Sử dụng sữa óc chó cho bà bầu có tốt không?

Sữa óc chó không chỉ có hương vị béo ngậy, thơm ngon mà còn mang nhiều lợi ích bổ dưỡng cho cả mẹ và em bé trong bụng.

Đối với những phụ nữ mang thai, chế độ ăn uống và nghỉ ngơi là điều quan trọng nhất. Việc bổ sung chất dinh dưỡng là một vấn đề mà mẹ bầu nào cũng quan tâm và thậm chí còn đau đầu. Sữa được nhiều mẹ sử dụng vì nó cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất cho cơ thể cũng như sự phát triển toàn diện của thai nhi ngay từ trong bụng mẹ. Những năm trở lại đây, sữa óc chó được sản xuất trên thị trường rất tốt cho mọi người, nhất là bà bầu. Vậy tác dụng của sữa óc chó cho bà bầu là gì?

Trong sữa óc chó còn giàu hàm lượng axit folic và axit alpha-linolenic cần cho sự phát triển của bé, chống lại nguy cơ dị tật ống thần kinh.

Sữa óc chó chứa nhiều axit béo omega-3 tốt cho não bộ và tim mạch của mẹ bầu, đồng thời tốt cho quá trình phát triển não bộ và mắt của bé. Bên cạnh đó, sữa óc chó còn chứa nhiều vitamin E giúp chống viêm và chống oxy hóa, giảm nguy cơ mắc bệnh về hô hấp cho trẻ. Các vitamin và nhiều khoáng chất như magie, mangan, sắt, canxi, kẽm,... có trong sữa óc chó cực kỳ tốt cho mẹ và bé.

Ngăn ngừa biến chứng thai kỳ ở mẹ bầu

Sữa óc chó có thành phần sterol thực vật, kiểm soát lượng cholesterol có trong máu và thay vào đó là tăng hàm lượng cholesterol tốt có lợi cho cơ thể. Sữa óc chó giúp thư giãn mạch máu và kiểm soát tình trạng huyết áp tăng cao. Bên cạnh đó, hàm lượng axit alpha-linolenic có trong sữa óc chó còn giúp mẹ bầu giảm nguy cơ bị rối loạn tâm thần, trầm cảm hoặc mất trí nhớ.

Sữa óc chó giúp tăng cường trí nhớ cho mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, polyphenol trong sữa óc chó còn giúp ngăn chặn các gốc tự do có nguy cơ gây ung thư. Hàm lượng protein và chất xơ dồi dào trong loại sữa này tạo cảm giác no lâu, kiểm soát việc tăng cân ở mẹ bầu khi mang thai.

Tăng sức đề kháng

Khi mang thai, sức đề kháng của phụ nữ rất dễ bị suy giảm. Sữa óc chó với hàm lượng chất chống oxy hóa cao giúp cải thiện hệ miễn dịch, tăng cường sức đề kháng và bảo vệ cơ thể chị em khỏi virus vi khuẩn gây bệnh cảm cúm, ho hay thủy đậu,...

Giúp mẹ bầu ngủ ngon

Tình trạng mất ngủ khá phổ biến với phụ nữ mang thai tháng cuối. Theo một vài nghiên cứu, sữa óc chó giúp cải thiện giấc ngủ và giúp mẹ ngủ ngon, sâu hơn.

Sữa óc chó giúp mẹ bầu ngủ ngon và sâu hơn - Ảnh minh họa: Internet

Bà bầu có nên uống sữa đậu nành óc chó hay không?

Nhiều bà mẹ mới lần đầu mang thai thắc mắc rằng mang bầu uống sữa đậu nành óc chó được không? Thời xưa, quả óc chó được ví là thần dược cho sức khỏe và lành tính với mẹ bầu. Quả óc chó có những nếp nhăn khá giống với bộ não của con người và rất tốt cho trí não của mẹ bầu và sự hình thành não bộ của thai nhi. Do đó, nếu mẹ bầu uống sữa óc chó điều độ và hợp lý thì sẽ rất tốt.

Cũng có người không biết bầu mấy tháng thì uống được sữa óc chó. Câu trả lời là mẹ bầu có thể uống sữa óc chó suốt thai kỳ bởi những tác dụng tuyệt vời mà nó mang lại. Tuy nhiên, chỉ cần biết sử dụng đủ và đúng liều lượng là được.

Cách chọn sữa óc chó cho bà bầu

Khi chọn sữa óc chó cho bà bầu, các mẹ cần lưu ý những điểm sau:

Thành phần sữa

Thành phần sữa là yếu tố quan trọng nhất khi mua sữa. Các mẹ cần xem sữa óc chó có chứa thành phần nào có lợi cho sức khỏe, tỷ lệ các thành phần ra sao. Các mẹ cũng có thể so sánh thành phần giữa các loại sữa để chọn được loại phù hợp nhất.

Cần chú ý đến thành phần sữa óc chó khi chọn mua - Ảnh minh họa: Internet

Mùi vị

Các mẹ bầu khá nhạy cảm với mùi vị khác nhau của thức ăn và đồ uống, nhất là những người ốm nghén. Do đó, bạn cần chọn loại sữa với mùi vị dễ chịu với mẹ bầu. Điều này giúp mẹ bầu dễ uống sữa hơn, hấp thụ tốt hơn, đối phó với tình trạng ốm nghén.

Kiến nghị sử dụng của bác sĩ

Hãy chọn mua loại sữa mà chúng không có các thành phần cần tránh đã được bác sĩ khuyến cáo. Hãy hỏi kỹ bác sĩ xem các thành phần có trong sữa tốt cho mẹ bầu và thai nhi để dễ dàng lựa chọn.

Cần tham khảo ý kiến bác sĩ về thành phần sữa trước khi chọn mua - Ảnh minh họa: Internet

Nguồn gốc rõ ràng, tự nhiên

Nguồn gốc của sản phẩm quyết định đến chất lượng và độ an toàn của sữa. Các mẹ hãy mua sữa ở các cơ sở, đại lý uy tín đã được kiểm định chất lượng, không mua đồ rẻ. Khi thấy bao bì có dấu hiệu giả (không có tem) hay hỏng, hãy gọi cho tổng đài hãng sữa để đổi trả hàng.

Qua đây, chắc hẳn bạn đã biết sữa óc chó cho bà bầu có tác dụng gì với sức khỏe phụ nữ mang thai rồi chứ. Khi chọn mua sữa óc chó, các mẹ cũng nên quan tâm đến nguồn gốc, thành phần và hạn sử dụng của sản phẩm. Đồng thời, hãy hỏi ý kiến bác sĩ trước khi muốn sử dụng bất kỳ một loại sữa nào để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và thai nhi.