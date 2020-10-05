Công dụng của cây mật nhân và những điều cần lưu ý khi sử dụng

Mật nhân là loại thảo dược được sử dụng phổ biến trong các bài thuốc dân gian giúp hỗ trợ chữa được nhiều bệnh khác nhau. Khi sử dụng mật nhân bạn cần thận trọng vì thành phần dược tính cao của nó. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về công dụng của cây mật nhân bạn nhé!

Trong đó, nếu bỏ đi phần lá thì hầu như các bộ phận của cây đều có thể dùng làm thuốc, điển hình là vỏ thân, quả, thân rễ…

Cây mật nhân hay còn được biết đến với các tên gọi khác như: cây mật nhân, cây đậu phác nam, cây bá bệnh… Mật nhân thường có độ cao lên đến khoảng 15m, mọc ở dưới những tán lá của các vòm cây lớn hơn. Xung quanh thân cây bao phủ lông, lá kép, không có cuống lá, mỗi cành có từ 13 – 42 lá nhỏ đối, xen kẽ nhau. Mặt trên của lá thường có màu xanh, mặt dưới lá màu trắng. Hoa mọc thành cụm, có màu đỏ tươi hoặc đỏ nâu, lông tơ bao phủ. Mỗi loại hoa có 5 – 6 cánh nhỏ, mỗi cây chỉ có một hoa đực hoặc một hoa cái.

Mật nhân thường có độ cao lên đến khoảng 15m, mọc ở dưới những tán lá của các vòm cây lớn hơn - Ảnh minh họa: Internet

Các công dụng của cây mật nhân

Đối với nam giới

Cây mật nhân có nhiều tác động tốt đối với sinh lý đàn ông như: tăng cường sinh lý, kích thích tăng cường hormone sinh dục giới tính nam nhanh chóng, ngăn chặn những dấu hiệu suy giảm khả năng sinh dục tuổi trung niên, tăng cường chất lượng tinh trùng, chống tình trạng xuất tinh sớm…

Đối với phụ nữ

Cây mật nhân cũng tốt cho cả phụ nữ, đặc biệt là những người có khí hư, huyết kém, ăn không ngon miệng, khó tiêu, đầy hơi, suy nhược cơ thể… Tuy nhiên, cần hết sức lưu ý rằng không được sử dụng cây mật nhân cho phụ nữ mang thai.

Ngoài ra, với những người bị ghẻ lở hắc lào, chỉ cần sử dụng lá mật nhân nấu cùng với nước tắm là được. Nếu tinh chế và sử dụng đúng cách thì các bài thuốc từ mật nhân có thể chữa được nhiều bệnh khác nhau.

Mật nhân trị bệnh gì?

Cây mật nhân có nhiều tác dụng quý, chữa được nhiều loại bệnh khác nhau như: chữa tiêu chảy, kiết lỵ lâu ngày, trị bệnh chàm, ghẻ lở, mẩn ngứa ở trẻ em, chống lại ký sinh trùng gây sốt rét, sốt xuất huyết. Ngoài ra, mật nhân chữa xương khớp, giải rượu, tẩy giun, kích thích đường tiêu hóa, giúp ăn ngon miệng…

Công dụng của cây mật nhân - Ảnh minh họa: Internet

Một số bài thuốc từ cây mật nhân

Hỗ trợ điều trị tiểu đường

Bạn cần chuẩn bị 20g mật nhân được sơ chế đúng cách, rửa sạch với nước rồi thái mỏng, đem phơi khô rồi sao cho vàng. Sau đó đem sắc cùng với một lượng nước để sử dụng thay cho nước trà.

Kích thích hệ tiêu hóa

Bạn cần chuẩn bị 20g rễ mật nhân, 10g quả chuối sứ khô, nướng cho vàng, 1 lít rượu trắng. Sau đó bạn chỉ cần mang hai nguyên liệu trên ngâm cùng với 1 lít rượu trắng ngon, sau 7 ngày là có thể sử dụng. Mỗi lần sử dụng 1 chén thủy tinh nhỏ , dùng mỗi ngày 3 lần vào buổi sáng, trưa và tối.

Cây mật nhân có tác dụng kích thích hệ tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện sinh lý nam giới

Bạn cần chuẩn bị khoảng 400mg cây mật nhân, 50mg nhân sâm và 50g linh chi. Sau đó mang những nguyên liệu trên tán thành bột mịn rồi hoàn thành viên nang và sử dụng theo chỉ định của bác sĩ.

Mật nhân giúp kích thích tăng cường hormone sinh dục giới tính nam nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Chữa rối loạn kinh nguyệt, đau bụng khi có kinh

Bạn cần chuẩn bị khoảng 15g rễ cây mật nhân sắc với lượng nước vừa đủ. Sau đó mang đi sắc cho đến khi lượng nước cô đặc còn phân nửa là được. Thuốc sẽ phát huy công dụng sau 7 – 10 ngày sử dụng.

Ngoài ra, còn có nhiều bài thuốc hữu ích khác từ mật nhân mà bạn có thể sử dụng như: bài thuốc từ cây mật nhân chữa tiêu chảy, kiết lỵ, bài thuốc từ mật nhân trị bệnh chàm, ghẻ, mẩn ngứa ở trẻ em…

Lưu ý khi sử dụng cây mật nhân

Khi sử dụng cây mật nhân như một vị thuốc, bạn cần lưu ý các yếu tố sau:

Tác dụng phụ của mật nhân

Khi sử dụng mật nhân quá liều hoặc trường hợp chưa được sự đồng ý của bác sĩ khi kết hợp với các loại thuốc khác thì bạn có nguy cơ gặp các tình trạng như: hạ huyết áp, ngộ độc, ói mửa, chóng mặt, buồn nôn… Hơn nữa, mật nhân có thể làm giảm hệ miễn dịch đối với những người sức khỏe yếu vì các thành phần dược tính chứa trong mật nhân.

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Mật nhân có thể làm giảm hệ miễn dịch đối với những người sức khỏe yếu - Ảnh minh họa: Internet

Tình trạng sức khỏe

Nếu muốn sử dụng mật nhân để chữa bệnh bạn cần căn cứ vào tình trạng sức khỏe hiện tại cũng như lời khuyên của bác sĩ. Đặc biệt, nếu bạn thuộc một trong các nhóm đối tượng sau đây thì không được sử dụng mật nhân: phụ nữ đang mang thai, trẻ em dưới 9 tuổi, người bị bệnh gan, dạ dày, tim mạch hoặc các bệnh về nội tạng, dị ứng với bất kỳ chất nào của cây mật nhân.

Nếu muốn sử dụng mật nhân để chữa bệnh bạn cần căn cứ vào tình trạng sức khỏe hiện tại cũng như lời khuyên của bác sĩ - Ảnh minh họa: Internet

Không thể phủ nhận những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe khi sử dụng mật nhân. Tuy nhiên, bạn cần trang bị cho mình đủ kiến thức, dùng mật nhân đúng cách và nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng để đảm bảo an toàn. Mong những chia sẻ trong bài viết trên xoay quanh chủ đề công dụng của cây mật nhân có thể giúp ích cho các bạn.