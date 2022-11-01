Mách mẹ cách làm mất sữa khi cai sữa nhanh chóng bằng phương pháp tự nhiên, an toàn tại nhà!

Cai sữa là quá trình để bé chấm dứt việc bú sữa mẹ và chuyển hoàn toàn sang sử dụng nguồn thức ăn giống như của người lớn. Không có một quy chuẩn cụ thể về thời điểm mẹ cần cai sữa cho bé nên có mẹ cai sữa cho bé sớm từ 12 tháng tuổi, có mẹ thì cai sữa khi bé đã trên 24 tháng tuổi. Điều này phụ thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh từng gia đình.

Kinh nghiệm cai sữa cho bé mà rất nhiều mẹ cần biết đó là trước khi bắt đầu quá trình cai sữa thì mẹ cần đảm bảo bé đáp ứng một số yêu cầu về thể chất và trí tuệ, đảm bảo cho bé có thể ăn 100% thức ăn mà không có ảnh hưởng gì. Một số vấn đề cần đảm bảo đó là:

- Bé có thể nhai thức ăn bằng cơ hàm hoặc răng.

- Thời gian bé bú lâu, bé quấy khóc ngay cả khi mới bú xong.

- Cân nặng của bé tối thiểu phải đạt gấp đôi so với lúc mới sinh.

Tuy bé không dễ dàng từ bỏ núm ti và bầu sữa quen thuộc từ khi sinh ra nhưng cai sữa là việc bắt buộc. Rồi cũng đến thời điểm dù muốn hay không thì bé cũng cần phải cai sữa và lúc đó mẹ phải tìm cách làm mất sữa khi cai sữa một cách nhanh chóng mà lại an toàn cho sức khỏe.

Mẹ cần phải cắt sữa, tiêu sữa khi cai sữa cho con để tránh nguy cơ tắc tia sữa, viêm tia sữa!

Cai sữa là một quá trình và bắt buộc mẹ phải kiên nhẫn thực hiện. Sau khi dừng việc cho bé bú, sữa vẫn tiếp tục tiết ra và nếu không biết cách làm mất sữa khi cai sữa thì sữa sẽ bị ứ đọng, ách tắc lại trong các ống dẫn từ đó gây tắc tuyến sữa. Nhẹ thì bị đau tức ngực, viêm tia sữa, nặng hơn thì có thể gây áp-xe tuyến vú, xuất hiện khối u. Vậy đâu là giải pháp tự nhiên an toàn và hiệu quả dành cho mẹ?

Những cách làm mát sữa khi cai sữa an toàn một cách tự nhiên

1. Giảm dần cữ bú

Muốn cai sữa cho con để bé vẫn ngoan, mẹ vẫn khỏe thì việc cai sữa cần được tiến hành từ từ. Mẹ không nên buộc bé phải dừng bú một cách đột ngột mà nên giảm dần dần các cữ bú trong ngày. Ví dụ bình thường mẹ đang cho bé bú từ 3-5 lần mỗi ngày thì giảm xuống còn 2 lần, giảm tiếp chỉ còn 1 lần mỗi ngày, rồi 2 ngày 1 lần. Thay cho việc bú sữa mẹ thì cho bé ăn bột, ăn cháo ăn dặm. Như vậy, mẹ đã tạo cho bé một khoảng thời gian để chuẩn bị tinh thần, cho đến khi bị dừng hẳn việc bú mẹ cũng không quá “hụt hẫng”.

Mẹ giảm dần dần cữ bú của bé trong ngày!

Các mẹ đều biết rằng, bé bú đều đặn, bú nhiều kích thích tuyến sữa làm sữa tiết ra nhiều hơn. Vì thế, việc giảm dần cữ bú của bé cũng giúp cho việc tiết sữa giảm dần, cho đến lúc dừng cho bé bú thì lượng sữa cũng tiết ra ít dần, rồi dần dần mất hẳn. Đây là một cách làm mất sữa khi cai sữa một cách an toàn, tự nhiên nhưng cần nhiều thời gian. Vì thế, mẹ nên áp dụng việc giảm dần cữ bú ở thời điểm trước 2 tuần so với thời gian không cho bé bú hoàn toàn.

2. Sử dụng một số loại thực phẩm giúp giảm tiết sữa

Song song với việc giảm dần cữ bú của bé thì mẹ nên ăn một số loại thức ăn có tác dụng làm giảm tiết sữa, mất sữa. Đây là một cách tiêu sữa nhanh khi cai sữa đã được các mẹ áp dụng khá nhiều và thành công. Mẹ thường xuyên sử dụng liên tục các loại nguyên liệu như sau để chế biến món ăn để giảm tiết sữa nhanh chóng:

- Lá lốt: Đây là thực phẩm đứng đầu trong danh sách những thức ăn có thể gây mất sữa mẹ. Đây là kinh nghiệm dân gian mà nhiều mẹ đã áp dụng và cho thấy hiệu quả. Nếu đang cho con bú chỉ dám ăn chút ít thậm chí là kiêng hẳn thì khi cai sữa mẹ hãy ăn lá lốt nhiều lên nhé vì nó sẽ mất sữa nhanh hơn đấy. Khi cai sữa, mẹ có thể thoải mái ăn các món ngon được nấu từ lá lốt như chả lá lốt, trứng rán lá lốt, ốc chuối đậu nấu lá lốt hay món bò cuốn lá lốt,…

Để giảm tiết sữa, mẹ hãy ăn lá lốt nhé!

- Bắp cải tím: Bắp cải tím cũng là thực phẩm gây mất sữa rất nhanh. Mẹ hãy nấu một số những món ăn với bắp cải tím và ăn thường xuyên, mỗi ngày hoặc 2 ngày một lần sẽ khiến lượng sữa tiết ra giảm nhanh hơn.

- Lá dâu tằm: Uống nước lá dâu tằm thay nước lọc cũng là một cách làm mất sữa khi cai sữa tự nhiên nhanh chóng. Cách làm khá đơn giản như sau: mẹ dùng một nắm lá dâu tằm rửa sạch, để ráo rồi cho vào nồi sao thơm rồi hạ thổ. Sau đó, đem sắc lấy nước uống thay nước lọc hàng ngày. Nước lá dâu tằm sẽ làm tiêu hết sữa một cách nhanh chóng và triệt để. Nếu không có điều kiện sao thơm, hạ thổ, mẹ có thể đun lá dâu tươi để uống thay nước hàng ngày cũng cho hiệu quả rất tốt nhé!

- Dưa cà muối, măng tươi: đây là các món mà mẹ cho con bú cần tuyệt đối kiêng vì nó làm mất sữa. Tuy nhiên, giờ cai sữa nên mẹ có thể ăn thoải mái các món này. Tuy nhiên, cũng đừng ăn nhiều quá kẻo không tốt cho sức khỏe.

Món măng sẽ giúp mẹ cắt sữa nhanh hơn!

Song song với ăn các thực phẩm giúp giảm tiết sữa thì mẹ cũng hạn chế ăn những thức ăn lợi sữa như: móng giò, gạo nếp, đậu phộng, mè đen…để nhanh chóng thu được hiệu quả tốt nhất nhé!

3. Đắp lá bắp cải lạnh lên ngực

Dùng lá bắp cải cho vào tủ lạnh cho mát rồi đắp lên ngực là một cách làm sữa rút nhanh khi cai sữa được nhiều chị em truyền tai nhau. Cách này khá đơn giản và dễ làm, tuy nhiên mỗi ngày chỉ đắp 1 lần chứ bạn không nên đắp quá nhiều lần một ngày nhé.

Mẹo đắp lá bắp cải được nhiều chị em áp dụng hiệu quả khi cai sữa cho con!

Một số vấn đề khi cai sữa mẹ cần chú ý

Mẹ nào cũng muốn biết cách làm mất sữa khi cai sữa một cách nhanh chóng nhất để không phải cảm thấy khó chịu, đau tức vì căng sữa. Tuy nhiên, đây là quá trình, lâu hay nhanh còn phụ thuộc vào cơ địa của mẹ, sự hợp tác của em bé và áp dụng thêm các phương pháp hỗ trợ. Có một số lưu ý nho nhỏ mẹ cần chú ý:

- Nhiều mẹ băn khoăn không biết có nên vắt sữa khi cai sữa không. Các mẹ đừng vì sợ vắt sữa sẽ làm tăng tiết sữa mà không hề vắt sữa kể cả khi ngực sưng, đau vì căng sữa nhé. Nếu thấy ngực căng cứng, sữa về nhiều và gây đau nhức thì bạn hãy vắt một ít sữa để tránh gây tắc, gây ứ đọng bên trong các ống dẫn sữa. Lượng sữa vắt cũng giảm dần như cách bạn cho bé bú ít dần đi.

Nếu ngực căng tức mẹ vẫn nên vắt bớt sữa nhưng không vắt kiệt!

- Nếu đau nhức nhiều thì dùng một chiếc khăn ấm chườm nhẹ nhàng hai bên vú cho mềm rồi tiến hành vắt sữa bớt ra. Có thể dùng một chiếc chai nhựa hoặc chai thủy tinh hay túi chườm để chườm vùng ngực để tránh tắc tia sữa.

- Nếu bạn không có thời gian áp dụng những cách làm mất sữa tự nhiên thì có thể tham khảo sử dụng thuốc làm mất sữa. Tuy nhiên thì sử dụng thuốc làm mất sữa này có thể gây ra tác dụng như như tụt huyết áp, chóng mặt, hoa mắt… Bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ và lường trước những tác dụng phụ có thể xảy ra nếu như dùng thuốc.

Trên đây là tổng hợp những cách làm mất sữa khi cai sữa nhanh chóng, an toàn và siêu hiệu quả tại nhà. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các mẹ sẽ lựa chọn được cho mình một biện pháp thích hợp nhất để quá trình cai sữa diễn ra thuận lợi hơn nhé! Chúc các mẹ thành công!