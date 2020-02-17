Cách hầm gà cho bà bầu ngon, đơn giản ngay tại nhà 

Thịt gà là món ăn quen thuộc, bổ dưỡng được rất nhiều người sử dụng để nâng cao sức khỏe. Trong thành phần của thịt gà chứa nhiều dưỡng chất như:

Gà hầm là một món ăn bổ dưỡng, thường được sử dụng để tẩm bổ, nâng cao sức khỏe cho những người mới ốm dậy, người có thể trạng yếu, bà bầu... Trong nội dung bài viết này, chúng tôi xin hướng dẫn chi tiết c ách hầm gà cho bà bầ u đơn giản, dễ làm ngay tại nhà.

Để có cách hầm gà cho bà bầu thơm ngon, đúng phương pháp thì điều quan trọng là bạn phải lựa chọn được những loại thực phẩm phù hợp để hầm cùng với gà. Thông thường đối với món ăn này, gà sẽ được hầm với hạt sen, thuốc bắc hoặc ngải cứu bởi những thực phẩm này dồi dào các vitamin và khoáng chất thiết yếu.

Các dưỡng chất có trong thịt gà này khi được kết hợp với các loại thực phẩm hầm khác nhau như hạt sen, táo đỏ, ngải cứu… sẽ giúp bồi bổ cơ thể, tăng cường sức khỏe của người ăn. Với phụ nữ đang mang thai việc ăn gà hầm sẽ rất tốt cho sự phát triển của thai nhi cũng như sức khỏe của mẹ bầu . Gà hầm có tác dụng bổ máu, ngăn ngừa sự thiếu máu sau sinh.

Kết hợp các thực phẩm phù hợp để hầm với gà - Ảnh minh họa: Internet

Gà hầm ngải cứu

Món ăn gà hầm ngải cứu có tác dụng an thai rất tốt. Khi bà bầu có dấu hiệu bị động thai hoặc bị rỉ máu do va chạm thì việc lựa chọn gà hầm ngải cứu sẽ giúp ổn định sự phát triển của em bé trong bụng.

Cách thực hiện: Chuẩn bị 1 con gà ác trọng lượng dưới 1kg, 1 nắm ngải cứu, nghệ tươi, các gia vị như muối, hạt nêm, dầu ăn…

- Rau ngải cứu nhặt sạch, ngâm trong nước muối khoảng 30 phút.

- Nghệ tươi gọt vỏ, rửa sạch, đập dập.

- Thịt gà rửa sạch, chặt thành từng miếng vừa ăn, trộn đều với nghệ, thêm ít dầu ăn, muối và để trong khoảng thời gian 20 phút.

- Trải đều lá ngải cứu xung quanh nổi, sau đó cho gà ác vào nồi. Đổ nước ngập gà và ninh cho đến khi nhừ rồi tắt bếp và múc ra bát thưởng thức.

Lưu ý món ăn gà hầm ngải cứu nên ăn ngay khi còn ấm nóng để bớt đi vị đắng của lá ngải cứu.

Gà hầm ngải cứu - Ảnh minh họa: Internet

Gà ác hầm hạt sen

Món gà ác hầm hạt sen cho bà bầu cung cấp nhiều loại khoáng chất tốt giúp kiểm soát huyết áp, ngăn ngừa mệt mỏi, kích thích sự phát triển trí não của thai nhi.

Cách làm: Chuẩn bị nguyên liệu gồm 1 con gà ác trọng lượng 500g, hạt sen tươi, nấm hương, nấm rơm, hành tươi, hành khô, tỏi, các gia vị như muối, hạt nêm, bột ngọt, đường, dầu ăn…

- Ngâm nấm với nước lạnh, sau đó rửa sạch.

- Hạt sen bỏ nhân xanh, rửa sạch.

- Hành khô, tỏi rửa sạch băm nhuyễn, hành lá cắt khúc.

- Thịt gà rửa sạch, để ráo nước rồi chặt thành từng miếng. Ướp thịt gà với hành tỏi băm nhuyễn, thêm các gia vị muối, hạt tiêu, ớt, rượu trắng sau đó trộn đều, để trong thời gian 30 phút cho thấm gia vị.

- Cho thịt gà vào nồi, đổ nước ngập gà rồi ninh cho đến khi nhừ gà. Nêm nếm các gia vị sao cho vừa khẩu vị rồi tắt bếp, múc ra bát để ăn. Nên sử dụng món thịt gà hầm hạt sen khi còn nóng để có hương thơm ngon nhất.

Gà ác hầm hạt sen - Ảnh minh họa: Internet

Gà ác hầm thuốc bắc

Món gà ác hầm thuốc bắc tốt cho bà bầu sẽ giúp cung cấp năng lượng cho phụ nữ đang mang thai, lấy lại sức khi bị nghén. Ngoài ra, món ăn này còn giúp chị em tránh được mệt mỏi, cáu gắt khi mang thai. Thành phần kali và sắt có trong món ăn này giúp bổ sung máu cho bà bầu, cũng như có chứa canxi giúp bà bầu điều hòa canxi, thai nhi có hệ xương chắc khỏe.

Cách làm gà ác hầm thuốc bắc cho bà bầu: Bạn cần chuẩn bị 1 con gà ác trọng lượng khoảng 500g, 1 gói thuốc bắc, 1 ít hạt sen, các gia vị, gừng…

- Gừng rửa sạch, thái lát nhỏ, rửa lại các vị thuốc bắc, hạt sen rửa sạch.

- Gà rửa sạch, xát muối, sau đó ướp các gia vị, hạt tiêu để trong 30 phút.

- Cho gà vào nồi, thêm hạt sen, thuốc bắc. Đổ nước ngập gà và ninh đến khi nhừ. Sau đó, cho gà ra bát là có thể thưởng thức được món ăn này.

Gà ác hầm thuốc bắc - Ảnh minh họa: Internet

Nếu như muốn chế biến món gà hầm cho bà bầu 3 tháng đầu, bạn có thể tham khảo món gà ác hầm thuốc bắc dễ làm này đồng thời cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết trong giai đoạn đầu thai nghén.

Trên đây là những nội dung hướng dẫn cách hầm gà cho bà bầu thơm ngon, bổ dưỡng trong giai đoạn thai kỳ. Hy vọng với những thông tin của bài viết, bạn đọc có thể tự chế biến món gà hầm đơn giản ngay tại nhà, tốt cho cả mẹ và bé.