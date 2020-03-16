Chia sẻ bí quyết: Cách tăng vòng 1 sau sinh tại nhà hiệu quả

Với rất nhiều phụ nữ, sau khi sinh con sẽ khiến vòng một nhỏ hơn so với ban đầu do tuyến sữa bị teo nhỏ lại. Nhiều chị em băn khoăn không biết làm sao để tăng vòng 1 sau sinh vừa an toàn mà lại hiệu quả. Hãy cùng tìm hiểu một số cách tăng vòng 1 tại nhà đơn giản dưới đây để sở hữu vòng 1 lý tưởng.

Bên cạnh đó, các chị em khi mang thai thường có xu hướng tăng cân, nên nhanh chóng tìm cách để giảm cân sau sinh mà không biết rằng trọng lượng mất đi quá nhiều là nguyên nhân làm ngực nhỏ đi và chảy xệ. Vì vậy, tốt nhất các chị em nên giảm cân tự nhiên và từ từ sau khi sinh bằng cách thay đổi chế độ ăn uống dinh dưỡng lành mạnh, để giúp cơ thể tự điều chỉnh một cách tốt hơn. Khi đó, ngực sẽ săn lại và độ đàn hồi của da cũng tốt hơn.

Nguyên nhân khiến ngực chảy xệ sau sinh là do vòng 1 không có cơ bắp hay dây chằng mà chỉ bao gồm các mô mỡ. Trong quá trình mang thai và cho con bú, các hormone đã làm cho mô ngực phát triển và vùng da xung quanh ngực giãn nở, căng tức hoặc rạn da. Ngoài ra, ngực bị căng sữa liên tục có thể dẫn đến bị biến dạng sau cai sữa.

Bình thường, bầu ngực của phụ nữ được cấu tạo bởi ba lớp liên kết với nhau bao gồm: Lớp mỡ đệm, hệ cơ vòm ngực, các nang tuyến sữa (tép sữa). Trong đó, các nang tuyến sữa sẽ quyết định đến độ lớn, nhỏ của vòng ngực.

4 cách làm tăng vòng 1 sau sinh

Chế độ ăn uống lành mạnh

Estrogen được xem là hormone thần kỳ đối với phụ nữ. Sau khi sinh, các chị em cần có chế độ ăn uống dinh dưỡng hợp lý để tăng cường lượng estrogen trong cơ thể bằng cách bổ sung các loại thực phẩm giúp cải thiện vòng 1 sau sinh như sữa, thịt, hải sản, các loại đậu, rau xanh, ngũ cốc, dầu oliu…

Chế độ ăn uống lành mạnh là 1 trong những phương pháp làm tăng vòng 1 an toàn sau sinh - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, các chị em cần bổ sung các thực phẩm giàu vitamin B - E sẽ giúp tăng vòng 1 sau sinh một cách đáng kể. Bên cạnh đó, cần lưu ý hạn chế các chất kích thích như: rượu, thuốc lá, cafe…

Thực hiện các bài tập thể dục mỗi ngày

Với những bài tập đơn giản tại nhà như: tập tạ, chống đẩy, bơi lội...không những giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn giúp cho vòng 1 của bạn trở nên săn chắc hơn sau khi sinh. Thực hiện các bài tập đều đặn và đúng cách sẽ giúp vòng 1 được cải thiện rõ rệt chỉ sau một thời gian ngắn.

Hướng dẫn bài tập đẩy tạ tại nhà giúp vòng 1 săn chắc:

Dang rộng hai tay sang ngang (lưu ý gập khuỷu tay vuông góc hướng lên). Rồi từ từ đưa 2 tay về phía trước ngực sao cho 2 khuỷu tay chạm vào nhau. Trong suốt quá trình tập luyện bạn phải giữ cho cánh tay cao ngang vai.

Thực hiện 2 hiệp, mỗi hiệp 20 lần sau đó nghỉ khoảng 2 phút để bắt đầu hiệp 2. Kiên trì tập luyện bài tập này sẽ giúp vòng 1 của bạn được cải thiện nhanh chóng.

Thực hiện các bài tập thể dục giúp tăng vòng 1 sau sinh - Ảnh minh họa: Internet

Massage ngực mỗi ngày

Massage ngực là cách tăng vòng 1 sau sinh hiệu quả giúp kích thích máu lưu thông và mô ngực phát triển. Trong khá trình massage ngực, cơ thể sản sinh hormone prolactin giúp tăng kích thước vòng 1 nhanh chóng. Bên cạnh đó, massage ngực thường xuyên cũng là cách phòng ngừa sớm bệnh ung thư vú và những thay đổi thất thường của vòng 1 rất hiệu quả.

Massage ngực giúp cải thiện vòng 1 - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn cách massage ngực: Sử dụng 2 bàn tay xoa vào nhau cho nóng rồi đặt lòng bàn tay lên trên 2 bầu ngực. Massage xoay vòng từ bên ngoài vào trong, theo hướng từ dưới lên trên. Các chị em có thể kết hợp với các loại tinh dầu để thao tác dễ dàng hơn. Bạn nên thực hiện massage khoảng 100 vòng vào buổi sáng, buổi tối trước lúc đi ngủ khoảng 300 vòng đối với mỗi bên ngực.

Cải thiện vòng 1 lép sau sinh bằng dầu dừa

Trong dầu dừa chứa rất nhiều chất béo có lợi cho sức khỏe. Ngoài ra, sử dụng dầu dừa còn là một trong những cách làm tăng vòng 1 sau khi cai sữa đơn giản và hiệu quả.

Hướng dẫn cách massage bằng dầu dừa làm tăng vòng 1: Sau khi tắm, bạn cho một ít dầu dừa vào lòng bàn tay, sau đó massage nhẹ nhàng lên bầu ngực. Thực hiện đều đặn mỗi ngày, kích thước vòng một của bạn sẽ được cải thiện và gợi cảm hơn.

Sử dụng dầu dừa giúp cải thiện vòng 1 lép sau sinh - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn cần tăng cường ăn các dòng rau xanh và hoa quả tươi để cung cấp vitamin B, E cho cơ thể. Chính những dưỡng chất này sẽ giúp bạn cải thiện vòng một sau cai sữa nhanh chóng.

Với những bí quyết tăng vòng 1 sau sinh cực kỳ đơn giản và hiệu quả trên, các chị em không cần quá tốn kém mà vẫn có thể cải thiện vòng 1 sau sinh hiệu quả. Chúc các mẹ sức khỏe và luôn trẻ đẹp!