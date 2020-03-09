Phụ nữ sau sinh nên ăn rau gì tốt cho sức khỏe mẹ và bé?

Phụ nữ sau sinh nên ăn rau gì ? Sau mấy tháng thì được ăn rau sống? là những câu hỏi được nhiều mẹ quan tâm. Rau xanh là thực phẩm mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, nhưng không phải loại rau nào cũng tốt, đặc biệt đối với các mẹ sau sinh cần chú ý lựa chọn các loại rau phù hợp để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé. Vì vậy, hãy cùng tìm hiểu các loại rau mà bà đẻ nên ăn để có được sức khỏe tốt sau khi sinh trong bài viết dưới đây.

Ngoài ra, việc bổ sung rau vào chế độ ăn uống sau khi sinh sẽ giúp các mẹ có được nhiều lợi ích như:

Rau xanh là loại thực phẩm không thể thiếu trong mỗi bữa ăn hàng ngày. Rau xanh không chỉ chứa hàm lượng lớn vitamin (A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C…) mà còn chứa các khoáng chất thiết yếu, giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể, cung cấp nhiều chất xơ và giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư, huyết áp, tiểu đường,

Một số loại rau như: cải xoăn, rau bina hay bắp cải…chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, giúp tăng lượng cholesterol tốt cho cơ thể và phòng ngừa bệnh tim mạch hiệu quả.

Ngoài ra, rau xanh còn chứa nhiều lutein và zeaxanthin giúp cho mắt thêm khỏe.

Bên cạnh đó, phụ nữ sau khi sinh nên ăn nhiều rau vì hàm lượng chất xơ cao sẽ giúp cơ thể nhuận tràng, hỗ trợ hệ tiêu hóa và giảm chứng táo bón.

Đồng thời, ăn rau nhiều sẽ giúp mẹ giảm cân, giữ dáng, đẹp da và ngăn ngừa lão hóa.

Sau sinh nên ăn rau gì tốt cho sức khỏe mẹ và bé?

Dưới đây là những loại rau phụ nữ sau sinh nên ăn để giúp phục hồi sức khỏe nhanh chóng sau sinh và có nhiều sữa cho con bú.

Rau mồng tơi

Rau mồng tơi là một trong những gợi ý tuyệt vời đối với những mẹ bị ít sữa. Trong rau mồng tơi có chứa nhiều vitamin A, B3, chất nhầy, chất saponin và chất sắt rất tốt cho thai phụ. Nấu rau mồng tơi với gà ác hoặc đậu đen ninh nhừ ăn nóng sẽ giúp sản phụ có nhiều sữa, mau hồi phục và có làn da hồng hào.

Rau ngót

Canh rau ngót được coi là món canh quen thuộc của các bà đẻ. Rau ngót có chứa nhiều vitamin A,B,C và canxi… giúp mẹ tăng lượng sữa, co thắt dạ con thúc đẩy quá trình phục hồi sau sinh và chống các chứng viêm nhiễm có thể xảy ra.

Rau ngót có chứa nhiều vitamin A,B,C và canxi… giúp mẹ tăng lượng sữa, co thắt dạ con thúc đẩy quá trình phục hồi sau sinh - Ảnh minh họa: Internet

Lá rau lang

Với vị ngọt thơm, tính mát, không độc, các mẹ có thể luộc hoặc xào rau khoai lang ăn hàng ngày vừa giúp nhuận tràng, vừa lợi sữa.

Rau đay

Rau đay thường được khuyên các bà đẻ không nên ăn vì rau có tính hàn, nhớt dễ bị tiêu chảy. Tuy nhiên, với sản phụ tuần đầu tiên sau khi sinh nên ăn 150-200gr rau đay 1 lần mỗi ngày. Các tuần tiếp theo, mỗi tuần nên ăn 2 lần từ 200 - 250gr sẽ có tác dụng tăng lượng sữa mẹ và chất béo trong sữa.

Ăn rau đay sau sinh tốt cho sức khỏe của mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Rau thì là

Đây là loại thảo dược được nhiều mẹ biết đến với hiệu quả tăng nguồn sữa. Rau thì là có chứa các hợp chất như anethole, photoanethole và dianethole. Theo một nghiên cứu, các hợp chất này giúp kích thích sự sản xuất estrogen và prolactin – cần thiết để sản xuất sữa mẹ.

Rong biển

Trong rong biển chứa nhiều sắt và i-ốt. Sắt là nguyên liệu chính để tạo tế bào máu còn i-ốt là nguyên liệu chính để sản xuất thyroxine. Các mẹ mới sinh nên ăn nhiều rong biển sẽ tăng hàm lượng sữa và chất dinh dưỡng trong sữa.

Rong biển là 1 trong những loại rau mẹ cần bổ sung sau sinh sẽ giúp tăng lượng sữa và chất dinh dưỡng trong sữa - Ảnh minh họa: Internet

Giá đỗ

Giá đỗ đậu nành chứa rất nhiều vitamin C, protein, cellulose – nguyên liệu chính cho sự phát triển của các tế bào mô, ngăn chảy máu nhiều sau khi sinh và giảm nguy cơ bị táo bón cho các bà mẹ trẻ.

Phụ nữ sau sinh không nên ăn rau gì?

Như đã biết, phụ nữ sau sinh ăn nhiều rau sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, đối với một số loại rau bà đẻ nên kiêng hoặc không ăn nhiều để tránh mất sữa, ảnh hưởng đến sức khỏe cả mẹ và bé.

Sau sinh có ăn được rau cải thảo không?

Sau khi sinh con, hầu hết các mẹ đều được bác sĩ dặn không nên ăn các loại rau bắp cải trong thời gian cho con bú. Rau cải bắp tuy chứa nhiều dưỡng chất nhưng lại có tính hàn, dễ gây lạnh bụng.

Tuy nhiên, tác động của rau cải bắp đối với thể trạng của từng mẹ cũng khác nhau. Có mẹ chỉ ăn một miếng nhỏ cũng gây mất sữa, có mẹ ăn nhiều hơn nhưng không bị ảnh hưởng gì nhiều.

Sau sinh có ăn được rau cải thảo không? - Ảnh minh họa: Internet

Không nên ăn măng sau khi sinh

Dù là một trong những món ăn kích thích vị giác, đem lại cảm giác ngon miệng. Tuy nhiên phụ nữ sau khi sinh được khuyên không nên ăn măng vì có thể làm thay đổi mùi vị, chất lượng cũng như số lượng sữa mẹ.

Ngoài ra, trong măng còn có hàm lượng cyanide rất cao, khi đi vào hệ tiêu hóa sẽ chuyển hóa thành acid cyanhydric (HCN), là một trong những chất cực độc có thể gây ngộ độc cho cơ thể.

Vì vậy, các mẹ nên cẩn thận khi ăn măng, tốt hơn là nên kiêng trong khoảng thời gian cho con bú.

Như vậy, qua bài viết trên hy vọng sẽ giúp các mẹ giải đáp được các thắc mắc sau sinh nên ăn rau gì và không nên ăn rau gì? Để đảm bảo cung cấp dưỡng chất đầy đủ cho quá trình phục hồi sức khỏe sau sinh và cho con bú. Chúc các mẹ có một sức khỏe thật tốt!