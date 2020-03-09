Phụ nữ sau sinh nên ăn rau gì tốt cho sức khỏe mẹ và bé?

Nuôi dạy con 09/03/2020 05:11

Sau sinh nên ăn rau gì tốt cho sức khỏe là điều mà các mẹ cần quan tâm đến. Vì rau là một trong những thực phẩm cần thiết có trong chế độ dinh dưỡng sau sinh.

Nội dung bài viết

Phụ nữ sau sinh nên ăn rau gì? Sau mấy tháng thì được ăn rau sống? là những câu hỏi được nhiều mẹ quan tâm. Rau xanh là thực phẩm mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, nhưng không phải loại rau nào cũng tốt, đặc biệt đối với các mẹ sau sinh cần chú ý lựa chọn các loại rau phù hợp để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé. Vì vậy, hãy cùng tìm hiểu các loại rau mà bà đẻ nên ăn để có được sức khỏe tốt sau khi sinh trong bài viết dưới đây.

Sau sinh nen san rau gi
Phụ nữ sau sinh nên ăn rau gì tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Vì sao các mẹ nên ăn rau sau khi sinh?

Rau xanh là loại thực phẩm không thể thiếu trong mỗi bữa ăn hàng ngày. Rau xanh không chỉ chứa hàm lượng lớn vitamin (A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C…) mà còn chứa các khoáng chất thiết yếu, giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể, cung cấp nhiều chất xơ và giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Sau sinh nen san rau gi 1
Vì sao các mẹ nên ăn rau sau khi sinh? - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, việc bổ sung rau vào chế độ ăn uống sau khi sinh sẽ giúp các mẹ có được nhiều lợi ích như:

  • Làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư, huyết áp, tiểu đường,
  • Một số loại rau như: cải xoăn, rau bina hay bắp cải…chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, giúp tăng lượng cholesterol tốt cho cơ thể và phòng ngừa bệnh tim mạch hiệu quả.
  • Ngoài ra, rau xanh còn chứa nhiều lutein và zeaxanthin giúp cho mắt thêm khỏe.
  • Bên cạnh đó, phụ nữ sau khi sinh nên ăn nhiều rau vì hàm lượng chất xơ cao sẽ giúp cơ thể nhuận tràng, hỗ trợ hệ tiêu hóa và giảm chứng táo bón.
  • Đồng thời, ăn rau nhiều sẽ giúp mẹ giảm cân, giữ dáng, đẹp da và ngăn ngừa lão hóa.

Sau sinh nên ăn rau gì tốt cho sức khỏe mẹ và bé?

Dưới đây là những loại rau phụ nữ sau sinh nên ăn để giúp phục hồi sức khỏe nhanh chóng sau sinh và có nhiều sữa cho con bú.

Rau mồng tơi

Rau mồng tơi là một trong những gợi ý tuyệt vời đối với những mẹ bị ít sữa. Trong rau mồng tơi có chứa nhiều vitamin A, B3, chất nhầy, chất saponin và chất sắt rất tốt cho thai phụ. Nấu rau mồng tơi với gà ác hoặc đậu đen ninh nhừ ăn nóng sẽ giúp sản phụ có nhiều sữa, mau hồi phục và có làn da hồng hào.

Rau ngót

Canh rau ngót được coi là món canh quen thuộc của các bà đẻ. Rau ngót có chứa nhiều vitamin A,B,C và canxi… giúp mẹ tăng lượng sữa, co thắt dạ con thúc đẩy quá trình phục hồi sau sinh và chống các chứng viêm nhiễm có thể xảy ra.

Sau sinh nen san rau gi 2
Rau ngót có chứa nhiều vitamin A,B,C và canxi… giúp mẹ tăng lượng sữa, co thắt dạ con thúc đẩy quá trình phục hồi sau sinh - Ảnh minh họa: Internet

Lá rau lang 

Với vị ngọt thơm, tính mát, không độc, các mẹ có thể luộc hoặc xào rau khoai lang ăn hàng ngày vừa giúp nhuận tràng, vừa lợi sữa.

Rau đay

Rau đay thường được khuyên các bà đẻ không nên ăn vì rau có tính hàn, nhớt dễ bị tiêu chảy. Tuy nhiên, với sản phụ tuần đầu tiên sau khi sinh nên ăn 150-200gr rau đay 1 lần mỗi ngày. Các tuần tiếp theo, mỗi tuần nên ăn 2 lần từ 200 - 250gr sẽ có tác dụng tăng lượng sữa mẹ và chất béo trong sữa.

Sau sinh nen san rau gi 3
Ăn rau đay sau sinh tốt cho sức khỏe của mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Rau thì là

Đây là loại thảo dược được nhiều mẹ biết đến với hiệu quả tăng nguồn sữa. Rau thì là có chứa các hợp chất như anethole, photoanethole và dianethole. Theo một nghiên cứu, các hợp chất này giúp kích thích sự sản xuất estrogen và prolactin – cần thiết để sản xuất sữa mẹ. 

Rong biển

Trong rong biển chứa nhiều sắt và i-ốt. Sắt là nguyên liệu chính để tạo tế bào máu còn i-ốt là nguyên liệu chính để sản xuất thyroxine. Các mẹ mới sinh nên ăn nhiều rong biển sẽ tăng hàm lượng sữa và chất dinh dưỡng trong sữa.

Sau sinh nen san rau gi 4
Rong biển là 1 trong những loại rau mẹ cần bổ sung sau sinh sẽ giúp tăng lượng sữa và chất dinh dưỡng trong sữa - Ảnh minh họa: Internet

Giá đỗ

Giá đỗ đậu nành chứa rất nhiều vitamin C, protein, cellulose – nguyên liệu chính cho sự phát triển của các tế bào mô, ngăn chảy máu nhiều sau khi sinh và giảm nguy cơ bị táo bón cho các bà mẹ trẻ.

Phụ nữ sau sinh không nên ăn rau gì?

Như đã biết, phụ nữ sau sinh ăn nhiều rau sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, đối với một số loại rau bà đẻ nên kiêng hoặc không ăn nhiều để tránh mất sữa, ảnh hưởng đến sức khỏe cả mẹ và bé.

Sau sinh có ăn được rau cải thảo không? 

Sau khi sinh con, hầu hết các mẹ đều được bác sĩ dặn không nên ăn các loại rau bắp cải trong thời gian cho con bú. Rau cải bắp tuy chứa nhiều dưỡng chất nhưng lại có tính hàn, dễ gây lạnh bụng. 

Tuy nhiên, tác động của rau cải bắp đối với thể trạng của từng mẹ cũng khác nhau. Có mẹ chỉ ăn một miếng nhỏ cũng gây mất sữa, có mẹ ăn nhiều hơn nhưng không bị ảnh hưởng gì nhiều. 

Sau sinh nen san rau gi 5
Sau sinh có ăn được rau cải thảo không? - Ảnh minh họa: Internet

Không nên ăn măng sau khi sinh

Dù là một trong những món ăn kích thích vị giác, đem lại cảm giác ngon miệng. Tuy nhiên phụ nữ sau khi sinh được khuyên không nên ăn măng vì có thể làm thay đổi mùi vị, chất lượng cũng như số lượng sữa mẹ. 

Ngoài ra, trong măng còn có hàm lượng cyanide rất cao, khi đi vào hệ tiêu hóa sẽ chuyển hóa thành acid cyanhydric (HCN), là một trong những chất cực độc có thể gây ngộ độc cho cơ thể. 

Vì vậy, các mẹ nên cẩn thận khi ăn măng, tốt hơn là nên kiêng trong khoảng thời gian cho con bú. 

Như vậy, qua bài viết trên hy vọng sẽ giúp các mẹ giải đáp được các thắc mắc sau sinh nên ăn rau gì và không nên ăn rau gì? Để đảm bảo cung cấp dưỡng chất đầy đủ cho quá trình phục hồi sức khỏe sau sinh và cho con bú. Chúc các mẹ có một sức khỏe thật tốt!

Phụ nữ sau sinh nên ăn quả gì để tốt cho cả mẹ và con

Phụ nữ sau sinh nên ăn quả gì để tốt cho cả mẹ và con

Dinh dưỡng cho phụ nữ sau sinh là điều mà bất cứ mẹ bỉm sữa nào cũng cần chú trọng. Cùng tìm hiểu phụ nữ sau sinh nên ăn quả gì để tốt cho cả mẹ và con.

Xem thêm
Từ khóa:   bà đẻ không nên ăn rau gì những loại rau phụ nữ sau sinh không nên ăn sau sinh mấy tháng thì được ăn rau sống

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 5 giờ 31 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 5 giờ 46 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 16 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 7 giờ 18 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 26 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 26 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?