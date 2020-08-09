Cảm sốt là một loại phản ứng khi cơ thể bị nhiễm trùng. Lúc này, cơ thể người bị sốt sẽ suy giảm sức đề kháng đồng thời năng lượng tiêu hao nhiều hơn. Do đó, việc bổ sung một chế độ dinh dưỡng khoa học sẽ cực kỳ quan trọng cho cơ thể nhanh chóng phục hồi, khỏe mạnh. Trong bài viết sau, chúng tôi sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi bị sốt không nên ăn gì và nên ăn gì để nhanh lành?

Nhiều người lầm tưởng rằng nước lạnh sẽ giúp cơ thể hạ nhiệt nhanh hơn nhưng hoàn toàn sai, nó sẽ khiến cơ thể sốt bạn sốt cao hơn. Nhất là trong trường hợp bạn bị sốt do các bệnh truyền nhiễm, khiến chức năng của hệ tiêu hóa bị giảm sút, việc uống nước lạnh sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe .

Bị sốt kiêng ăn gì? Khi bị cảm sốt, bạn cần tránh các loại thực phẩm dưới đây để tránh bệnh càng nặng hơn và khó điều trị hơn:

Đồ uống có gas, cồn

Đồ uống có gas, cồn sẽ khiến hệ miễn dịch của con người bị suy yếu, gây nên tình trạng mất nước. Do đó, chúng không hề tốt cho người bị bệnh, đặc biệt là những người bị sốt. Nếu người bị sốt không hạn chế nạp các loại đồ uống này sẽ khiến bệnh lâu lành đồng thời tăng nguy cơ mắc phải các bệnh khác nguy hiểm hơn.

Đồ uống có gas, cồn sẽ khiến hệ miễn dịch suy yếu - Ảnh minh họa: Internet

Trà

Trà có chứa chất tanin làm tăng nhiệt độ của cơ thể. Việc uống trà quá nhiều hoặc quá đậm đặc sẽ khiến cho não bộ bị kích thích, huyết áp tăng, từ đó kéo theo nhiệt độ cơ thể tăng lên. Ngoài ra, người bị sốt nếu uống trà sẽ khiến tác dụng của thuốc hạ sốt bị giảm hoặc mất tác dụng.

Thực phẩm được chế biến sẵn

Thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn đóng hộp vừa không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vừa có hàm lượng dinh dưỡng thấp. Chính vì vậy, việc ăn các loại thực phẩm này sẽ khiến nguy cơ ngộ độc tăng lên, làm hệ miễn dịch suy yếu.

Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm được chế biến sẵn không đảm bảo vệ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, một số loại đồ ăn được chế biến sẵn còn chứa gia vị cay, khiến nhiệt độ cơ thể tăng lên. Đây là một trong những lý do mà người bị sốt nên hạn chế ăn thực phẩm cay nóng.

Thực phẩm cứng

Khi bị sốt, cổ họng của bạn thường đau rát, khó chịu. Chính vì vậy, việc ăn các loại thực phẩm cứng sẽ khiến cơn đau trở nên nghiêm trọng hơn. Do đó, bạn hãy hạn chế ăn các loại thực phẩm này khi bị cảm cúm.

Trứng

Trứng được xem là loại thực phẩm cực kỳ bổ dưỡng cho sức khỏe. Tuy nhiên, người bị sốt, ốm lại không nên ăn trứng bởi nó chứa quá nhiều protein, làm tăng nhiệt lượng của cơ thể. Đối với những người bị sốt, nhất là trẻ em, việc ăn trứng gà sẽ khiến cho nhiệt độ cơ thể tăng lên, không thể phát ra bên ngoài, làm cho tình trạng sốt lâu khỏi hơn.

Trứng chứa nhiều protein có thể làm nhiệt lượng cơ thể tăng lên - Ảnh minh họa: Internet

Mật ong

Mật ong cũng được xem là loại thuốc rất tốt cho cơ thể nhưng nếu người bị sốt ăn quá nhiều mật ong sẽ khiến nhiệt độ cơ thể tăng lên, bệnh sốt sẽ lâu khỏi hơn.

Ớt, tỏi, tiêu

Người bị sốt không nên ăn quả gì? Đó là các loại quả có vị cay, tính nóng chẳng hạn như ớt, tỏi,… Những loại quả này sẽ khiến cơ thể sản xuất rất nhiều nhiệt lượng. Do đó, người bị sốt nên hạn chế tiêu thụ các loại thực phẩm cay nóng.

Bị sốt nên ăn gì để nhanh lành bệnh?

Bên cạnh việc biết được bị sốt không nên ăn gì thì bạn cũng cần biết được các loại thực phẩm nên ăn khi bị sốt để hỗ trợ tốt nhất cho quá trình trị bệnh hơn.

Uống nhiều nước

Uống nhiều nước giúp đào thải các độc tố nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Khi bị sốt, cơ thể nhanh bị mất nước, tạo điều kiện cho virus, vi khuẩn phát triển mạnh hơn. Do đó, bạn cần uống nhiều nước lọc hơn bình thường để cung cấp lượng nước mà cơ thể đã mất đi. Việc cung cấp đủ nước sẽ giúp cơ thể không bị kiệt sức, đào thải các độc tố ra ngoài nhanh chóng và dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng nên uống nước đun sôi để nguội pha oresol hoặc hydrit để bù lại điện giải thay sẽ tốt hơn nước lọc.

Thức ăn lỏng

Các loại thức ăn lỏng như bún, phở, soup,… dễ nuốt được nấu cùng thịt heo, thịt bò, thịt gà sẽ giúp bổ sung dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể đồng thời xoa dịu cơn cảm cúm khó chịu.

Nước ép hoa quả, sinh tố

Khi bị sốt, bạn hãy ưu tiên các loại trái cây như cam, dâu tây, xoài,… bởi chúng vừa giúp bổ sung vitamin cho cơ thể vừa giúp bù đắp các chất điện giải đã mất, từ đó hạ sốt hiệu quả. Nếu không thích ăn, bạn có thể ép lấy nước hoặc xay sinh tốt để dễ uống hơn.

Nước ép hoa quả giúp bổ sung điện giải, vitamin, hạ sốt - Ảnh minh họa: Internet

Rau xanh

Các loại rau xanh quen thuộc như rau mồng tơi, rau dền, cà chua,… dùng để nấu canh hay luộc đều giúp cơ thể hạ nhiệt rất tốt. Đừng quá kiêng cữ khi bị cảm cúm, tránh gây thiếu hụt dinh dưỡng cho cơ thể.

Sữa chua

Sữa chua là món ăn rất có lợi với người bị sốt, giúp bổ sung lợi khuẩn cho đường ruột, giúp hệ tiêu hóa tốt hơn, cơ thể khỏe mạnh hơn.

Trên đây là những thông tin giúp bạn trả lời câu hỏi bị sốt không nên ăn gì và một số loại thực phẩm nên ăn để nhanh khỏi bệnh. Mong rằng bài viết sẽ giúp bạn có thêm kiến thức để chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình tốt hơn.