Từ lâu, kim ngân hoa đã được sử dụng nhiều trong các bài thuốc điều trị một vài bệnh lý và triệu chứng ở người. Chắc hẳn nhiều người sẽ cảm thấy lạ lẫm với cái tên kim ngân hoa, không biết nó là gì. Vậy kim ngân hoa có tác dụng gì ? Cách sử dụng kim ngân hoa như thế nào? Mời bạn đọc cùng Phunugiadinh tìm hiểu vấn đề này trong bài viết sau!

Hoa mọc thành chùm từ 2 đến 4 bông hoa. Hoa có dạng hình ống xẻ 2 bên, bên lớn thì xẻ thành 3, 4 thùy nhỏ. Ban đầu thì hoa có màu trắng, sau một thời gian chuyển sang màu vàng. Trong cùng thời điểm, cây hoa có thể gồm cả hoa đã già và hoa mới nở. Do đó, cây vừa có màu trắng giống bạc và cả màu vàng nên cây được gọi là kim ngân hoa.

Kim ngân hoa là một loài cây dây leo, có thân dài lên đến 10m, cành non màu xanh lục. Xung quanh thân và cành là lông, cành nhẵn, cành già có màu đỏ nhạt. Lá mọc đôi hoặc 3 lá một, hình trứng có đầu thon gọn, lông mịn, cuống ngắn.

Hoa kim ngân mọc thành chùm, có cả hoa vàng và hoa trắng - Ảnh minh họa: Internet

Cây kim ngân hoa có tác dụng gì?

Hầu hết mọi người đều biết kim ngân hoa là một loại cây cảnh sinh tài lộc. Tuy nhiên trong Đông y, kim ngân hoa lại là một thảo dược quý. Tháng 6, tháng 7 là thời điểm cây kim ngân bắt đầu ra hoa. Hoa kim ngân có chứa tinh dầu, trong đó có geraniol, eugenol, carvacrol, α-pinen. Đặc biệt là flavonoid gồm: luteolin, axit chlorogenic, lonicerin,… Cành và lá thì chứa saponin cùng với axit chlorogenic.

Nhờ các thành phần đó, cây kim ngân có các tác dụng phổ biến như:

Tác dụng kháng sinh: Một số nghiên cứu cho thấy nước sắc kim ngân hoa có công dụng kháng khuẩn với tụ cầu khuẩn, trùng lỵ Shiga, vi khuẩn thương hàn.

Kim ngân hoa có tác dụng như chất kháng sinh - Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng tăng đường huyết: Theo nghiên cứu trên loài thỏ, những con uống nước kim ngân hoa sắc sẽ có lượng đường huyết cao hơn, kéo dài từ 5-6 giờ thì mới trở lại bình thường.

Không chứa độc tố: Theo nghiên cứu của giáo sư Đỗ Tất Lợi, kim ngân hoa không có độc tố.

Cây kim ngân hoa chữa bệnh gì?

Từ các thành phần và công dụng nêu trên, kim ngân hoa được sử dụng trong việc điều trị nhiều chứng bệnh, cụ thể như:

Rối loạn tiêu hóa: viêm ruột, đau (sưng) ruột non, kiết lỵ.

Nhiễm trùng đường hô hấp: cúm, cảm lạnh, viêm phổi.

Nhiễm khuẩn.

Sốt.

Viêm não, sưng não.

Vết loét.

Giang mai.

Bên cạnh đó, kim ngân hoa còn được dùng để chữa các triệu chứng rối loạn nước tiểu, đái tháo đường, đau đầu, viêm khớp dạng thấp, ung thư. Một vài người còn dùng cây kim ngân hoa để hỗ trợ tăng tiết mồ hôi, làm thuốc chống ngộ độc, thuốc nhuận tràng, ngừa thai, trị viêm, ngứa, diệt vi trùng,…

Kim ngân hoa sấy khô là một thảo dược quý trong Đông y - Ảnh minh họa: Internet

Vị thuốc từ kim ngân hoa có thể được kê đơn theo nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Do đó, bạn hãy hỏi dược sĩ hoặc các bác sĩ để hiểu rõ hơn.

Cách sử dụng kim ngân hoa

Với các bệnh nhân khác nhau, liều dùng của cây kim ngân sẽ có liều lượng khác nhau, dựa theo độ tuổi, tình trạng sức khỏe và một số vấn đề khác. Bạn cần trao đổi với bác sĩ hoặc thầy thuốc đề biết được lượng dùng thích hợp. Dưới đây là liều dùng tham khảo cho các chứng bệnh cụ thể khác nhau:

Điều trị chứng tiêu chảy

Dùng khoảng 2-5g kim ngân hoa hoặc 10-12g cành lá sắc lấy nước uống hàng ngày. Khi tình trạng tiêu chảy thuyên giảm thì hãy giảm dần liều lượng và dừng khi cơ thể đã hoàn toàn bình phục.

Điều trị thông tiểu

Dùng 6g kim ngân hoa, 3g cam thảo rửa sạch rồi bỏ vào siêu, đổ thêm 200ml nước vào sắc còn 100ml, chia làm 2-3 lần uống trong ngày.

Trị cảm cúm

Dùng 4g kim ngân hoa, 3g kinh giới, 3g cam thảo đất, 3g lá tía tô, 2g mạn kinh, 3 lát gừng, 3g sài hồ nam sắc nước uống.

Trị sởi

Dùng 30g kim ngân hoa, 30g cỏ ban còn tươi, giã nhỏ rồi cho thêm nước vào hòa đều, lọc bỏ bã và lấy nước uống. Bạn cũng có thể phơi khô rồi sắc lấy nước uống.

Kim ngân hoa dùng để sắc nước uống trị sởi - Ảnh minh họa: Internet

Trị quai bị, đau họng

Dùng 16g hoa kim ngân, 18g đậu xị, 12g ngưu bàng tử, 4g bạc hà, 8g cát cánh, 12g trúc diệp, 8g tinh giới tuệ, 4g cam thảo, 12g liên kiều sắc nước uống.

Trị ruột thừa, viêm phúc mạc

Dùng 120g kim ngân hoa, 80g đương quy, 16g hoàng cầm, 40g địa du, 12g cam thảo, 80g huyền sâm, 20g ý dĩ nhân, 40g mạch môn sắc chờ 30 phút cho nguội rồi uống.

Kim ngân hoa trị mụn nhọt

Dùng 80g kim ngân (cành và cả lá), 160g hoàng kỳ, 40g cam thảo đem thái nhỏ, dùng 1 cân rượu ngâm rồi chưng khoảng 2-3 giờ, lọc bỏ bã và uống dần.

Trị nhọt độc, phát bối

Dùng 160g kim ngân hoa, 40g cam thảo. Dùng 2 vị thuốc này tán thành bột, mỗi lần dùng 16g và sắc với 1 chén rượu, 1 chén nước, còn 1 chén thì bỏ bã, dùng uống nóng.

Kim ngân hoa trị nhọt độc, phát bối - Ảnh minh họa: Internet

Trị lở ngứa, mụn nhọt

Dùng 20g kim ngân hoa, 12g cam thảo sắc lấy nước uống. Ngoài ra, bạn có thể dùng hoa cây kim ngân tươi trộn với rượu rồi đắp lên chỗ đau.

Trị ruột thừa viêm cấp

Dùng 120g kim ngân hoa, 40g mạch môn, 40g địa du, 16g hoàng cầm, 12g cam thảo, 80g huyền sâm, 20g hạt ý dĩ, 80g đương quy sắc lấy nước uống.

Hy vọng những thông tin trong bài viết đã giúp bạn hiểu được cây kim ngân hoa có tác dụng gì, đặc biệt là trong chữa bệnh. Mong rằng bạn sẽ có thêm những kiến thức trong việc chăm sóc sức khỏe cho bản thân và cả gia đình.