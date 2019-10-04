Những lưu ý cho phụ huynh khi trẻ 2 tuổi bị táo bón

Nhiều người vẫn thường quan niệm rằng trẻ bị táo bón đau bụng sẽ tự khỏi trong vài ngày cho đến 1 tuần. Tuy nhiên, táo bón ở trẻ được chia thành 2 loại đó là táo bón chức năng (hay thông thường) và bị táo bón triệu chứng lý.

Trên thực tế, trẻ 2 tuổi bị táo bón thường có những biểu hiện rất dễ nhận biết. Cha mẹ nên đặc biệt lưu ý khi thấy trẻ có những biểu hiện đặc trưng triệu chứng trẻ bị táo bón như:

Táo bón bệnh lý: Những biểu hiện của các bệnh lý như: viêm đường tiêu hóa, bệnh tuyến giáp, phình đại tràng bẩm sinh, bệnh quanh hậu môn...Những nguyên nhân này tuy chiếm tỷ thấp ở trẻ mắc táo bón nhưng cha mẹ cũng nên lưu ý. Nên đưa trẻ đi khám để tìm ra nguyên nhân, điều trị kịp thời, tránh tình trạng triệu chứng chuyển biến theo chiều hướng xấu, ảnh hưởng đến cơ thể, bé có thể bị suy dinh dưỡng, thậm chí là các biến chứng nguy hiểm...

Nguyên nhân gây táo bón ở trẻ

Nhiều bậc phụ huynh vẫn chủ quan cho rằng biểu hiện táo bón ở trẻ là do trẻ ăn quá nhiều và ít uống nước. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến trẻ 2 tuổi bị táo bón nhiều hơn cha mẹ vẫn nghĩ:

Cơ thể trẻ không phù hợp với loại sữa công thức đang dùng

Trẻ không bú mẹ đầy đủ. Trong sữa mẹ có chứa hormone motilin, có tác dụng hỗ trợ nhu động ruột ở trẻ, khi cơ thể thiếu hụt hormone này khiến việc đi ngoài của trẻ gặp khó khăn

Trẻ thiếu nước và chất xơ trong dinh dưỡng mỗi ngày

Trẻ ít vận động, đặc biệt là sau bữa ăn

Trẻ táo bón do lạm dụng thuốc. Việc cha mẹ sử dụng một lượng thuốc dùng trong thời gian dài cũng có thể gây ra tình trạng táo bón ở trẻ

Trẻ gặp một vài chứng triệu chứng cần phải điều trị bằng phương pháp phẫu thuật như: tắc nghẽn đường ruột, chứng phình đại tràng bẩm sinh, bị suy giáp, ngộ độc Botulism…

Nguyên nhân khiến trẻ 2 tuổi bị táo bón nhiều hơn cha mẹ vẫn nghĩ - Ảnh minh họa: Internet

Phương pháp giúp phòng và chữa táo bón ở trẻ

Để có thể phòng ngừa, hạn chế tình trạng trẻ 2 tuổi bị táo bón, phụ huynh có thể áp dụng những mẹo nhỏ sau:

Cung cấp đủ nước cho trẻ

Ngoài thức ăn hàng ngày cho trẻ, phụ huynh nên lưu ý phải luôn đảm bảo bé được bổ sung đủ nước, việc cung cấp đủ nước sẽ giúp những hoạt động tiêu hóa trong ruột diễn ra dễ dàng hơn. Phân đi ngoài không bị khô, vón cục, dẫn đến táo bón.

Đổi thành phần sữa

Sữa cũng có thể là nguyên nhân gây nên táo bón ở bé. Lý do có thể là cha mẹ pha sữa không đúng cách hay bẩm sinh trẻ nhà bạn không thể hấp thụ một vài thành phần có trong sữa, gây triệu chứng nóng trong, làm rối loạn tiêu hóa và táo bón. Vậy trẻ 2 tuổi bị táo bón nên uống sữa gì? Nếu trẻ không phù hợp với loại sữa đang dùng, lúc này, phụ huynh nên thay đổi thành phần sữa, sử dụng sữa có chứa nhiều chất xơ, những loại sữa cho bé 2 tuổi bị táo bón có thể kể đến: sữa Physiolac Laboratoires Gilbert (Pháp), sữa Nan (Nestle - Thuỵ Sĩ), sữa Celia Expert (Pháp), sữa Morinaga số 9 (Nhật)...

Ngoài sữa, để chữa táo bón cho trẻ, phụ huynh có thể sử dụng cốm trị táo bón cho bé, các loại cốm này cũng có tác dụng tốt trong việc hỗ trợ nhu động ruột ở trẻ.

Cho bé thường xuyên vận động

Sau mỗi bữa ăn, hãy khuyến khích trẻ vận động nhẹ để có thể kích thích hệ tiêu hóa. Mỗi ngày, cha mẹ nên dành một chút thời gian chơi đùa, tập cho bé những bài tập thể dục đơn giản giúp tăng cường sức khỏe, phòng chống táo bón.

Massage bụng cho trẻ

Đây là một trong các phương pháp chữa trẻ 2 tuổi bị táo bón được nhiều phụ huynh áp dụng và mang lại hiệu quả khá tốt. Bạn có thể thực hiện những thao tác như:

Massage bên cạnh chữa táo bón cho trẻ còn giúp bé ăn ngủ ngon - Ảnh minh họa: Internet

Thoa tinh dầu thành phần thiên nhiên massage cho làn da của bé: ô liu, dầu dừa lên vùng bụng.

Di chuyển nhẹ nhàng, xoa nhẹ bụng cho bé theo chiều kim đồng hồ khoảng 3-4 phút.

Thực hiện vài ba lần trong ngày cho đến khi bé đi ngoài bình thường.

Massage bên cạnh chữa táo bón cho trẻ còn giúp bé ăn ngủ ngon, lưu thông mạch máu, khỏe mạnh hơn.

Trẻ bị táo bón không nên ăn gì

Việc trẻ táo bón thường có liên quan đến chế độ ăn hằng ngày. Vì vậy, khi bé có biểu hiện táo bón, có một vài loại thực phẩm mẹ nên hạn chế cho bé dùng:

Sữa và những sản phẩm từ sữa

Việc dùng lượng lớn sữa và những sản phẩm từ sữa như phô mai có thể là nguyên nhân gây ra táo bón ở trẻ, đường lactose có trong sữa có thể khiến tăng khí, gây đầy hơi.

Việc trẻ táo bón thường có liên quan đến chế độ ăn hằng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Thịt đỏ

Ăn nhiều những loại thịt đỏ có thể gây ra táo bón là bởi loại thịt này chứa nhiều đạm, chất bé và hệ tiêu hóa sẽ mất thời gian xử lý. Đồng thời, thịt đỏ chứa sắt, các sợi protein rất khó tiêu hóa sẽ làm trầm trọng tình trạng táo bón.

Thực phẩm khó tiêu hoá

Trẻ 2 tuổi bị táo bón cũng không nên ăn các loại rau già, nhiều chất xơ cứng gây tình trạng cọ xát thành ruột. Không nên cho bé dùng nhiều những loại bánh kẹo có nhiều đường, đồ ăn nhanh như: xúc xích, thịt xông khói, pizza, sanwich…

Những thực phẩm như: bánh mì, bánh quy giòn… cũng có liên quan đến những triệu chứng táo bón ở trẻ, do đó phụ huynh nên hạn chế cho trẻ sử dụng loại thực phẩm này.

Trẻ bị táo bón nên ăn gì

Trẻ bị táo bón nên ăn gì là vấn đề được hầu hết các phụ huynh có con nhỏ quan tâm để đảm bảo bé được cung cấp đủ dinh dưỡng mà không khiến cho tình trạng táo bón của bé trở nên nghiêm trọng

Khi trẻ bị táo bón, phụ huynh nên chuẩn bị những món ăn đủ chất nhưng dễ tiêu hóa như: cháo thịt xay, cháo bí ngô nấu thịt nạc, cháo cà rốt … Cùng với đó nên tăng cường các loại rau xanh, trái cây giàu thức ăn cho trẻ, nên lưu ý băm nhỏ, xay nhuyễn để trẻ dễ ăn hơn.

Ba mẹ cũng nên thêm những loại quả trong khẩu phần ăn của trẻ như: đu đủ, chuối tiêu, thanh long, cam, quýt… Kiwi cũng là loại quả tốt cho trẻ bởi trong thành phần có chứa khoảng 2,5 g chất xơ, nhiều vitamin, chất dinh dưỡng quan trọng cho đường ruột. Ngoài kiwi, lê cũng là thực phẩm rất giàu chất xơ, giúp kích hoạt các vi khuẩn có lợi trong ruột, điều chỉnh các chức năng của dạ dày, giúp làm sạch đường ruột, tránh tình trạng gây ra chứng táo bón.

Phụ huynh nên chuẩn bị những món ăn đủ chất nhưng dễ tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Các loại đậu, hạt cũng là thực phẩm được khuyến khích sử dụng cho trẻ 2 tuổi bị táo bón. Theo nghiên cứu, trong một cốc đậu sẽ cung cấp khoảng hơn 10 gram chất xơ cả hòa tan lẫn không hòa tan, giúp thực phẩm di chuyển tốt hơn trong dạ dày trẻ, hạn chế tình trạng táo bón.

Trên đây là một vài lưu ý dành cho phụ huynh khi chăm sóc con nhỏ, đặc biệt khi trong những năm tháng đầu đời, thể trạng và sức đề kháng của trẻ vẫn còn yếu, rất dễ gặp tình trạng táo bón nếu xây dựng chế độ dinh dưỡng chưa phù hợp cho trẻ.