Ăn gì để vòng 1 nở nang và săn chắc, chị em đã biết chưa?

Bên cạnh thực hiện các bài tập cho ngực thì việc bổ sung các thực phẩm giúp tăng sản sinh nội tiết tố estrogen cũng sẽ giúp bạn sở hữu vòng 1 căng tròn và săn chắc. Nhiều chị thắc mắc nên ăn gì để vòng 1 nở nang ? hay ăn gì để vòng 1 to và săn chắc? Để giúp các chị em giải đáp thắc mắc này, hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Cà rốt là một trong những loại củ lành mạnh mà bất kỳ ai cũng có thể dùng để bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể. Đối với phái đẹp, đây là thực phẩm giúp tăng vòng 1 hiệu quả với lượng estrogen dồi dào. Như bạn đã biết, estrogen có công dụng đẩy nhanh quá trình tăng kích cỡ của vòng 1. Bạn có thể bổ sung cà rốt trong các bữa ăn hằng ngày bằng cách hầm xương, luộc hoặc dùng làm nước ép cà rốt cũng rất tốt.

Dưới đây là một số thực phẩm mà bạn nên bổ sung vào thực đơn tăng vòng 1 của mình:

Cà rốt là thực phẩm giúp tăng vòng 1 hiệu quả với lượng estrogen dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung vitamin E

Yếu tố quan trọng để tăng kích thước ngực là phải hỗ trợ cơ bắp ngực săn chắc. Trong đó, việc bổ sung vitamin E trong chế độ ăn uống hàng ngày sẽ giúp duy trì cơ bắp ngực khỏe mạnh. Bạn nên bổ sung khoảng 15 mg vitamin E cho cơ thể mỗi ngày, nếu không cung cấp đủ sẽ dẫn đến suy nhược cơ bắp ngực và ngăn cản sự phát triển vòng 1. Các thực phẩm như hạt rau bina hay hoa hướng dương có chứa rất nhiều vitamin E.

Đu đủ xanh

Đu đủ xanh là một trong những loại quả được nhiều chị em biết đến với công dụng giúp núi đôi nở nang cũng như lợi sữa đối với những mẹ sau sinh.

Đu đủ xanh là một trong những loại quả được nhiều chị em biết đến với công dụng giúp núi đôi nở nang - Ảnh minh họa: Internet

Khi gọt vỏ đu đủ xanh bạn không nên gọt quá dày, vì phần nhựa đu đủ là thành phần quan trọng giúp bổ sung nội tiết tố estrogen cho cơ thể. Cách chế biến đu đủ tùy thuộc vào sở thích của mỗi người, bạn có thể hấp, xào, luộc hoặc hầm với xương để ăn. Bạn nên duy trì ăn đu đủ xanh trong các bữa ăn hàng ngày ít nhất từ 2 – 3 lần mỗi tuần để giúp vòng 1 tăng nhanh chóng.

Bưởi

Bưởi là một trong những loại trái cây nhiệt đới quen thuộc ở Việt Nam. Bưởi cung cấp rất nhiều vitamin và các dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, một số chất oxy hóa cùng với hàm lượng vitamin C dồi dào trong bưởi còn được nhiều chị em tận dụng để kích thích ngực nở và săn chắc hơn.

Hàm lượng vitamin C dồi dào trong bưởi được nhiều chị em tận dụng để kích thích ngực nở - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều chị em không biết ăn gì để tăng vòng 1 mà không béo thì bưởi là một gợi ý tuyệt vời. Bưởi giúp hỗ trợ tăng sinh các mô mỡ ở vú nhưng không làm cho cơ thể tăng cân hay tích tụ mỡ ở vòng 2. Vì thế, các chị em có thể ăn bưởi mỗi ngày để giúp vòng 1 đầy đặn và nảy nở hơn.

Một số thực phẩm không tốt cho vòng 1

Muối và đồ ăn nhanh

Muối sẽ làm tăng chất lỏng trong cơ thể và khiến ngực của bạn trở nên khó chịu. Hàm lượng dầu mỡ có trong đồ ăn nhanh rất cao, điều này sẽ kích thích sự tiết estrogen gây hại tới vòng 1 của bạn.

Cà phê

Cà phê là một trong những thức uống khiến vòng 1 của các chị em giảm đi nghiêm trọng. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ, vòng 1 của phụ nữ có xu hướng nhỏ đi khi sử dụng quá 100g caffein mỗi ngày.

Nguyên nhân của điều này là do trong cà phê có rất nhiều caffein gây tác động rất lớn đến các mô mỡ trong cơ thể. Nó khiến cho lượng mỡ có trong vòng 1 bị tiêu hao và làm giảm kích thước vòng 1. Ngoài ra, việc uống cà phê thường xuyên còn khiến cho các gen sản sinh mô ngực không phát triển.

Cà phê khiến cho lượng mỡ có trong vòng 1 bị tiêu hao và làm giảm kích thước vòng 1 - Ảnh minh họa: Internet

Nước uống có cồn

Khi bạn uống quá nhiều rượu hoặc bia, cơ thể sẽ mất đi một lượng nước lớn. Thậm chí, các thức uống này còn làm tiêu hao một lượng mỡ không nhỏ trong cơ thể. Điều này trở thành nguyên nhân khiến cho vòng 1 của bạn bị teo nhỏ lại. Không những thế, thường xuyên lạm dụng rượu, bia còn gây nên những ảnh hưởng rất xấu đến tinh thần và sức khỏe.

Trà xanh

Trà xanh tuy chứa ít chất caffeine hơn cà phê nhưng khi chúng ta sử dụng quá nhiều trà xanh sẽ khiến lượng caffein trong cơ thể sẽ tăng lên. Điều này sẽ dẫn đến tình trạng mất ngủ và làm cơ thể mất đi một lượng nước. Chính tình trạng mất nước này sẽ khiến vòng 1 của bạn bị nhăn nheo và kém căng mọng.

Ớt và gia vị cay

Một số loại gia vị có tính cay nóng như ớt, tỏi, tiêu, hành… có chứa rất nhiều hoạt chất capsaicin. Đây là hoạt chất có khả năng sinh nhiệt lớn dẫn đến đốt cháy nhiều calo và chất béo trong cơ thể.

Vì vậy, việc ăn cay quá nhiều có thể gây tác động xấu đến kích cỡ vòng 1. Không những vậy, thói quen ăn cay nóng còn khiến cho sức khỏe bị ảnh hưởng, dạ dày bị viêm và loét.

Ăn cay quá nhiều có thể gây tác động xấu đến kích cỡ vòng 1 - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng, qua những thông tin chia sẻ trong bài viết trên sẽ giúp bạn giải đáp được thắc mắc ăn gì để vòng 1 nở nang. Bên cạnh xây dựng chế độ ăn hợp lý thì bạn cần kết hợp với chế độ tập luyện khoa học, thực hiện các bài tập ngực để sở hữu được vòng 1 căng tròn và săn chắc.