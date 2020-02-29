Trẻ bị rối loạn tiêu hóa nên ăn gì và không nên ăn gì?

Nuôi dạy con 29/02/2020 12:50

Trẻ còn nhỏ nên hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện. Do đó, nó dễ bị rối loạn. Vậy trẻ bị rối loạn tiêu hóa nên ăn gì và không nên ăn gì thì nhanh khỏi bệnh?

Trẻ bị rối loạn tiêu hóa nên ăn gì và không nên ăn gì là thắc mắc chung của nhiều bậc bố mẹ. Bởi khi trẻ bị rối loạn tiêu hóa, việc ăn uống của trẻ khó khăn hơn bao giờ hết. Điều này ảnh hưởng đến sự phát triển cả thể chất lẫn tinh thần của trẻ.

Tre bi roi loan tieu hoa nen an gi 1
Trẻ bị rối loạn tiêu hóa nên ăn gì? - Ảnh minh họa: Internet

Bệnh rối loạn tiêu hóa là gì?

Rối loạn tiêu hóa được xem là một phổ biến ở mọi lứa tuổi, nhưng thường gặp nhiều nhất là ở trẻ em. Đây là hội chứng được tạo ra bởi sự co thắt không bình thường của những cơ vòng trong hệ tiêu hóa, làm rối loạn đại tiện và gây ra chứng đau bụng.

Những triệu chứng rối loạn tiêu hóa ở trẻ

Nếu bạn để ý thấy trẻ có xuất hiện những biểu hiện sau thì có thể bé đã bị rối loạn tiêu hóa:

- Nôn trớ: Trẻ bị nôn thỉnh thoảng 1 lần hoặc do ăn no và có biểu nôn trớ. Nhưng nếu trẻ đột ngột nôn trớ với số lần nhiều hơn mức bình thường thì có thể trẻ đã bị rối loạn tiêu hóa.

Tre bi roi loan tieu hoa nen an gi 2
Trẻ bị nôn trớ do rối loạn tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

- Tiêu chảy: Có thể bạn chưa biết, màu sắc của phân chính là cách nhận biết chuẩn xác nhất về tình trạng sức khỏe của hệ tiêu hóa ở trẻ. Với những trẻ hơn 1 tuổi, nếu đi ngoài phân lỏng hơn 3 lần trong 1 ngày, phân có lẫn chất nhầy, bé chướng bụng, có biểu hiện kém ăn, nôn trớ. Khi đi ngoài nhiều lần, trẻ sẽ bị mất nước, suy nhược cơ thể. Vì thế, bố mẹ nên chú ý bù nước và điện giải đầy đủ cho trẻ.

- Táo bón: Táo bón cũng là một trong những triệu chứng rối loạn tiêu hóa thường gặp ở trẻ. Nếu trẻ 3-4 ngày vẫn chưa đi ngoài hoặc đi ngoài có phân khô, rắn, kèm theo đó là trẻ quấy khóc nhiều, chướng bụng, khó ăn, bỏ bữa, tức trẻ đã bị táo bón.

Tre bi roi loan tieu hoa nen an gi 3
Trẻ bị táo bón do rối loạn tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

- Đầy hơi, chướng bụng: bụng của trẻ căng to, trẻ ợ hơi liên tục, hôi miệng, đánh hơi nhiều nhiều trong ngày thì cũng là biểu hiện của rối loạn tiêu hóa.

- Trẻ biếng ăn: Khi trẻ chán ăn, hay bỏ bữa và không thèm ăn những món mà trẻ yêu thích thì có thể tiêu hóa của trẻ đang có vấn đề.

Trẻ bị đau bụng nên ăn gì thì tốt cho hệ tiêu hóa?

Nếu như bạn đang thắc mắc trẻ bị rối loạn tiêu hóa nên ăn gì, dưới đây là tổng hợp những món ăn dễ tiêu hóa cho bé mà các mẹ nên tham khảo:

Chuối

Chuối được xem là thực phẩm rất tốt cho dạ dày. Nguyên nhân do chuối là một loại trái cây hỗ trợ chức năng của dạ dày. Cụ thể là chuối có chứa hợp chất pectin có thể hỗ trợ quá trình tiêu hóa của trẻ được thuận lợi hơn.

Tre bi roi loan tieu hoa nen an gi 4
Trẻ bị rối loạn tiêu hóa nên ăn chuối - Ảnh minh họa: Internet

Không những vậy, chuối có chứa chất kali rất cần thiết cho cơ thể của trẻ, đặc biệt là đối với những trẻ có bị nôn mửa hoặc tiêu chảy. Ngoài ra, nếu trẻ ăn chuối thường xuyên thì có thể hồi phục lại nguồn năng lượng đã mất đi do trong chuối có chứa nhiều khoáng chất và vitamin.

Những loại thức ăn từ gạo

Gạo được xem là một loại thực phẩm giàu năng lượng, rất bổ dưỡng đồng thời không tạo áp lực lên hiệu tiêu hóa của trẻ. Không chỉ vậy, gạo còn giúp kiểm soát được tình trạng tiêu chảy của trẻ một cách hiệu quả. Bạn có thể chế biến thành cơm, cháo cho trẻ ăn.

Rau xanh

Tre bi roi loan tieu hoa nen an gi 5
Trẻ bị rối loạn tiêu hóa nên ăn rau xanh - Ảnh minh họa: Internet

Rau củ là thành phần quan trọng trong thực đơn của trẻ. Khi trẻ bị rối loạn tiêu hóa, bạn nên cho trẻ ăn rau nhiều hơn mức thường ngày để giúp trẻ cung cấp vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Sữa chua

Có nhiều bạn thắc mắc rằng trẻ bị rối loạn tiêu hóa có nên ăn sữa chua không? Câu trả lời là có. Sữa chua giúp cho hệ tiêu hóa của trẻ được tốt hơn vì trong sữa chua có chứa vi khuẩn có lợi có thể cải thiện được sự rối loạn ở đường ruột.

Thịt gà

Tre bi roi loan tieu hoa nen an gi 6
Trẻ bị rối loạn tiêu hóa nên ăn thịt gà- Ảnh minh họa: Internet

Với lượng chất béo bão hòa có trong thịt gà khá thấp nên khi được chế biến đúng cách và vệ sinh thì thịt gà sẽ là một món ăn dễ tiêu hóa và cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho trẻ. Hơn nữa, các enzym có trong thịt gà có thể giúp cho dạ dày của trẻ bớt đau hơn khi bị rối loạn tiêu hóa.

Những phẩm thực trẻ không nên ăn

Khi trẻ bị rối loạn tiêu hóa, mẹ nên hạn chế cho trẻ ăn những món ăn dưới đây vì nó không tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ và có thể làm cho bệnh của trẻ thêm nặng hơn.

- Tránh để trẻ ăn những món ăn khó tiêu như: pizza, thịt xông khói, xúc xích,…

- Những loại thực phẩm chứa nhiều đường: kẹo, bánh, nước ngọt,...

- Với những bé bị táo bón thì bạn không nên cho trẻ ăn đậu và bắp vì chúng có thể làm tình trạng táo bón của trẻ thêm trầm trọng hơn.

Với những thông tin trên, chắc chắn bạn đã biết khi trẻ bị rối loạn tiêu hóa nên ăn gì rồi phải không? Các bố mẹ nên nhớ rằng khi hệ tiêu hóa của trẻ còn rất kém, bố mẹ cần lưu ý thực đơn hằng ngày của trẻ hoặc đưa trẻ đi khám ở bệnh viện để kịp thời điều trị.

Trẻ sơ sinh bị rối loạn tiêu hóa nguyên nhân do đâu?

Trẻ sơ sinh bị rối loạn tiêu hóa nguyên nhân do đâu?

Trẻ sơ sinh bị rối loạn tiêu hóa là do nguyên nhân nào? Các mẹ nên làm gì khi bé bị rối loạn tiêu hóa?

Xem thêm
Từ khóa:   trẻ bị rối loạn tiêu hóa chữa rối loạn tiêu hóa cho bé bé bị rối loạn tiêu hóa nên ăn gì

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 1 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 6 giờ 48 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 7 giờ 3 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 33 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 8 giờ 34 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 43 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?