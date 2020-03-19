Tác dụng của tinh dầu sả đối với cuộc sống của bạn

Tác dụng của tinh dầu sả đối với cuộc sống là không thể bàn cãi, từ việc diệt khuẩn, khử mùi cho đến làm thư giãn tâm hồn hay làm đẹp da. Hãy cùng nhau khám phá những lợi ích tuyệt vời của tinh dầu sả thông qua bài viết dưới đây.

Dưới đây là một số công dụng chính của tinh dầu sả đối với công cuộc làm đẹp da mặt mà các chị em có thể tham khảo.

Tinh dầu sả được làm từ lá và thân cây của cây sả bằng phương pháp chưng cất hơi nước. Đây là loại tinh dầu rất phổ biến ở nhiều nước châu Á từ bao lâu nay, trong đó có cả Việt Nam. Tinh dầu sả mang lại nhiều tác dụng như đuổi côn trùng, diệt khuẩn, giảm đau viêm và cả làm đẹp da.

Tinh dầu sả giúp điều trị mụn

Trong tinh dầu có chứa chất kháng khuẩn có khả năng loại bỏ những vi khuẩn gây mụn, nhanh chóng làm dịu và xoá đi những vết mụn. Ngoài ra, chúng còn giúp bạn ngăn chặn nguy cơ hình thành mụn cám, mụn ẩn hay mụn đầu đen, bảo vệ da khỏi những tia UV cũng như hạn chế những tác nhân gây mụn.

Làm mờ các vết sẹo hay thâm nám

Với đặc tính sát khuẩn cao đồng thời tái tạo những tế bào bị tổn thương, tinh dầu sả giúp những vết thâm nám hay vết sẹo cũng mờ đi theo thời gian. Bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt của làn da sau một thời gian ngắn sử dụng tinh dầu sả.

Nâng tông da

Nhờ những dưỡng chất thẩm thấu vào sâu bên trong da, làn da sẽ được thay đổi sinh khí, trở nên trắng hồng và căng đầy sức sống chỉ sau vài lần sử dụng tinh dầu sả.

Tác dụng của tinh dầu sả với trẻ sơ sinh

Bạn chỉ nên sử dụng tinh dầu sả nguyên chất cho trẻ sơ sinh, giúp bảo vệ sức khỏe cũng như cơ thể non nớt của trẻ. Một số cách tham khảo sử dụng tinh dầu sả cho trẻ như:

Bôi một chút lên quần áo của trẻ.

Nhiều cha mẹ tin dùng tinh dầu sả để bảo vệ sức khỏe cho trẻ sơ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Khi giặt đồ cho trẻ, bạn cũng nên ngâm quần áo với một vài giọt tinh dầu để lưu hương lâu nhất.

Khi lau nhà, bạn hãy cho thêm vài giọt tinh dầu vào thùng nước. Hương thơm này sẽ giúp loại bỏ những con vi khuẩn đáng ghét cũng như đuổi các loại côn trùng như muỗi, gián,… Từ đó, đem lại không gian vui chơi thoáng đãng và sạch sẽ cho trẻ.

Sử dụng đèn xông tinh dầu trong phòng để lưu lại hương thơm nhẹ dịu, sát khuẩn không khí và bảo vệ không gian sống cho trẻ.

Tinh dầu sả là “khắc tinh" của nhiều loại côn trùng, đặc biệt là muỗi - Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích của tinh dầu sả với sức khỏe

Hãy cùng điểm qua một số lợi ích tuyệt vời mà tinh dầu sả đem lại, cụ thể như sau:

Khi sử dụng các loại trà chứa tinh dầu sả hoặc dùng tinh dầu sả để tắm gội, mùi thơm từ sả sẽ giúp thay đổi các thành phần hoá học có trong não theo chiều hướng tích cực, giúp cải thiện tâm trạng khiến bạn vui vẻ và lạc quan hơn.

Dầu sả có khả năng chống lại vi khuẩn nên bạn có thể bôi trực tiếp lên da để ngăn ngừa những bệnh nhiễm trùng thông thường, giúp nâng cao sức đề kháng cho bạn.

Sả còn có tác dụng hỗ trợ tiêu hoá, giúp cân bằng môi trường trong ruột. Việc sử dụng sả thường xuyên sẽ giúp giảm đi những triệu chứng khó chịu hay đau dạ dày nghiêm trọng.

Ở nước ta, sả tươi rất dễ trồng và nhiều nên việc tự làm tinh dầu sả rất đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Tinh dầu sả còn giúp bạn thư giãn, làm giảm căng thẳng ở các hệ thần kinh, từ đó bạn có thể đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng hơn.

Tinh dầu sả còn giúp giảm nguy cơ trầm cảm nhờ mùi hương dễ chịu, xoá đi những lo lắng, bồn chồn. Hãy thêm một chút tinh dầu và kem dưỡng da không mùi rồi bôi lên cơ thể và massage nhẹ nhàng trước khi đi ngủ.

Cách làm tinh dầu sả xông phòng

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Khoảng 10 cây sả tươi.

200ml rượu trắng ( rượu vodka, giấm gạo hay rượu đế đều được).

200ml nước lọc.

Phương pháp thực hiện

Bạn rửa sạch các cây sả rồi để khô ráo nước.

Tiếp đó, bạn cắt bỏ phần lá, chỉ lấy phần gốc. Sau đó, lột bỏ phần già, chỉ chọn lại phần củ trắng bên trong.

Bạn ngâm sả vào trong rượu và nước. Hãy chú ý đổ cho ngập mặt sả không để phần cuống sả bị nổi lên trên. Bởi nếu để bị nổi lên sẽ làm thối, hỏng mất tinh dầu.

Bạn hãy để lọ tinh dầu sả ra chỗ thoáng, không có ánh nắng mặt trời trong vòng 3 ngày.

Sau đó, bạn đổ hỗn hợp sả và nước rượu vào máy xay sinh tố rồi xay nhuyễn.

Tiếp theo, lọc bỏ phần bã vừa xay, giữ lại nước cho vào lọ sạch. Sau đó, bạn đậy nắp kín rồi để ở nơi khô thoáng trong vòng 3 tuần giúp tinh dầu tiết ra. Sau 3 tuần, bạn hãy chiết ra để dùng.

Các bước làm tinh dầu sả - Ảnh minh họa: Internet

Qua bài viết này, chúng ta đã biết thêm nhiều tác dụng của tinh dầu sả. Hy vọng những thông tin bổ ích trên sẽ giúp cho các bạn có thêm một lựa chọn an toàn để bảo vệ sức khỏe tốt hơn.