Tìm hiểu lá phan tả diệp có tác dụng gì với cơ thể?

Là loại lá được biết đến với tác dụng lớn nhất là làm nhuận tràng, và được người Ai Cập sử dụng rộng rãi từ 3500 năm về trước. Sau này, chúng được trồng phổ biến ở các nước Châu Âu và châu Á, trở thành một vị thuốc tiêu biểu trong cả Đông Y cổ truyền và Y học hiện đại.

Lá phan tả diệp là loại thảo dược được biết đến nhiều nhất với khả năng làm nhuận tràng, đồng thời chúng còn giúp hỗ trợ giảm cân, giữ dáng cho phái đẹp rất hiệu quả.Cụ thể lá phan tả diệp có tác dụng gì?

Hoa của phan tả diệp có cánh màu vàng tươi, mọc thành chùm. Quả phan tả diệp có dạng dẹt, hơi cong, thuộc loại đậu hình trứng, độ dài từ 4-6cm. Bên trong quả có chứa 6-8 hạt hình trứng dẹt, có màu lục nâu.

Phan tả diệp thuộc họ cây bụi, có chiều cao trung bình từ 50-100 cm. Lá tả diệp là dạng lá kép lông chim, lá chẵn, có từ 10-16 lá chét. Loại cây này có thân khá nhỏ, màu sắc xanh sẫm, chia ra thành nhiều cành lá nhỏ.

Lá phan tả diệp là vị thuốc được sử dụng khá phổ biến trong đông y cũng như tây y

+ Tính vị của cây

Cây phan tả diệp có vị ngọt, tính hàn, hơi đắng, không độc. Loại dược liệu này mang đến công dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi đại tiểu tiện, thông thực bị tích đọng trong ruột. Đồng thời nó còn tốt cho những người thường xuyên ăn uống không tiêu, táo bón, bụng ngực đầy trướng, giúp kích thích tiêu hóa và làm sạch đường ruột trong các trường hợp chuẩn bị phẫu thuật.

+ Thu hái và bào chế

- Người ta sẽ thu hoạch cành lá, tuốt lấy lá chét mang đi phơi hoặc sấy khô ở nhiệt độ trung bình từ 40-50 độ C.

- Sau đó, tiến hành đóng gói, bảo quản nơi khô ráo.

- Ngoài phần lá, nhiều nơi còn dùng cả quả của cây.

- Khi sử dụng phan tả diệp làm dược liệu, bạn chỉ việc hãm chúng cùng nước đun sôi trong 5 phút, gạn lấy nước hãm uống ấm 3 lần trong ngày. Nên tránh việc phải đun sôi lá cây trong thời gian dài vì sẽ làm thủy phân các sennosid khiến chúng bị hấp thu ngay ở ruột non làm mất khả năng tăng nhu động ở vùng đại tràng.

2. Lá phan tả diệp trị bệnh gì?

Nhiều người thường thức mắc rằng lá phan tả diệp chữa bệnh gì, tác dụng ra sao. Thực ra, loài cây này rất tốt, nếu biết sử dụng chúng một cách khoa học và khéo léo thì đây sẽ là loại dược liệu giúp con người chữa trị nhiều loại bệnh. Dưới đây là một số công dụng nổi bật của cây phan tả diệp:

Nếu biết sử dụng một cách khoa học và khéo léo thì đây sẽ là loại dược liệu giúp con người chữa trị nhiều loại bệnh

+ Lá phan tả diệp trị táo bón, nhuận tràng

Trong dân gian, cây phan tả diệp đã được lưu truyền nhiều thế kỷ nhờ tác dụng hỗ trợ điều trị táo bón, giúp nhuận tràng với liều dùng thấp từ 3-4g/ngày. Nhiều người sử dụng đã khẳng định nếu sử dụng với liều lượng như trên thì sẽ giúp việc đi ngoài trở nên dễ dàng hơn. Trong một số trường hợp táo bón nhẹ thì chỉ cần 1 ngày là có thể đi ngoài được ngay.

+ Tác dụng kích thích hoạt động tiêu hóa

Đây là loại cây có tác dụng kích thích tiêu hóa rất mạnh. Mỗi lần chỉ nên dùng 1-2g 1 lần/ ngày. Có thể dùng cách phơi khô lá sau đó sắc nước uống. Nên chú ý kiều lượng vì nếu dùng quá nhiều sẽ gây tình trạng xổ mạnh, không kiềm được làm cho cơ thể mất nước đột ngột và rất nguy hại đến sức khỏe.

Có tác dụng kích thích tiêu hóa rất mạnh

+ Lọc máu, tẩy độc gan

Ngoài các tác dụng trên thì lá phan tả diệp còn có công dụng hỗ trợ lọc máu, tẩy độc nội tạng như gan, thận, đồng thời giúp tống độc xuống ruột già và đẩy ra ngoài. Bạn có thể áp dụng phương thuốc này để trị các bệnh như sốt do nhiễm khuẩn, nhiễm trùng.

- Tác dụng cầm máu

Đây là tác dụng khá hay nhưng ít người biết đến của phan tả diệp. Liều dùng để cầm máu thường là 1g/lần, ngày 3 lần trong ngày sẽ giúp hỗ trợ tăng số lượng tiểu cầu, fibrinogen, ngăn ngừa máu đông nhanh.

Giúp hỗ trợ tăng số lượng tiểu cầu, fibrinogen, ngăn ngừa máu đông nhanh

- Hỗ trợ điều trị bệnh gan

Đối với những người đang có các vấn đề ở gan như: xơ gan, vàng da, áp xe gan, viêm gan hay ung thư gan sẽ đi kèm với triệu chứng chán ăn và khi xét nghiệm có chỉ số men gan tăng cao hơn người bình thường gấp 2-5 lần làm tiêu hủy tế bào gan.

Có thể uống Phan Tả Diệp với liều cao 12g/lần, mỗi ngày dùng 2 lần để hỗ trợ điều trị bệnh. Người dùng vẫn ăn nên uống bình thường, khi đại tiện sẽ có phân đen lỏng như tiêu chảy, đừng lo lắng, bạn hãy tiếp tục uống cho đến khi đi phân dễ dàng và không còn lỏng nát nữa mà trở lại phân dẻo vàng thì ngưng và tiến hành đi xét nghiệm các chỉ số men gan lại.

Uống Phan tả diệp giúp hỗ trợ điều trị bệnh gan

- Giảm cân bằng lá phan tả diệp

Loại cây này còn có tác mà rất nhiều chị em yêu thích đó chính là hỗ trợ giảm béo hiệu quả nhờ vào khả năng giúp nhuận tràng, hỗ trợ chữa chứng táo bón vô cùng tuyệt vời. Cơ thể hoạt động là nhờ vào tính xổ nhẹ, nên giúp giảm cân nhanh hơn.

Nước sắc từ lá phan tả diệp sẽ tác động trực tiếp lên thành ruột, giúp cơ thể nhuận tràng, giảm lượng thức ăn hấp thu vào cơ thể, từ đó giúp giảm cân an toàn mà không gây tác dụng phụ. Ngoài ra, chúng còn giúp đẩy chất thải ra khỏi cơ thể nhanh chóng, giảm lượng chất thải có hại tích tụ lâu dài trong cơ thể.

Giảm cân hiệu quả bằng lá phan tả diệp

+ Tác dụng trị mụn của lá phan tả diệp

Nguyên nhân của làn da mụn thường do các tế bào chết, bã nhờn trên da tạo nên các nhân mụn hoặc có thể do nội tiết trong cơ thể bị rối loạn. Các chuyên gia da liễu khuyên rằng khi bị mụn bạn có thể sử dụng lá phan tả diệp để mụn mau khỏi.

Dùng 15g lá khô đun với nước sôi và bỏ bã, chỉ lấy nước, để nguội 15 phút và uống hết trong một lần, không chia liều. Sử dụng đều đặn 1 ngày 1-2 thang sẽ giúp cơ thể thanh nhiệt, giải độc, tiêu sưng, kháng khuẩn và trị mụn hiệu quả.

3. Lưu ý khi sử dụng phan tả diệp

+ Uống lá phan tả diệp có hại không?

Mặc dù lá phan tả diệp có nhiều công dụng, hỗ trợ cải thiện nhanh bệnh tật nhưng cũng có một số đối tượng không nên sử dụng loại thảo dược này:

- Người đang bị táo bón do viêm ruột già, thắt cơ ruột. Vì phan tả diệp sẽ gây co bóp ruột nhanh hơn, làm gây tổn thương ở ruột già trở nên trầm trọng hơn.

- Đặc biệt, người đang bị tiêu chảy càng không nên sử dụng chúng vì có thể gây kiết lỵ, nguy hiểm cho cơ thể.

- Phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú cũng là đối tượng hết sức nhạy cảm, với loại dược liệu mạnh này, chúng có thể gây tác động xấu đến sức khỏe của cả mẹ và bé

Lưu ý sử dụng phan tả diệp đúng cách để đảm bảo hiệu quả, an toàn

+ Nên sử dụng Phan Tả Diệp vào lúc nào?

Bạn chỉ nên sử dụng phan tả diệp chữa táo bón sau khi đã ăn no mà không tiêu, khó đi đại tiện, còn nếu dùng phan tả diệp lúc bụng đang trống rỗng sẽ rất vô ích, càng làm cho nhu động ruột co bóp mạnh hơn khiến bị mót muốn đi cầu nhưng không có phân ra làm bụng đau âm ỉ khó chịu.

Tốt nhất nên dùng phan tả diệp vào những ngày cuối tuần tối thứ sáu và tối thứ bảy không phải đi làm, đun 4g thảo dược trong nước sôi khoảng 10 phút rồi uống như nước trà để nhuận trường giúp xổ độc, đi ra hết phân đen ứ đọng trong cơ thể.

Hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi đã giúp bạn trả lời được thắc mắc lá phan tả diệp có tác dụng gì cũng như hướng dẫn sử dụng để đạt được hiệu quả hỗ trợ chữa bệnh tốt nhất.