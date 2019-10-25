Mẹ phải làm gì khi trẻ 7 tháng bị táo bón?

Chăm sóc con 25/10/2019 15:48

Trẻ 7 tháng bước vào giai đoạn ăn dặm, sử dụng những thực phẩm khác ngoài sữa mẹ, vì thế sẽ có rất nhiều thay đổi khiến ba mẹ lo lắng. Việc trẻ 7 tháng bị táo bón là một trong những điều mẹ cần lưu ý hơn cả. Nguyên nhân và những điều cần làm khi trẻ bị táo bón, các mẹ hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu rõ hơn về tình trạng này nhé!

Nguyên nhân trẻ 7 tháng bị táo bón

Để có phương pháp chữa trị kịp thời, chúng ta cần biết trẻ bị táo bón do đâu. Dưới đây là những nguyên nhân thường thấy.

  • Dị ứng sữa

Ở đây là các sản phẩm sữa công thức ngoài. Phần lớn do sữa không hợp hoặc hệ tiêu hóa của trẻ còn yếu, không hấp thụ được một số chất (như đường lactose) có trong sữa. 

be 7 thang bi tao bon

Bé 7 tháng ăn không tiêu do sữa công thức không phù hợp. Ảnh minh họa: Internet 

  • Khẩu phần ăn hàng ngày ít chất xơ

Chất xơ nói chung bao gồm cả rau củ và 1 vài loại thực phẩm khác. Việc thiếu hụt chất xơ trong khẩu phần ăn hàng ngày dẫn đến tình trạng bé 7 tháng ăn không tiêu, khó hấp thụ các chất dinh dưỡng khác. 

Bên cạnh đó, nhiều trẻ không thích ăn rau xanh cộng với tâm lý chiều con, nhiều bậc cha mẹ đã gần như bỏ qua hoặc bổ sung ít hơn hẳn các thành phần khác trong bữa ăn hàng ngày. 

  • Ăn quá nhiều trái cây

Mẹ cho rằng trái cây rất tốt, nhiều chất xơ và cho bé ăn nhiều; tuy nhiên đây lại là một sai lầm nghiêm trọng. Bởi lẽ trong giai đoạn 7 tháng tuổi, hệ tiêu hóa của bé còn yếu nên khả năng tiêu hóa thức ăn thấp. Vì thế việc mẹ cho bé ăn quá nhiều trái cây cũng có thể khiến bé 7 tháng ăn dặm bị táo bón.

trai cay va rau xanh la thuc pham can thiet cho tre

Trái cây và rau xanh rất cần thiết cho bữa ăn khi bé 7 tháng ăn dặm bị táo bón. Ảnh minh họa: Internet

  • Uống ít nước

Đây cũng là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến trẻ bị đầy bụng và khó tiêu. Mẹ hãy hỏi ý kiến các chuyên gia dinh dưỡng để biết lượng nước cần thiết dành cho con trong một ngày để cơ thể bé luôn được cung cấp đủ nước.

Dấu hiệu cho thấy trẻ 7 tháng bị táo bón

  • Quấy khóc, lười ăn

Vào một ngày đẹp trời, bỗng con bạn quấy khóc vô cớ, biếng ăn đi kèm với những biểu hiện nhăn nhó, khóc hờn… thì đó rất có thể bé bị khó chịu do bị táo bón. Lúc này, hoạt động tiêu hóa trong cơ thể bé đang diễn ra không bình thường: thức ăn nạp vào cơ thể không được hấp thụ, đào thải, thậm chí có trường hợp hấp thụ ngược trở lại (gây nôn, trớ). Điều này khiến bé cảm thấy đầy bụng, khó chịu, mệt mỏi. Vì thế hay quấy khóc vô cớ, ngủ không sâu giấc, không có cảm giác thèm ăn hay đói.

chuong bung khien tre quay khoc

Tình trạng chướng bụng khiến trẻ khó chịu, quấy khóc. Ảnh minh họa: Internet

  • Đi ngoài ít và khó khăn hơn bình thường

Trong những trường hợp bình thường, trẻ sơ sinh bú sữa mẹ đi vệ sinh trung bình từ 1-2 lần/ngày. Tuy nhiên, nếu bé đã dùng sữa ngoài thì việc đi vệ sinh sẽ có chút thay đổi, đặc biệt khi bé bắt đầu bước vào giai đoạn ăn dặm. Nếu mẹ theo dõi thấy trẻ có biểu hiện đi ngoài ít hơn bình thường, khoảng 1-2 ngày mới đi một lần, phân vón cục rắn và có biểu hiện rặn rất khó khăn. 

  • Chướng bụng, khó tiêu

Một dấu hiệu cuối cùng và cũng là dễ dàng nhận thấy nhất, đó là khi mẹ sờ bụng bé thấy bụng lúc nào cũng trong tình trạng phình to và cứng. Điều này chứng tỏ bé bị khó tiêu, đầy bụng. Đây là tình trạng bé 7 tháng ăn không tiêu.

Làm gì khi trẻ 7 tháng bị táo bón? 

Tình trạng táo bón, đầy bụng hay khó tiêu đều xuất phát từ những điều nhỏ nằm trong khẩu phần ăn hàng ngày. Vì thế chế độ dinh dưỡng khi trẻ bị táo bón là điều cần quan tâm đặc biệt hơn cả. 

tre 7 thang bi tao bon phai lam sao

Trẻ 7 tháng bị táo bón phải làm sao? Ảnh minh họa: Internet 

Trẻ 7 tháng bị táo bón nên ăn gì?

Việc đầu tiên cần để ý và thay đổi đó là chế độ ăn dặm, bổ sung nhiều rau và chất xơ. Một chế độ dinh dưỡng hợp lý, ngoài việc đủ tinh bột, vitamin và khoáng chất, thì cần phải có các loại rau xanh cũng như là các loại thực phẩm có chứa nhiều chất xơ. 

Nếu bé không thích ăn rau xanh được chế biến trực tiếp như xào, nấu, luộc… bạn có thể tham khảo những công thức nước ép kết hợp trái cây và một số loại rau củ. Nước ép không chỉ bổ sung thêm vitamin đi kèm chất xơ mà còn là một loại nước giải khát ngon miệng, khiến bé thích thú với việc uống nước. Đây là phương pháp đang được các bà mẹ ưa chuộng trong thời gian gần đây.

Thay đổi sản phẩm sữa

Trẻ sơ sinh bị táo bón nên uống sữa gì là câu hỏi “trường kỳ” của các bà mẹ. Một số bé chỉ cần thử qua vài loại sữa, nhưng cũng có bé phải thử hàng tá loại sữa từ sữa Việt cho đến sữa Nhật, Úc… mà cũng chưa chắc đã tìm được loại phù hợp.

Vì trong sữa công thức có quá nhiều dưỡng chất mà lại ít các chất xơ nên dễ làm bé bị táo bón. Lúc này, những loại sữa mát là sự lựa chọn phù hợp dành cho các bà mẹ. Vì sữa mát được sản xuất với công thức chứa nhiều chất dinh dưỡng giống sữa mẹ nên không chỉ tăng cường đề kháng cho hệ tiêu hóa mà còn giúp bé hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng hơn, tránh tình trạng bị đầy bụng, táo bón. 

tre so sinh bi tao bon do sua

 Trẻ sơ sinh bị táo bón nên uống sữa gì là mối quan tâm lớn của mẹ. Ảnh minh họa: Internet 

Sử dụng men tiêu hóa hỗ trợ

Một trong những nguyên nhân khiến trẻ dễ bị đầy bụng, táo bón là do hệ tiêu hóa còn yếu, ít lợi khuẩn gây ra hấp thụ và trao đổi chất kém. Vì thế các mẹ cũng nên bổ sung thêm các loại khuẩn có lợi cho đường ruột bằng cách cho bé sử dụng các loại men tiêu hóa để hỗ trợ cho quá trình tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng của bé. Tuy nhiên cần hỏi ý kiến bác sĩ để có thể mua sản phẩm men tiêu hóa phù hợp.

Mát-xa bụng cho bé

Vì khi trẻ 7 tháng bị táo bón, bụng thường chướng đầy, gây khó chịu cho bé. Việc mát-xa không chỉ khiến bé trở nên thoải mái mà còn hỗ trợ cho hệ tiêu hóa ít nhiều. 

tao bon khien tre kho chiu

Táo bón, đầy bụng khiến trẻ khó chịu, khóc quấy. Ảnh minh họa: Internet

  • Cách 1: Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa bụng của bé theo chiều kim đồng hồ, ấn nhẹ ở phía bên phải. Thực hiện động tác này 5-10 phút. Nếu tình trạng chướng đầy kéo dài cần đưa bé đi khám bác sĩ.
  • Cách 2: Nắm phần mắt cá ở hai chân bé rồi di chuyển như động tác đạp xe… Phương pháp này làm tăng áp lực từ cơ bụng lên ruột, giúp bé đi ngoài dễ hơn. Thực hiện động tác này 5-10 phút.
dong tac dap xe tot cho he tieu hoa

Động tác đạp xe giúp bé thoải mái hơn, bụng đỡ khó chịu. Ảnh minh họa: Internet

  • Mát xa cho bé trong bồn tắm: Phương pháp này gây phiền toái cho việc dọn dẹp nhưng khá hiệu quả. Ngâm bé trong chậu nước ấm, mức nước để ngang ngực. Sau đó, nhẹ nhàng mát-xa vùng bụng theo chiều kim đồng hồ. Nước ấm làm bé thư giãn. Khi thấy bé có biểu hiện muốn rặn, hãy nâng cao 2 chân của bé và ép về phía bụng.

Cho bé vận động nhẹ, thay vì chỉ nằm một chỗ

Việc cho bé vận động nhẹ nhàng và đều đặn mỗi ngày sẽ tăng tốc độ tiêu hóa và trao đổi chất ở dạ dày của bé. Nếu bé chưa biết bò hoặc đi, thì mẹ có thể cho bé tập chân theo động tác đạp xe (đã có hướng dẫn ở trên). 

Trên đây là những điều cơ bản cần biết khi trẻ 7 tháng bị táo bón. Nếu con bạn đang gặp tình trạng tương tự, đừng quá lo lắng. Hãy bình tĩnh và tìm ra nguyên nhân, để từ đó có phương pháp giải quyết phù hợp: thay đổi chế độ dinh dưỡng với thực đơn chống táo bón, cho bé vận động nhẹ… Nếu tình trạng kéo dài không có dấu hiệu thuyên giảm, hãy nhờ sự trợ giúp của bác sĩ dinh dưỡng.

Những lưu ý cho phụ huynh khi trẻ 2 tuổi bị táo bón

Những lưu ý cho phụ huynh khi trẻ 2 tuổi bị táo bón

Tình trạng trẻ 2 tuổi bị táo bón không phải là điều hiếm gặp khi ở độ tuổi này bé có những thay đổi cả về chế độ dinh dưỡng, hoạt động giải trí, tâm sinh lý của trẻ. Vì thế, cha mẹ chớ nên bỏ qua những điểm đáng lưu ý khi thấy những triệu chứng trẻ bị táo bón.

Xem thêm
Từ khóa:   trẻ 7 tháng trẻ bị táo bón chăm sóc trẻ sơ sinh

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 2 giờ 25 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 3 giờ 25 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 4 giờ 25 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 6 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn