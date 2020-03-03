Phụ nữ sau sinh nên ăn quả gì để tốt cho cả mẹ và con

Trái cây là nguồn cung cấp vitamin một cách tự nhiên, dồi dào cho mẹ trong quá trình cho con bú. Chúng cũng có tác dụng kích thích sản xuất sữa mẹ sau sinh. Phụ nữ sau khi sinh 3 đến 4 ngày là đã có thể ăn trái cây ngay.

Sau khi sinh em bé, mẹ cần phải ăn đầy đủ chất để có được nguồn sữa chất lượng dành cho con của mình. Hãy dẹp bỏ suy nghĩ ăn kiêng để giữ dáng đi, hãy chọn các loại thực phẩm tốt nhất, nhiều dinh dưỡng cho con mình. Một trong những nguồn dinh dưỡng tự nhiên rất cần thiết cho cơ thể đó là trái cây. Phụ nữ sau sinh nên ăn quả gì ? Nếu bạn đang phân vân đừng bỏ qua bài viết sau.

Nếu trong quá trình ở cữ mẹ không ăn hoa quả sẽ bị thiếu chất, ảnh hưởng đến hệ thống tiêu hóa, đường ruột cũng như thiếu vitamin ảnh hưởng đến chất lượng sữa. Tuy nhiên, không phải loại trái cây nào cũng nên ăn. Mẹ cần tìm hiểu ăn quả gì tốt, ăn quả gì để nhiều sữa và cần tránh những loại quả nào để lựa chọn chính xác.

Ăn bưởi trong quá trình mang thai giúp bổ sung nhiều vitamin C cho cơ thể. Sau khi sinh, loại quả này giúp ngăn ngừa tình trạng chảy máu ở sản phụ. Với những mẹ bỉm sữa mong muốn có thể lấy lại vóc dáng nhanh chóng nhưng vẫn được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng thì đây chính là sự lựa chọn số 1. Trong bưởi có chứa các dưỡng chất thực vật giúp tiêu mỡ, hạn chế cholesterol, làm đẹp da, giúp tiêu hóa tốt.

Bên cạnh đó, cam, quýt cũng là một sự lựa chọn không thể bỏ qua với những mẹ sinh mổ. Vết mổ sẽ nhanh lành hơn, không còn tình trạng chảy máu. Cam chứa nhiều vitamin C, canxi, chất chống oxy hóa giúp tăng sức đề kháng, có lợi cho tiêu hóa. Quýt chứa nhiều chất xơ kích thích tiết sữa mẹ. Mẹ còn thắc mắc bà đẻ ăn quả gì tốt thì 3 loại quả này không nên bỏ qua.

Cam, bưởi, quýt rất tốt cho mẹ bỉm sữa - Ảnh minh họa: Internet

Chuối tiêu

Mẹ bỉm sữa thường gặp phải một vấn đề đó là táo bón. Bởi sau khi sinh, hormone Progesterone tăng cao, hệ tiêu hóa làm việc chậm chạp, bị rách tầng sinh môn… Và giải pháp giúp giải quyết dứt điểm, hiệu quả vấn đề này đó là ăn chuối tiêu.

Trong chuối tiêu có chứa lượng lớn sắt và Xenlulose giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa cũng như bổ máu. Như vậy sẽ giảm thiểu hiện tượng thiếu máu ở trẻ sơ sinh.

Quả sung

Trong Đông y, sung là loại quả có vị ngọt, hơi chát, có tính mát. Công dụng của loại quả này là thông huyết, lợi tiểu cũng như bổ huyết, chỉ thống, sát trùng, tiêu viêm, tiêu đàm, tiêu thũng. Khi mẹ ăn quả sung, lá sung non sẽ tăng tiết sữa, lợi sữa, rất tốt cho con.

Mẹ bỉm sữa đừng quên lựa chọn sung sau khi sinh - Ảnh minh họa: Internet

Sơn trà

Mẹ bỉm sữa sau khi sinh sẽ bị mất sữa. Dù biết rằng phải ăn vào mới có đầy đủ dưỡng chất cho mẹ và con nhưng lại không muốn ăn, miệng bị khô. Cách giải quyết là dùng sơn trà để ăn hằng ngày giúp kích thích vị giác đồng thời hỗ trợ tiêu hóa. Bên cạnh đó, không thể quên được tác dụng hoạt huyết của loại quả này giúp đào thải máu đọng trong cổ tử cung của bạn giúp giảm đau hiệu quả.

Dưa hấu

Trong dưa hấu có chứa nhiều vitamin C, canxi và kali cùng với nhiều khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Vì vậy, mẹ bỉm sữa ăn dưa hấu sẽ có tác dụng giải nhiệt, lợi tiểu đặc biệt là tăng khả năng phục hồi của da. Dưa hấu chứa 1 lượng nước cực kỳ dồi dào mẹ có thể sử dụng để cung cấp nước cho cơ thể. Từ đó kích thích sữa tiết ra nhiều hơn.

Long nhãn

Theo như Đông y, long nhãn có tính ngọt, bình, không độc. Đối với phụ nữ sau sinh có tác dụng bổ huyết và dưỡng tì dù là ăn long nhãn khô hay tươi cũng đều rất tốt.

Long nhãn khô hay tươi cũng tốt cho mẹ bỉm sữa - Ảnh minh họa: Internet

Đu đủ

Đu đủ là một loại quả cực kỳ tốt, lành tính, phù hợp với mọi lứa tuổi. Trong đu đủ có chứa nhiều chất khoáng cũng như vitamin, kẽm, sắt và chất xơ. Như vậy, khi mẹ bỉm sữa ăn đu đủ thường xuyên sẽ rất có lợi cho hệ tiêu hóa, tăng sức đề kháng, giúp bổ máu cũng như nhuận tràng.

Đặc biệt khi mẹ bị táo bón, hãy ăn 1 miếng đu đủ nhỏ trước mỗi bữa ăn. Ngoài ra, mẹ cũng có thể hầm đu đủ xanh với chân giò, chân chó cực kỳ lợi sữa, chữa suy nhược cơ thể cũng như giảm căng thẳng đầu óc.

Táo

Táo rất giàu chất dinh dưỡng và là một loại quả cần được ưu tiên trong thực đơn hằng ngày của mẹ. Ăn 1 quả táo mỗi ngày giúp mẹ bổ sung nhiều dưỡng chất như chất xơ, hydrocarbon, kali, chất chống oxy hóa, canxi cũng như vitamin A, C, E. Từ đó tăng sức đề kháng, ngăn ngừa cảm cúm.

Đừng quên bổ sung táo vào thực đơn hằng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Na

Một giải pháp nữa cho việc chán ăn sau sinh đó chính là ăn na. Na sẽ kích thích tiêu hóa, cung cấp vitamin C cho cơ thể từ đó tăng cường miễn dịch, ngăn ngừa chảy máu sau sinh.

Vú sữa

Bạn sẽ bất ngờ với hàm lượng vitamin A, B1, B2, B3 và C cùng các chất glucid, protein, calcium, chất xơ, sắt lipid cực kỳ nhiều trong vú sữa. Vì vậy mẹ cũng đừng quên bổ sung loại quả này.

Vú sữa cũng là loại quả bạn không nên bỏ qua - Ảnh minh họa: Internet

Thông tin về việc phụ nữ sau sinh nên ăn quả gì đã có đầy đủ trong bài viết. Mẹ hãy ghi nhớ để bổ sung hằng ngày cho cơ thể.