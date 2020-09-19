Có nên uống dầu gấc thường xuyên? Tác dụng của dầu gấc

Dầu gấc không chỉ là thực phẩm có lợi cho sức khỏe mà còn là loại mỹ phẩm thiên nhiên hiệu quả, an toàn đối với việc chăm sóc da . Tuy nhiên, việc lạm dụng dầu gấc hoặc dùng dầu gấc không đúng cách có thể gây nên những tác dụng phụ không mong muốn. Đó là lý do vì sao nhiều người thắc mắc có nên uống dầu gấc thường xuyên . Trong bài viết sau, Phunuvagiadinh sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi đó cũng như hiểu hơn về công dụng của dầu gấc.

Trong đó, beta-caroten là chất khi đi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A có lợi cho da và mắt. Hợp chất lycopen có tác dụng trong việc điều trị các chứng bệnh: viêm gan, xơ gan, rối loạn lipid máu, hạ huyết áp, khô mắt, mờ mắt,… Ngoài ra, dầu gấc còn chứa nhiều vitamin E, vitamin A giúp nuôi dưỡng và trẻ hóa làn da, đem lại cho bạn làn da trắng mịn, tràn đầy sức sống, một mái tóc bóng mượt, chắc khỏe.

Dầu gấc là loại dầu tự nhiên cực kỳ có lợi cho sức khỏe, có thể thoa trực tiếp hoặc uống trực tiếp mà không hề gây nguy hiểm. Lý do là bởi dầu gấc có giá trị dinh dưỡng rất cao và vô cùng lành tính, thành phần chủ yếu là beta-caroten, alphatocopherol, lycopen,…

Dầu gấc có giá trị dinh dưỡng cực kỳ cao - Ảnh minh họa: Internet

Uống dầu gấc có tốt không?

Để biết được uống dầu gấc có tốt không, mời bạn cùng xem những tác dụng của dầu gấc đối với sức khỏe dưới đây:

Hỗ trợ các bệnh về mắt

Theo các nghiên cứu, dầu gấc chứa nhiều vi chất như vitamin A, C, E, K, B6, B12, lutein, beta-caroten, kẽm, omega-3,… có thể làm giảm các triệu chứng bệnh lý về mắt. Đặc biệt, lutein và beta-carotene còn giúp ngăn ngừa tình trạng thoái hóa võng mạc, tăng cường dưỡng chất giúp mắt bớt mệt mỏi, chậm lão hóa, sáng mắt, chữa khô mắt,…

Tăng sức đề kháng

Nhờ chứa các chất chống oxy hóa, dầu gấc giúp tăng cường sức đề kháng. Vitamin A trong dầu gấc giúp cải thiện hệ miễn dịch. Lycopen, beta-carotene giúp tăng khả năng kháng khuẩn cho cơ thể.

Dầu gấc chứa các chất chống oxy hóa giúp tăng cường sức đề kháng - Ảnh minh họa: Internet

Phòng, chữa thiếu vitamin

Vitamin A trong dầu gấc đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển và tăng trưởng của trẻ, giúp bổ sung vitamin A, E tự nhiên, chữa suy dinh dưỡng do thiếu vitamin, giúp cơ thể của trẻ phát triển toàn diện, cao to. Đặc biệt, beta-caroten là tiền chất của vitamin A, rất cần thiết cho quá trình phát triển xương, duy trì tốc độ tăng trưởng bình thường, giúp trẻ phát triển chiều cao tối ưu.

Giúp da sáng khỏe

Lycopen trong dầu gấc giúp dưỡng da, chăm sóc và bảo vệ da, giúp da luôn tươi trẻ, hồng hào và mịn màng. Beta-carotene giúp làn da khỏe mạnh, tăng độ đàn hồi và cấp ẩm cho da. Chất carotenoid trong dầu gấc giúp phòng chữa sạm da, trị mụn trứng cá,…

Dầu gấc giúp da sáng khỏe, hồng hào - Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho tóc

Lycopen không chỉ tốt cho da mà còn có lợi cho tóc, cụ thể là phòng chữa rụng tóc, giúp tóc khỏe hơn, mềm mại và đen hơn.

Chống lão hóa

Các chất beta-carotene, lycopen và alphatocopherol trong dầu gấc giúp duy trì tuổi thanh xuân. Lycopene chứa hoạt tính chống oxy hóa mạnh gấp 100 lần so với vitamin E, có khả năng điều hòa sự đáp ứng miễn dịch trong cơ thể, giúp da chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời, chống lão hóa.

Tốt cho hệ hô hấp

Các vitamin trong dầu gấc giúp cơ thể khỏe mạnh, phòng các bệnh dịch và các bệnh đường hô hấp.

Vô hiệu hóa các chất gây ung thư

Theo một số nghiên cứu, các hợp chất lycopen, beta-carotene, vitamin E,… trong dầu gấc có khả năng vô hiệu hóa 75 % các chất gây ung thư, đặc biệt là ung thư vú.

Dầu gấc có khả năng vô hiệu hóa các chất gây ung thư - Ảnh minh họa: Internet

Uống dầu gấc vào lúc nào là tốt nhất?

Beta-carotene trong dầu gấc được cơ thể hấp thụ chủ yếu ở ruột non và hấp thụ một cách tốt nhất khi có sự hỗ trợ của chất béo và dầu mỡ. Do đó, uống dầu gấc đúng cách chính là lúc cơ thể đã thu nạp nhiều dầu mỡ nhất. Bạn có thể uống dầu gấc trong lúc ăn hoặc sau bữa ăn.

Tuy nhiên, để tránh tình trạng đầy bụng hay chướng bụng, bạn nên uống dầu gấc sau khi ăn khoảng 30 phút đến 1 tiếng. Lúc này, các dưỡng chất trong dầu gấc sẽ được cơ thể hấp thụ một cách tự nhiên cùng với thức ăn.

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Có nên uống dầu gấc thường xuyên?

Có nên uống dầu gấc mỗi ngày hay quá thường xuyên hay không? Mỗi ngày, bạn nên uống đều đặn 1 thìa dầu gấc hoặc trộn trực tiếp dầu gấc vào cháo, salad rau trộn hoặc các món ăn khác. Điều này giúp giá trị dinh dưỡng trong dầu gấc được giữ nguyên. Lưu ý không nên chiên hay xào nấu dầu gốc vì nó sẽ làm giảm giá trị dinh dưỡng của dầu gấc, thậm chí là biến mất.

Bạn có thể uống trực tiếp dầu gấc hoặc dưới dạng viên nang - Ảnh minh họa: Internet

Nếu cơ thể tích trữ quá nhiều beta-carotene sẽ xuất hiện triệu chứng vàng da, nhất là ở 2 bàn tay và 2 bàn chân. Việc tiếp tục sử dụng trong thời gian dài có thể gây ngộ độc. Việc lạm dụng dầu gấc cho trẻ em, dùng hàng ngày hay dùng quá nhiều sẽ làm beta-carotene tích lũy ở các mô, khi đến một ngưỡng nào đó sẽ gây tác dụng phụ, gây ngộ độc, biểu hiện vàng mắt, vàng da.

Với người lớn, không nên dùng dầu gấc quá 2ml mỗi ngày, còn trẻ em thì không được quá 1ml. Nếu dùng dưới dạng viên nang, người lớn không nên dùng quá 2-4 viên/ngày.

Trên đây là những thông tin giúp bạn trả lời câu hỏi có nên uống dầu gấc thường xuyên cũng như tác dụng tuyệt vời của dầu gấc đối với sức khỏe. Mong rằng bài viết hữu ích với bạn!