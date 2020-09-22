Nước ép táo có tác dụng gì? Uống nước ép táo sao cho đúng cách?

Táo được biết đến là loại quả giàu chất xơ, chất chống oxy hóa, vitamin C, ít calo, tốt cho sức khỏe và làn da. Ngoài việc ăn trực tiếp thì việc tiêu thụ táo bằng cách ép nước cũng vô cùng tốt. Vì vậy, hãy cùng tìm hiểu về chủ đề nước ép táo có tác dụng gì trong bài viết dưới đây.

Uống nước ép táo giúp bạn tăng cường khả năng miễn dịch và ngăn ngừa nhiều loại bệnh khác nhau. Nhờ đó, bạn sẽ hạn chế được nguy cơ nhiễm trùng hoặc dị ứng.

Táo cung cấp cho cơ thể nhiều chất dinh dưỡng đặc biệt là các loại vitamin như: vitamin A, C, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, B12 cùng các khoáng chất như: canxi, sắt, magie, phốt pho, kali, natri, kẽm, đồng, mangan, selen … Ngoài ra, trong táo còn chứa omega-3 và omega-6. Do đó nước ép táo thật sự rất tốt cho sức khỏe của chúng ta.

Uống nước ép táo giúp bạn tăng cường khả năng miễn dịch và ngăn ngừa nhiều loại bệnh khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho tim mạch

Nhờ những chất chống oxy hóa như polyphenol và flavonoid nên nước ép táo là một nhân tố góp phần làm trái tim bạn thêm khỏe mạnh. Trong nước ép táo có chứa nhiều kali, một trong những khoáng chất có vai trò quan trọng đối với sức khỏe tim mạch.

Trong nước ép táo có chứa nhiều kali, một trong những khoáng chất có vai trò quan trọng đối với sức khỏe tim mạch - Ảnh minh họa: Internet

Làm sạch gan

Độ kiềm của nước ép táo giúp làm sạch các chất thải tích tụ trong gan và có thể giúp bạn duy trì độ pH của cơ thể.

Nước ép táo rất tốt cho hệ tiêu hóa

Pectin có trong nước ép táo giúp hệ thống tiêu hóa khỏe mạnh. Từ đó hỗ trợ phòng tránh táo bón mãn tính, ngăn ngừa các bệnh về tiêu hóa trào ngược axit và là phương pháp tự nhiên để điều trị chứng ợ nóng.

Nước ép táo giúp điều trị thiếu máu

Nước ép táo có thể giúp điều trị bệnh thiếu máu mãn tính. Uống nước ép táo hai lần trong một ngày có thể giúp tăng mức độ hemoglobin của cơ thể. Nước ép táo cũng có lợi cho phụ nữ bị mất máu khi mang thai. Kết hợp nước ép táo uống với mật ong cũng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho phụ nữ thiếu máu.

Nước ép táo rất tốt cho bệnh viêm khớp

Kali trong nước ép táo rất tốt cho phụ nữ bị viêm khớp, đau khớp và yếu cơ.

Ngừa hen suyễn

Nhờ chứa flavonoid mà nước ép táo có thể giúp bạn ngăn ngừa sự bùng phát của các cơn hen suyễn. Hơn nữa còn giúp phổi của bạn khỏe mạnh để có thể kiểm soát bệnh hen suyễn một cách tốt hơn. Theo các nghiên cứu những người uống nước ép táo mỗi ngày có nguy cơ bị hen suyễn thấp hơn nhiều lần so với những người không uống loại nước ép này.

Giảm cholesterol

Trong nước ép táo có chứa nhiều lượng vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa quan trọng nên có thể giúp bạn kiểm soát cholesterol một cách hiệu quả.

Công dụng của nước ép táo đối với làm đẹp

Tốt cho da

Nước ép táo cung cấp lượng lớn vitamin C giúp làn da của bạn trông tươi tắn và khỏe mạnh hơn. Từ đó giúp bảo vệ các tế bào da khỏi quá trình lão hóa sớm, trung hòa độc tố, giúp các chị em có một làn da trắng sáng.

Nước ép táo cung cấp lượng lớn vitamin C giúp làn da của bạn trông tươi tắn và khỏe mạnh hơn nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho tóc

Việc uống nước ép táo cũng giúp sức khỏe mái tóc của bạn được cải thiện, giúp bạn gái có một mái tóc suôn mượt, chắc khỏe. Để tăng hiệu quả bạn có thể dùng nước ép táo gội đầu và mát xa khoảng 5 – 10 phút mỗi ngày để đánh bay những mảng gàu.

Giảm cân

Nước ép táo chứa rất ít chất béo, gần như không có, rất ít protein (khoảng 5%), một lượng nhỏ malic axit – một chất giúp đốt mỡ thừa và giảm béo hữu hiệu. Việc uống nước ép táo thường xuyên giúp bạn giảm cân và tiêu mỡ.

Uống nước ép táo đúng cách

Liều lượng

Bạn chỉ nên uống 1 ly nước ép táo mỗi ngày và không nên uống quá nhiều. Bên cạnh đó, việc kết hợp nước ép táo cùng một số loại nước ép trái cây khác và thay đổi hàng ngày sẽ giúp bạn chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn.

Bạn chỉ nên uống 1 ly nước ép táo mỗi ngày và không nên uống quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian uống

Mỗi loại hoa quả cũng như nước ép từ chúng sẽ có những khung giờ hấp thu hiệu quả khác nhau. Bạn nên tham khảo ý kiến các chuyên gia về vấn đề này để có thể kết hợp nước ép táo cùng các loại nước ép trái cây khác một cách hợp lý. Thông thường, thời gian thích hợp để uống các loại nước ép trái cây là giữa 2 bữa ăn hoặc trước bữa ăn 30-40 phút và tuyệt đối không được uống khi đói vì axit trong trái cây sẽ làm tổn thương dạ dày.

Nước ép táo mang lại rất nhiều lợi ích cho cơ thể, tuy nhiên nó chỉ thực sự phát huy hết tác dụng nếu được sử dụng đúng cách. Việc lưu ý đến liều lượng, thời gian uống và tham khảo thêm ý kiến chuyên gia sẽ giúp bạn có được những kết quả tốt hơn khi sử dụng nước ép táo. Mong rằng những chia sẻ xoay quanh chủ đề nước ép táo có tác dụng gì có thể giúp ích cho các bạn.