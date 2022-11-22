Ăn cà chua sống có tác dụng gì cho sức khỏe? 

Cà chua là thực phẩm giàu vitamin C, A, K, B6 và các khoáng chất như kali, folate, magie, thiamin, niacin, photpho và đồng. Đây là những vi chất rất cần thiết cho một cơ thể khỏe mạnh. Tuyệt vời nhất là cà chua chứa rất ít cholesterol, calo và chất béo bão hòa nên được nhiều người sử dụng để giảm cân. Đặc biệt là cách ăn cà chua sống kẹp cùng bánh mì, làm nước ép, salad,… Vậy cụ thể ăn cà chua sống có tác dụng gì ? Hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

Ăn cà chua có tác dụng gì cho da? Cà chua chứa chất chống oxy hóa giúp loại bỏ các tế bào chết trên da đồng thời tái tạo các tế bào mới trên bề mặt, làm sáng da, đem lại cho bạn một làn da trắng sáng, rạng rỡ.

Hàm lượng vitamin K và canxi trong cà chua khá dồi dào, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển xương chắc khỏe. Tác dụng này có thể thấy rõ khi bạn cho trẻ ăn cà chua. Khi bị gãy xương, ăn nhiều cà chua sẽ giúp xương mau liền lại.

Bạn có thể uống nước ép cà chua để trị mụn đồng thời se khít lỗ chân lông cực kỳ hiệu quả. Ngoài ra, có thể đắp vài lát cà chua lên mặt khoảng 10 phút để làm đẹp cho da nữa nhé. Vừa đơn giản lại tiện lợi phải không nào?!

Cà chua giúp sáng da, sạch mụn cho chị em!

Cà chua và máu

Cà chua chứa nhiều vitamin C, vitamin A và beta-carotene, là các chất chống oxy hóa giúp làm sạch các gốc tự do có hại trong máu. Cà chua càng đỏ thì càng chứa nhiều beta-carotene, đây là một chất rất cần thiết cho máu. Ngoài ra, cà chua còn giàu vitamin K, chất này rất cần thiết trong việc ngăn chặn hiện tượng xuất huyết.

Cà chua và gan

Một trong những công dụng tuyệt vời của cà chua đối với sức khỏe mới được phát hiện chính là ngăn chặn tình trạng tắc nghẽn gan. Do đó, cà chua thường được dùng trong việc phòng chống bệnh xơ gan.

Đặc biệt, nước ép cà chua còn có chứa thành phần hóa học giúp hòa tan sỏi mật từ gan, đây là căn bệnh tương đối phổ biến hiện nay. Chính vì vậy, việc bổ sung cà chua đúng cách chính là phương pháp tuyệt vời giảm bớt tác hại xấu do bia rượu gây ra.

Cà chua và tóc

Hàm lượng vitamin A dồi dào trong cà chua có tác dụng giúp mái tóc bóng đẹp, khỏe mạnh. Các chuyên gia da liễu thường sử dụng chiết xuất từ cà chua để ngăn chặn tình trạng tóc gãy rụng đồng thời phục hồi sự tăng trưởng cho tóc. Điều trị rụng tóc là một trong những công dụng của cà chua đã được biết đến từ lâu.

Vitamin A trong cà chua giúp tóc bóng khỏe!

Cà chua và tim

Hàm lượng vitamin B, Kali có trong cà chua giúp làm giảm cholesterol xấu trong máu, ngăn ngừa các bệnh liên quan tới huyết áp. Chính vì vậy, cà chua cũng cực kỳ hữu ích trong việc ngăn chặn tình trạng đột quỵ, đau tim hay các biến chứng khác về tim.

Nhiều nghiên cứu còn cho thấy về lợi ích sức khỏe tim mạch khi ăn cà chua và các sản phẩm từ cà chua, cụ thể việc ăn cà chua sống còn hiệu quả hơn là bổ sung lycopene - nồng độ lycopene trong máu cao hơn có liên quan đến tỷ lệ tử vong thấp hơn ở những người mắc hội chứng chuyển hóa, một nhóm các yếu tố nguy cơ làm tăng nguy cơ phát triển bệnh tim, tiểu đường và đột quỵ .

Cà chua và thận

Các thành phần trong cà chua có tác dụng hòa tan sỏi mật, từ đó ngăn chặn nguy cơ hình thành sỏi trong thận. Bên cạnh đó, cà chua còn có tác dụng trong việc thanh lọc máu, giảm tải sức ép cho thận và giúp thận hoạt động tốt hơn.

Một nguồn cấp Vitamin tuyệt vời

Cà chua chứa rất nhiều vitamin hữu ích cho sức khỏe và vẻ đẹp của chị em!

Một quả cà chua có thể cung cấp khoảng 40% lượng vitamin C tối thiểu được khuyến nghị hàng ngày . Hơn nữa, cà chua cung cấp vitamin A, hỗ trợ khả năng miễn dịch, thị lực và sức khỏe làn da; vitamin K, tốt cho xương của bạn; và kali, một chất dinh dưỡng quan trọng cho chức năng tim, co cơ và duy trì huyết áp khỏe mạnh và cân bằng chất lỏng.

Tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa

Chất lỏng và chất xơ trong cà chua khá hiệu quả khi bạn bị táo bón. Với một số bạn bị trào ngược dạ dày hoặc đau dạ dày cần lưu ý với cà chua.

Chống lại bệnh ung thư

Các nghiên cứu quan sát đã tìm thấy mối liên hệ giữa hợp chất siêu sao lycopene và tỷ lệ ung thư tuyến tiền liệt , buồng trứng , phổi và dạ dày ít hơn . Một số nghiên cứu khác còn chỉ ra ăn cà chưa nhiều có thể giúp bạn giảm được lượng đường huyết và ngăn tiểu đường.

Ăn cà chua sống giảm cân được không?

Ăn cà chua đúng cách sẽ giúp bạn giảm cân hiệu quả. Hàm lượng vitamin A, B, C, E trong cà chua khá cao, cùng các khoáng chất canxi, kẽm, magie, sắt và các thành phần khác như protein, nước, lipid,… rất cần thiết cho cơ thể cũng như quá trình giảm cân.

Ăn cà chua sống giúp giảm cân hiệu quả!

Hàm lượng calo trong 1 quả cà chua cực kỳ thấp. Bên cạnh đó, lượng chất xơ và axit amin trong cà chua còn giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa thức ăn diễn ra nhanh hơn, quá trình trao đổi chất hiệu quả hơn, từ đó giảm tích tụ mỡ thừa.

Hơn thế nữa, khi bạn ăn cà chua sống hoặc uống nước ép cà chua, tình trạng táo bón cũng được cải thiện. Nếu muốn có một sức khỏe tốt, một làn da đẹp và một vòng eo thon gọn thì hãy thường xuyên uống nước ép cà chua nhé!

Ăn cà chua sống hay chín tốt hơn?

Thực ra ăn cà chua chín hay sống đều có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu, ăn cà chua chín sẽ mang lại nhiều công dụng cho sức khỏe hơn là cà chua sống.

Cà chua sống và cà chua chín đều có lợi cho sức khỏe!

Khác với các loại thực phẩm khác, cà chua nấu chín ở nhiệt độ cao không bị mất nhiều giá trị dinh dưỡng. Khi đun nóng cà chua, nồng độ Lycopene và các chất chống oxy hóa tăng cao. Chúng đều là những hợp chất tốt cho sức khỏe. Đó là lý do vì sao bạn nên ăn cà chua nấu chín hơn. Ngoài ra, khi nấu cà chua với dầu ăn, nhất là dầu oliu, cơ thể bạn sẽ hấp thụ lượng Lycopene tốt hơn.

Nói như vậy không có nghĩa là bạn không nên ăn cà chua sống. Bạn có thể ăn cà chua sống như một trái cây bình thường hoặc uống nước ép cà chua để giảm cân, trị mụn và làm đẹp da.

Ăn cà chua xanh có tốt không?

Không nên ăn cà chua xanh vì nó có thể gây ngộ độc!

Tuy ăn cà chua tốt là thế, nhưng bạn không nên ăn cà chua xanh vì nó có chứa hợp chất Alkaloid, có thể gây nên các triệu chứng ngộ độc như buồn nôn, đau bụng, mệt mỏi…cho người ăn.

Trên đây là lời giải đáp chi tiết cho câu hỏi ăn cà chua sống có tác dụng gì. Mong rằng qua những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em sẽ tận dụng loại thực phẩm này để sống khỏe và xinh đẹp mỗi ngày nhé!