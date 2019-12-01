Mẹ tưởng con táo bón cho ăn nhiều rau sẽ tốt nào ngờ hại vô cùng

Chăm sóc con 01/12/2019 13:00

Việc vội vàng bắt con ăn nhiều rau củ không phải cách tối ưu để chữa táo bón cho trẻ mà còn có thể mang lại nhiều hậu quả ngoài ý muốn.

Hầu hết mọi người đều cho rằng, táo bón là do ăn ít rau gây nên. Khi thấy con bị táo bón, các mẹ thường chữa táo bón cho trẻ bằng cách ép con ăn thật nhiều rau củ.

Có nên chữa táo bón cho con bằng cách cho con ăn nhiều rau củ?

Thực tế, khi con bị táo bón các mẹ thường cho rằng nguyên nhân do con ăn quá ít rau củ. Từ đó suy ra cần bổ sung rau củ cho con nhiều nhất có thể.

Tuy nhiên, việc ăn nhiều rau một cách đột ngột cũng không giải quyết được vấn đề. Ngược lại, thay đổi chế độ ăn đột xuất sẽ ảnh hưởng hệ tiêu hóa, hệ bài tiết, khiến trẻ càng khó đi đại tiện. Nhiều trường hợp khác ăn rất nhiều rau nhưng vẫn bị táo bón.

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Việc ăn nhiều rau một cách đột ngột không giải quyết được tình trạng táo bón của trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, việc bị ép ăn món mình không thích có thể tạo những cảm xúc tiêu cực cho trẻ, khiến trẻ không hợp tác, cố tình nhịn tiểu tiện, đại tiện và ảnh hưởng sức khỏe.

Trong nhiều trường hợp khác, ăn quá nhiều rau có thể gây quá tải đường tiêu hóa làm cho trẻ đi đại tiện nhiều. Điều này không chỉ cản trở trẻ hấp thu dinh dưỡng từ thức ăn mà còn khiến trẻ bị kiệt sức, mệt mỏi.

Mẹ nên làm gì để chữa táo bón cho con?

Nhiều chuyên gia nhận định rằng, hầu hết trẻ em bị táo bón do thói quen ăn uống, sinh hoạt không khoa học. Vì vậy, muốn chữa táo bón cho con, mẹ cần chú ý các điểm sau:

1. Bổ sung cho con các thực phẩm có chứa lợi khuẩn: Như Probiotic bifidobacterium BB-12 và các loại chất xơ hòa tan GOS như sữa, sữa chua, phô mai, giúp tăng cường hệ tiêu hóa và làm tăng cảm giác ngon miệng cho trẻ.

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Thay đổi thói quen ăn uống, sinh hoạt cho trẻ là giải pháp tốt nhất để chấm dứt tình trạng táo bón - Ảnh minh họa: Internet

2. Bổ sung chất xơ từ trái cây: Trong trái cây chứa nhiều chất xơ và dễ hấp thụ hơn rau củ. Các mẹ có thể thêm trái cây vào thực đơn 3 bữa của bé một cách hợp lý, vừa đủ, tránh quá tải.

3. Tạo thói quen đi vệ sinh vào giờ cố định cho bé: Việc này giúp tạo phản xạ cho hệ bài tiết của trẻ. Tốt nhất cần luyện cho trẻ đi ngoài vào buổi sáng vì sau một đêm ruột được nghỉ ngơi, sáng dậy vận động sẽ kích thích nhu động ruột tăng lên, trẻ dễ có phản xạ đi ngoài.

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Rèn luyện cho trẻ đi vệ sinh vào buổi sáng - Ảnh minh họa: Internet

4. Giúp trẻ uống đủ nước: Không cung cấp nước cho trẻ làm cho hoạt động của các tuyến tiêu hóa, tiết dịch tiêu hóa và nhu động của ống tiêu hóa không bình thường. Điều này khiến phân rắn lại, đại tiện khó khăn.

Uống đủ nước sẽ tạo chuyển hóa cơ thể tốt, khiến khối phân đủ mềm, gây cho trẻ nhu cầu đi đại tiện. Trẻ cần uống 1,5 lít - 2 lít nước mỗi ngày.

Mẹ nên biết những điều trên để phòng tránh và chữa dứt điểm táo bón giúp con ăn mau chóng lớn, khỏe mạnh.

Mẹ phải làm gì khi trẻ 7 tháng bị táo bón?

Mẹ phải làm gì khi trẻ 7 tháng bị táo bón?

Trẻ 7 tháng bước vào giai đoạn ăn dặm, sử dụng những thực phẩm khác ngoài sữa mẹ, vì thế sẽ có rất nhiều thay đổi khiến ba mẹ lo lắng. Việc trẻ 7 tháng bị táo bón là một trong những điều mẹ cần lưu ý hơn cả. Nguyên nhân và những điều cần làm khi trẻ bị táo bón, các mẹ hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu rõ hơn về tình trạng này nhé!

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