho cơ thể do chứa đường Fructose. Nhờ đó, làm cho cơ thể có tính linh động cao, làm cho lượng đường đi vào nhanh chóng và tránh bị tụt huyết áp. Do đó, khi ăn quả chà là bạn sẽ có cảm giác như ăn kẹo có hương vị ngọt ngào, rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, với những người tiểu đường thì không nên ăn quá nhiều, làm tăng đường huyết trong máu. Chính vì vậy, ăn nhiều quả chà là có tốt không còn tùy thuộc vào từng đối tượng.

Quả chà là nguồn cung cấp năng lượng cho con người

Giúp cải thiện sức khỏe não bộ

Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đã chứng minh rằng ăn quả chà là có tác dụng làm giảm các dấu hiệu viêm trong não, thoái hóa thần kinh như Alzheimer. Bên cạnh đó, một nghiên cứu trên động vật cũng cho thấy chà là có thể ức chế hoạt động của protein beta amyloid - một protein có thể hình thành các mảng bám trong não. Nếu các mảng bám tích tụ trong não có thể làm xáo trộn sự giao tiếp giữa các tế bào não, dẫn đến chết tế bào não hoặc hình thành nên bệnh Alzheimer. Do đó, những người thường xuyên ăn chà là có trí nhớ tốt hơn, ít bị lẫn khi về già.

Tác dụng của quả chà là khô với bà bầu

Chà là khô là một món ăn nhẹ có giá trị dinh dưỡng cao dành cho bà bầu. Loại quả này có chứa hàm lượng đường lớn, làm tăng năng lượng và tăng sức sống mới cho cơ thể của mẹ bầu. Vào gần những ngày sinh, ăn quả chà là còn giúp mẹ bầu kích thích hormon tiết sữa, tăng lượng sữa mẹ cho trẻ sơ sinh, khỏe mạnh và nhanh tăng cân. Đây cũng là thực phẩm giàu chất xơ, thích hợp với các mẹ bầu đang trong tình trạng táo bón, chướng bụng, đầy hơi. Nhờ vào nguồn chất xơ này mà mẹ bầu đi đại tiện dễ dàng hơn, phòng tránh được trĩ sau sinh. Do đó, mẹ bầu hãy ăn vài quả chà là mỗi ngày.

>>> Xem thêm:

- Tìm hiểu tất tần tật các tác dụng của hạt hạnh nhân

Ăn quả chà là tốt cho xương khớp và sự phát triển của thai nhi

Bên cạnh đó, khi sinh mẹ bầu sẽ mất đi một lượng máu nhất định, làm cho lượng đường bị giảm. Bổ sung quả chà là sẽ làm cho đường đi vào cơ thể nhanh và tránh bị tụt huyết áp, phục hồi cơ thể suy kiệt của thai phụ sau sinh. Hơn nữa, chất oxytocin có mặt trong chà là cũng là một thành phần quan trọng được dùng trong dược phẩm hỗ trợ sinh nở, sẽ kích thích sự co bóp tử cung trong khi sinh, làm cho cơ bắp của tử cung co bóp rất mạnh, giúp “đẻ nhanh” để mẹ bầu không phải chịu quá nhiều đau đớn.

Các nghiên cứu cũng cho thấy những người phụ nữ ăn chà là sẽ ít có khả năng phải kích sinh hơn so với những người không ăn. Khi phụ nữ mang thai tiêu thụ 70 – 76g chà là mỗi ngày bắt đầu từ tuần thứ 37 của thai kỳ sẽ chuyển dạ tự nhiên trong trung bình ít hơn 4 giờ so với những người không ăn.

Ngoài ra, chà là khô chứa hàm lượng canxi cao, sẽ giúp thai nhi hình thành khung xương chắc khỏe, đồng thời giúp mẹ bầu phòng ngừa bệnh loãng xương, hỗ trợ cho sự co cơ, nhịp đập của tim, sự đông máu và giúp hệ thần kinh gửi đi các thông tin chính xác.

Vì thế, để tận dụng được tất cả các tác dụng của quả chà là tươi cũng như khô, bạn hãy tìm hiểu thật kỹ những thông tin về loại quả này để áp dụng cho đúng.