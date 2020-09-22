Hàm lượng các chất chống oxy hóa trong sa kê rất cao. Do đó, giúp cung cấp một màng chắn hiệu quả những tác hại của ánh nắng và các tia mặt trời. Đồng thời, nó cũng kích thích sự tăng trưởng của các tế bào mới và giúp làn da bị tổn thương được phục hồi, mịn màng và trẻ trung.

Các bộ phận của cây sa kê gồm: rễ, lá, vỏ và nhựa cây đều có thể dùng trong y học. Trong đó, lá sa kê mang đến hiệu quả chữa bệnh rất cao. Tuy nhiên, lá sa kê chữa bệnh gì là điều không phải ai cũng nắm rõ.

Hàm lượng chất chống oxy hóa cao trong quả sa kê sẽ giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng và chống lại những tác nhân gây bệnh. Loại bỏ các gốc tự do gây hại, là nguyên nhân gây lão hóa sớm.

Với hàm lượng cao kali, lá sa kê mang đến nguồn dinh dưỡng hữu dụng cho tim. Kali là vi chất giúp giảm huyết áp và điều hòa nhịp tim hiệu quả. Ngoài ra, trong quả sa kê có chứa nguồn chất xơ giúp giảm cholesterol hiệu quả và ngăn chặn bệnh tim mạch.

+ Cung cấp năng lượng

Sa kê giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể. Chỉ trong một chén sa kê có chữa 60 gam carbohydrate. Nó sẽ giúp tăng cường sức khỏe cho các vận động viên và những người thường xuyên vận động.

+ Ngăn chặn quá trình viêm da

Chiết xuất sa kê tươi được sử dụng để giảm viêm. Nó ức chế hoạt động của các enzyme gây viêm và ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm do tăng cường sản xuất oxit nitric.

Lá sa kê là vị thuốc “cây nhà lá vườn” giúp chăm sóc sức khỏe hiệu quả

+ Sản sinh collagen

Thường xuyên uống nước trái cây sa kê sẽ giúp sáng da và làm săn chắc da. Hàm lượng vitamin C dồi dào trong sa kê giúp thúc đẩy sản xuất collagen và tăng tính đàn hồi cho da.

+ Điều trị các bệnh về da

Dù tro của lá sa kê là cách vô cùng hữu hiệu để chữa trị hiệu quả các bệnh nhiễm trùng da. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng mủ của cây sa kê bôi lên bề mặt da để tránh tác động xấu của các bệnh ngoài da như eczema, bệnh vẩy nến và viêm da.

+ Nuôi dưỡng tóc

Trong sa kê chứa hàm lượng cao Vitamin C giúp tăng cường sự hấp thu khoáng chất và bổ sung dưỡng chất cho tóc. Sa kê cũng là nguồn cung cấp axit omega-3 và omega-6 giúp giảm tình trạng tóc gãy, rụng hiệu quả. Trong sa kê có chứa các axit béo điều chỉnh hiệu quả tình trạng sản xuất bã nhờn ở da đầu. Từ đó, ngăn chặn gàu, ngứa và rụng tóc.

+ Chữa bệnh tiểu đường

Lá cây sa kê giúp ức chế sự hấp thu glucose và ngăn quá trình tiến triển của bệnh tiểu đường

Lá cây sa kê chứa hàm lượng chất xơ lớn. Chúng sẽ giúp ức chế sự hấp thu glucose và ngăn quá trình tiến triển của bệnh tiểu đường.

+ Có tác dụng tốt cho hệ tiêu hóa

Chất xơ trong lá sa kê giúp loại bỏ độc tố ra khỏi ruột, tăng cường hiệu quả hoạt động của nhu động ruột và hệ tiêu hóa. Ngăn ngừa một số bệnh về tiêu hóa như chứng ợ nóng, ợ chua, loét và viêm dạ dày, loại bỏ các hợp chất độc hại trong ruột. Không những vậy, còn giúp bảo vệ màng nhầy của ruột kết và tránh được sự tấn công của các hóa chất gây ung thư từ đại tràng.

2. Lá sa kê trị bệnh gì?

Là một loại dược liệu lành tính, có hiệu quả chữa bệnh cao. Đặc biệt là bệnh gút, tiểu đường, viêm gan, vàng da… Cụ thể một số bài thuốc trị bệnh từ lá sa kê mà bạn có thể tham khảo.

+ Lá sa kê chữa bệnh gout

Lá sa kê nấu nước uống trị bệnh gì? Lá sa kê là dược liệu có hiệu quả sát khuẩn và tiêu viêm rất tốt. Đặc biệt, có tính lợi tiểu cao nên thường được sử dụng khi muốn chữa bệnh gút. Lá có dược tính giúp tăng cường khả năng đào thải axit uric ra ngoài cơ thể. Từ đó, giúp phần nào hạ nồng độ axit uric trong máu, ngăn ngừa sự tiến triển của bệnh.

Lá sa kê có tính lợi tiểu cao nên thường được sử dụng khi muốn chữa bệnh gút

Dùng lá sa kê mang đến hiệu quả điều trị rất cao đối với bệnh nhân gout và được dân gian lưu truyền rộng rãi.

Bài thuốc trị bệnh gút từ lá sa kê:

Bài thuốc 1:

Phối hợp lá sa kê với cỏ xước và dưa chuột (dưa leo). Trong dưa leo có hiệu quả thanh nhiệt, giải khát. Cỏ xước có tính thanh nhiệt, lợi tiểu, trừ thấp.

Cách dùng: Dùng 100 gr lá sa kê tươi, 100 gr dưa chuột (dưa leo) và 50 gr cỏ xước khô đem nấu nước uống hàng ngày.

Hoặc đơn giản hơn, bạn chỉ cần dùng khoảng 3-4 lá sa kê phơi khô, cắt nhỏ rửa sạch. Đem sắc với 2 lít nước để dùng hằng ngày.

Bài thuốc 2:

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Lá sakê 40g, củ ráy 30g, củ cat lồi 30g, Quả chuối rừng 30g, trái dứa 30g.

Cách thực hiện: Cho tất cả vào đun cùng 1.5 lít nước đun sôi nhỏ lửa trong 30 phút. Dùng nước này để uống hàng ngày. Kiên trì sử dụng trong 1 tuần sẽ thấy bệnh gout thuyên giảm.

Lưu ý: Dùng lá sa kê chỉ có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh, do đó, để đạt hiệu quả tốt nhất, bạn cần phải đến các cơ sở y tế để khám và biết được tình trạng bệnh của mình. Đồng thời, cần áp dụng cho mình một chế độ ăn hợp lý tránh hải sản, thực phẩm nhiều đạm.

+ Lá sa kê chữa bệnh tiểu đường

Chuẩn bị các nguyên liệu gồm: Lá sa kê già phơi khô 30g (100g nếu là lá tươi), lá ổi non tươi 50g, quả đậu bắp tươi 100g.

Cách thực hiện: Cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị nấu với 1,5 lít nước. Đun cạn còn 100ml để uống trong ngày. Kiên trì sử dụng thường xuyên hàng ngày để giữ đường huyết luôn ở mức ổn định.

+ Lá sa kê trị bệnh gan

Dùng lá sa kê khô 30g, diệp hạ châu 25g, cây cỏ mực khô 20g, đun nước uống hàng ngày. Lá sa kê giúp điều trị một số bệnh về gan như viêm gan, vàng da…

Lá sa kê giúp điều trị một số bệnh về gan như viêm gan, vàng da…

+ Lá sa kê trị bệnh bí tiểu, phù nề

Chuẩn bị các nguyên liệu bao gồm: Lá sa kê tươi 100g (hoặc khô 30g), cỏ xước khô 40g, râu ngô 25g, quả dưa leo tươi 100g.

Cách thực hiện: Cho tất cả các nguyên liệu trên đun với 1,5 lít nước. Dùng nước sắc để uống trong ngày.

+ Lá sa kê trị bệnh huyết áp không ổn định

Dùng lá sa kê mới rụng 30g, lá rau ngót 40g, chè tươi 20g đem đun nước uống hàng ngày. Sau một thời gian kiên trì dùng sẽ thấy huyết áp ổn định hơn.

Dùng lá sa kê mới rụng

+ Lá sa kê hỗ trợ điều trị bệnh ung thư

Các nguyên liệu cần chuẩn bị gồm: Lá sa kê khô 30g, cây xạ đen 30g đun với 1 lít nước. Đun cho đến khi nước cạn còn 500ml. Dùng nước thu được và chia 3 lần uống trong ngày. Đây là bài thuốc giúp hạn chế sự phát triển của bệnh.

3. Cách sử dụng lá sa kê

Cách sử dụng lá sa kê khá đơn giản, hiệu quả. Có thể dùng dược liệu lá sa kê độc vị hoặc kết hợp cùng nhiều vị khác nhằm gia tăng công hiệu chữa bệnh. Người bình thường cũng có thể uống nước sa kê giải khát hằng ngày, tăng cường sức khỏe và giúp ngăn ngừa bệnh tật.

Uống nước lá sa kê có tác dụng gì? Lá sa kê nấu nước uống mang đến hiệu quả tiêu viêm, lợi tiểu và giải độc, hỗ trợ điều trị mụn nhọt, phù thũng… Đặc biệt là viêm gan, vàng da.

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Người bình thường cũng có thể uống nước sa kê để giải khát hằng ngày, tăng cường sức khỏe và giúp ngăn ngừa bệnh tật

Lưu ý:

+ Hạn chế dùng với phụ nữ mang thai.

+ Nên dùng lá sa kê khô chữa bệnh.

Cách nấu nước lá sa kê:

Chuẩn bị 100g lá sa kê khô,. Đem rửa sạch và để ráo nước. Cho vào nồi đun cùng 2 lít nước. Khi nước trong nồi cạn còn khoảng 1 lít thì tắt bếp, để nguội. Dùng để uống thay nước lọc, trong ngày. Nên dùng hết trong ngày.

Uống lá sa kê có hại không?

Tuy rằng uống nước lá sa kê rất an toàn, hiệu quả và không gây hại. Nhưng cần biết cách dùng và dùng đúng liều lượng. Lạm dụng vị dược liệu này sẽ gây tác động xấu đến hệ tiêu hóa.

Trên đây là những thông tin giải đáp xoay quanh thắc mắc lá sa kê chữa bệnh gì. Hãy lưu lại vị thuốc “cây nhà lá vườn” này để chăm sóc sức khỏe của bản thân, người nhà tốt hơn.