Gợi ý các loại thực phẩm bà bầu nên ăn để giúp mẹ khỏe, bé thông minh

Nuôi dạy con 19/02/2020 14:04

Thực phẩm đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của thai nhi. Việc sử dụng đúng các loại thực phẩm cần thiết sẽ giúp cho mẹ khỏe mạnh và thai nhi phát triển toàn diện hơn. Vậy thực phẩm bà bầu nên ăn gồm những loại nào? Cùng tìm câu trả lời ngay trong bài viết sau.

Thực phẩm đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của thai nhi. Việc sử dụng đúng các loại thực phẩm cần thiết sẽ giúp cho mẹ khỏe mạnh và thai nhi phát triển toàn diện hơn. Vậy thực phẩm bà bầu nên ăn gồm những loại nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây.

Vai trò quan trọng của thực phẩm đối với sự phát triển của thai nhi

Trong quá trình mang thai chế độ dinh dưỡng là điều mà các mẹ bầu luôn phải quan tâm. Các mẹ cần phải tránh không sử dụng các loại thực phẩm có hại đối với sức khỏe của thai nhi.

Trong giai đoạn 6 tháng cuối thai kỳ cơ thể mẹ cần phải bổ sung khoảng 350 - 500 calo mỗi ngày. Chính vì thế nếu không cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng quan trọng như protein, canxi, sắt và vitamin thì sự phát triển của thai nhi sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.

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Thực phẩm đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của thai nhi - Ảnh minh họa: Internet

Các loại thực phẩm bà bầu nên ăn sẽ giúp cho thai nhi phát triển tốt hơn và tránh được các loại dị tật bẩm sinh. Qua đó có thể thấy thực phẩm đóng vai trò vô cùng quan trọng và cần thiết trong giai đoạn phát triển của thai nhi.

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Thực phẩm bà bầu nên ăn gồm những loại nào? - Ảnh minh họa: Internet

Những thực phẩm bà bầu nên ăn

Dưới đây là danh sách các loại thực phẩm bà bầu nên ăn để giúp mẹ khỏe mạnh và thai nhi phát triển toàn diện.

Thịt - thực phẩm cần thiết đối với sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi

Các loại thịt từ động vật như thịt lợn, thịt gà, thịt bò,.. là những loại thực phẩm tốt dành cho bà bầu. Trong thịt có chứa nhiều chất dinh dưỡng như canxi, vitamin A, B1, D, E,.. và đặc biệt là protein. Các chất dinh dưỡng này sẽ giúp cho mẹ có đầy đủ dưỡng chất cung cấp cho sự phát triển toàn diện của thai nhi.

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Thịt động vật có chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe của mẹ và bé - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Trong quá trình sử dụng các loại thịt từ động vật thì các mẹ không nên kết hợp với các loại đồ uống hoặc thực phẩm giàu vitamin C vì chúng cản trở sự hấp thụ protein và sắt của cơ thể.

Trứng

Trong một quả trứng có chứa đến 77 calo, chất béo và protein. Ngoài ra trong trứng còn chứa rất nhiều thành phần dinh dưỡng quan trọng và cần thiết đối với sự phát triển của xương và não bộ như canxi, kẽm, vitamin D, omega 3,..

Với khoảng 113mg choline trong 1 quả trứng sẽ giúp trẻ phát triển trí não tốt hơn và phòng tránh được các dị tật về thần kinh ở thai nhi.

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Trứng là loại thực phẩm tốt cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù trứng chứa nhiều chất dinh dưỡng như vậy nhưng nếu như ăn uống không cẩn thận các mẹ vẫn có thể bị mắc bệnh và làm ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi. Các mẹ tuyệt đối không nên ăn trứng sống và chỉ nên ăn tối đa 2 quả trứng mỗi ngày là đã cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể.

Những loại rau bà bầu nên ăn

Ngoài bổ sung các chất dinh dưỡng qua các loại thực phẩm hàng ngày thì các mẹ cũng nên ăn thêm các loại rau xanh. Đặc biệt các loại rau có màu xanh đậm. Những loại rau này có chứa rất nhiều chất xơ, vitamin K, A, C, canxi và sắt rất tốt đối với sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi.

Các chất dinh dưỡng có trong bông cải xanh có tác dụng làm tăng hệ miễn dịch, chống oxy hóa và tốt cho hệ tiêu hóa của bà bầu. Các chất này giúp cho bé sinh ra đủ các chất cần thiết và khỏe mạnh hơn.

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Các loại rau lá xanh bổ sung thêm nhiều chất xơ cho mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet

Những loại trái cây bà bầu nên ăn

Trái cây cung cấp cho cơ thể một lượng lớn vitamin và khoáng chất. Các chất dinh dưỡng này giúp cho thai nhi phát triển tốt hơn, tăng cường thị giác và nâng cao hệ thống miễn dịch ở trẻ nhỏ. Vitamin C có trong trái cây còn giúp cho hệ xương và răng chắc khỏe.

Hơn nữa việc ăn nhiều trái cây cũng không gây đầy bụng và béo phì nên các mẹ bầu không cần phải lo lắng về vóc dáng của bản thân. Trái cây cũng giúp cho mẹ bầu có một làn da hồng hào, căng tràn sức sống và tránh được tình trạng bị ốm nghén khi còn trong giai đoạn mang thai.

Các loại trái cây mà mẹ bầu nên ăn có thể kể đến như: đu đủ chín, chuối chín, bơ, các loại trái cây thuộc họ cam, quýt, kiwi, lựu,..

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Mang thai 3 tháng đầu nên ăn hoa quả gì? - Ảnh minh họa: Internet

Các loại hạt bà bầu nên ăn

Các loại hạt như óc chó, hạnh nhân, hạt bí, hạt điều,.. đều là những thực phẩm bà bầu nên ăn trong 3 tháng đầu thai kỳ. Những loại hạt này giàu omega 3, chất sắt rất tốt đối với sự phát triển của não bộ và giúp mẹ bầu tránh khỏi tình trạng thiếu máu do thiếu chất sắt trong cơ thể.

Ăn các loại hạt này trong giai đoạn mang thai sẽ giúp cho các bé phát triển khỏe mạnh và sau này thông minh, nhanh nhẹn. Ngoài ra các loại hạt này còn giúp cho mẹ bầu cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn.

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Các loại hạt óc chó, hạnh nhân,.. rất tốt cho sự phát triển của não bộ - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là danh sách các loại thực phẩm bà bầu nên ăn đã được chúng tôi tìm hiểu và tổng hợp. Ăn các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng chính là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe của mẹ và bé. Do đó để con phát triển bình thường và khỏe mạnh nhất thì các mẹ nên tìm hiểu kỹ về các loại thực phẩm trước khi ăn.

Chế độ dinh dưỡng cho bà bầu 3 tháng đầu để mẹ khỏe, con khỏe

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