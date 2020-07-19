Chị em nên ăn gì để tăng vòng 1 mà không béo?

Chế độ dinh dưỡng tác động không nhỏ đến kích thước của núi đôi, đặc biệt là trong giai đoạn dậy thì. Vậy nên ăn gì để tăng vòng 1 mà không béo ? Những loại thực phẩm nào giúp ngực nở nang hơn nhưng không bị tăng cân hay tích mỡ vòng 2? Hãy cùng Phunugiadinh giải đáp thắc mắc này qua bài viết!

Nguyên nhân là do một số thực phẩm có tác dụng kích thích sản sinh hormone sinh dục estrogen quyết định kích thước vòng 1. Đặc biệt, nếu quan tâm đến chế độ dinh dưỡng trong giai đoạn dậy thì thì chắc chắn vòng 1 của bạn sẽ tăng trưởng rất nhanh chóng.

Trong các pháp pháp giúp ngực to tự nhiên thì chế độ dinh dưỡng là yếu tố tác động mạnh mẽ nhất và mang lại kết quả tốt nhất. Trong khi việc tập gym vất vả cần kiên trì để có thể mang lại cho bạn một bầu ngực săn chắc, nảy nở thì chế độ ăn lại kích thích các mô tuyến vú phát triển.

Ăn gì để tăng vòng 1 mà không béo?

Có rất nhiều món ăn giúp nở ngực được chia sẻ rất nhiều trên các diễn đàn làm đẹp. Tất cả đều được chứng minh thực tế và được nhiều người sử dụng. Dưới đây là một số thực phẩm giúp núi đôi phát triển mà không gây tăng cân.

Các thực phẩm từ đậu nành

Đậu nành giàu phytoestrogen giúp thúc đẩy tuyến vú phát triển - Ảnh minh họa: Internet

Ăn uống gì để tăng vòng 1? Từ lâu, đậu nành và các chế phẩm từ đậu nành luôn được nhiều chị em tin dùng để giúp tăng kích thước vòng 1. Nguyên nhân là do đậu nành cực kỳ giàu phytoestrogen, đây là một trong những hoạt chất tự nhiên có khả năng thúc đẩy tuyến vú phát triển, giống như hormone nữ estrogen.

Ngoài ra, lượng chất Isoflavone dồi dào trong đậu nành còn có khả năng ngăn ngừa nguy cơ ung thư ngực, giảm thiểu quá trình lão hóa và làm đẹp da. Do đó, việc thường xuyên ăn uống đậu nành và các thực phẩm chế biến từ đậu nành sẽ giúp vòng 1 trở nên căng tròn, hấp dẫn.

Chân gà

Chân là là một trong số các loại thức ăn làm tăng vòng 1 rất hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Chân gà là một trong số các loại thức ăn làm tăng vòng 1 rất hiệu quả. Chân gà nhiều da chứa 80% là collagen có khả năng tăng sự đàn hồi và săn chắc cho làn da. Ngoài ra, xương chân gà khi hầm nhừ còn chứa hydroxyapatite giúp hỗ trợ sự phát triển chắc khỏe của xương khớp, đồng thời chứa một số khoáng chất giúp kích thích nở ngực.

Chị em có thể ăn chân gà luộc, hấp, gỏi chân gà rút xương hoặc chân gà hầm rau củ. Nên hạn chế ăn chân gà nướng hay chiên bởi nó sẽ làm mất đi các dưỡng chất quý trong chân gà cũng như không tốt cho sức khỏe.

Cách tăng cân và tăng vòng 1 với bơ

Bơ là một loại quả được nhiều chị em yêu thích nhờ hương vị hấp dẫn cũng như công dụng cực kỳ tốt cho làn da và sức khỏe. Nhiều chị em ăn bơ để tăng vòng 1 là do loại quả này chứa nhiều thành phần kích thích sự nở nang của vòng 1 như:

Bơ chứa axit béo không bão hòa kích thích mô mỡ ở ngực phát triển - Ảnh minh họa: Internet

Axit béo không bão hòa, kích thích các mô mỡ ở ngực tăng lên.

Vitamin A, B1, B6, C, E,... kết hợp với collagen, giúp vùng da ngực đàn hồi và săn chắc hơn.

Một số khoáng chất tốt như omega 3, omega 6, chất xơ giúp đẩy lùi quá trình lão hóa và chùng nhão.

Bạn có thể ăn sinh tố bơ hoặc salad bơ để tăng kích thước cho vòng 1. Ngoài ra, bạn cũng có thể đắp mặt nạ bơ cho vùng da ngực thêm săn chắc.

Tăng kích thước vòng 1 với dứa

Dứa rất giàu vitamin C, có tác dụng tổng hợp collagen, giúp tăng độ săn chắc và đàn hồi cho da. Ngoài ra, các mô tuyến vú cũng được kích thích phát triển, tăng trưởng và nở nang, đầy đặn hơn.

Việc ăn dứa hàng tuần sẽ giúp núi đôi phát triển - Ảnh minh họa: Internet

Việc ăn dứa hàng tuần sẽ giúp núi đôi phát triển đồng thời cải thiện sự chảy xệ của vùng ngực. Dứa không hề gây tăng cân nên chị em hoàn toàn yên tâm sử dụng. Chị em có thể ăn dứa sống hoặc uống nước ép dứa, giúp vòng 1 nở nang, da vòng 1 mịn màng và sáng khỏe hơn.

Bưởi giúp ngực nở eo thon

Ăn gì để tăng size vòng 1 hiệu quả? Bưởi là một trong những loại trái cây quen thuộc với người Việt, giàu vitamin và các dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, lượng vitamin C dồi dào có trong bưởi và một số loại chất chống oxy hóa còn giúp tăng kích thước vòng 1, cải thiện sự chảy xệ các mô cơ.

Đu đủ xanh tăng vòng 1 nhanh chóng

Đu đủ xanh giúp tăng vòng 1 nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Các nghiên cứu chỉ ra rằng phần mủ trắng trong đu đủ xanh giúp kích thích tuyến hormone estrogen nữ tăng sinh, từ đó làm tăng lượng mô mỡ ở tuyến vũ, cải thiện size ngực rõ rệt. Để tăng vòng 1, chị em có thể hầm đu đủ xanh với chân gà hoặc xương chân giò.

Trên đây là danh sách các loại thực phẩm giúp bạn trả lời câu hỏi ăn gì để tăng vòng 1 mà không béo. Mong rằng từ những thông tin trong bài viết, bạn có thể nhanh chóng sở hữu vòng 1 nở nang như mơ ước.