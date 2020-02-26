Hiện tượng trẻ sơ sinh bị táo bón thường sẽ xuất hiện bởi những nguyên nhân cơ bản sau đây:

Trẻ sơ sinh 6 tháng đầu đời sẽ bú mẹ hoàn toàn 100% và đây cũng là nguồn dinh dưỡng tốt nhất dành cho trẻ. Chính vì thế, chế độ ăn uống của mẹ là một điều cực kỳ quan trọng. Bởi từ nguồn sữa này, trẻ sẽ có thể mắc phải một số bệnh lý trong đó phổ biến là táo bón. Khi trẻ sơ sinh bị táo bón mẹ nên ăn gì để giúp con mau chóng khỏe mạnh? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Để trẻ sơ sinh dễ tiêu hóa cũng như không bị táo bón, mẹ cần phải thay đổi chế độ ăn uống của mình sao cho phù hợp. Sau đây là những gợi ý cho câu hỏi mẹ ăn gì để con dễ tiêu hóa.

Trẻ đi ngoài ít hơn bình thường. Bình thường trẻ sẽ đi khoảng từ 1 đến 2 lần/ngày. Nếu bị táo bón thì sẽ đi ít hơn.

Trẻ sơ sinh khi bị táo bón sẽ có những dấu hiệu nhận biết sau đây:

Mặc dù tỷ lệ trẻ mắc phải các bệnh lý bẩm sinh liên quan đến ống tiêu hóa rất ít chỉ 1/5000 nhưng đây cũng là một nguyên nhân khiến trẻ bị táo bón.

Trẻ sử dụng loại sữa công thức không phù hợp khi mẹ bị thiếu sữa. Các loại sữa công thức thường sẽ rất giàu lactose một chất khiến cho trẻ bị chướng bụng, khó tiêu và táo bón.

Trẻ từ 6 tháng tuổi trở xuống với nguồn thức ăn chính là sữa mẹ. Vì vậy, lượng chất thải hằng ngày ra không nhiều và bé có thể sẽ ít đi tiểu. Bên cạnh đó, do mẹ ăn các loại thức ăn khiến cho sữa bị nóng cũng là một nguyên nhân không nhỏ khiến trẻ bị táo bón.

Ăn các loại thực phẩm giàu chất xơ

Đây là yêu cầu đầu tiên về thực phẩm giúp giải quyết tình trạng táo bón ở trẻ. Thực phẩm giàu chất xơ từ tự nhiên trước hết phải kể đến các loại rau xanh. Rau xanh sẽ giúp phân dễ vào khuôn, trở nên mềm xốp, có thể kích thích được nhu động của đại tràng từ đó giúp cho việc đi vệ sinh của trẻ dễ dàng hơn. Các loại rau xanh trị táo bón hiệu quả là: rau cải, mồng tơi, rau dền, súp lơ xanh, diếp cá, rau má, rau cải, mồng tơi, cần tây…

Chất xơ là một phần cực kỳ quan trọng giúp chữa táo bón cho trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Một nguồn bổ sung chất xơ từ tự nhiên nữa đó chính là các loại quả. Ví dụ như: đu đủ, bơ, cam, bưởi, lê, mận… Đặc biệt là đu đủ và mận. Đu đủ chứa một lượng vitamin A, C, chất xơ dồi dào cùng với các hoạt chất papain, các nguyên tố vi lượng thúc đẩy hệ miễn dịch của trẻ. Còn đối với mận, trong loại quả này ngoài chất xơ còn có sorbitol có tác dụng nhuận tràng để trẻ có thể đi đại tiện một cách dễ dàng hơn. Axit neochlorogenic và chlorogenic sẽ giảm chứng táo bón.

Ngoài ra còn có các hạt nguyên xơ bao gồm: gạo lứt, đậu xanh, đậu đỏ, mè đen… Đặc biệt là các loại đậu giúp cung cấp chất xơ cực kỳ hiệu quả. Chất xơ có trong đậu bao gồm cả chất xơ hòa tan và không hòa tan giúp cải thiện tình trạng táo bón của trẻ.

Tăng cường vitamin trong chế độ ăn

Vitamin là một thành phần dưỡng chất không thể thiếu trong chế độ ăn hằng ngày của mẹ bầu, giúp tăng sức đề kháng, nhuận tràng và trị táo bón hiệu quả cho trẻ. Các loại vitamin C, B1, B5 hay B12 sẽ có nhiều trong các loại thực phẩm như hoa quả, thịt cá, trứng, đậu. Chúng sẽ giúp đẩy nước trong đường ruột từ đó giúp phân mềm, không bị vón cục, trẻ đi vệ sinh dễ dàng hơn.

Tăng cường bổ sung các loại vitamin cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Uống nước đầy đủ

Khi bé bú mẹ bị táo bón phải làm sao? Việc quan trọng đó là mẹ phải uống đủ nước. Nước sẽ góp phần tạo nên dòng sữa thơm ngon cho con của bạn. Vì thế mẹ hãy uống tối thiểu từ 2 đến 2,5L nước mỗi ngày để mẹ có được nguồn sữa mát dành cho con.

Bổ sung sữa chua hằng ngày

Trong sữa chua có chứa rất nhiều lợi khuẩn đối với đường ruột. Từ đó có thể giúp mẹ cân bằng hệ tiêu hóa và tăng cảm giác ăn ngon miệng hơn.

Tập thói quen ăn sữa chua mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Những điều mẹ cần lưu ý khi trẻ sơ sinh bị táo bón

Bên cạnh các loại thực phẩm mẹ nên bổ sung khi trẻ bị táo bón thì cũng cần phải lưu ý những điều sau đây:

Không nên ăn quá nhiều các loại thịt giàu chất đạm, chất béo khi trẻ sơ sinh đang bị táo bón.

Thực hiện massage bụng cho trẻ theo chiều từ phải sang trái và dọc theo khung đại tràng. Hoạt động này sẽ giúp kích thích việc đi vệ sinh của trẻ dễ dàng hơn.

Khi trẻ sơ sinh bị chướng bụng, táo bón kèm theo ọc sữa thì mẹ nên đi khám để tìm hiểu nguyên nhân và nghe lời khuyên từ bác sĩ.

Massage bụng đúng cách để trẻ dễ đi vệ sinh hơn - Ảnh minh họa: Internet

Với những thông tin xoay quanh việc trẻ sơ sinh bị táo bón mẹ nên ăn gì hy vọng đã có thể giúp các mẹ có được những giải pháp an toàn, hữu hiệu để giải quyết dứt điểm vấn đề này cho bé yêu.