Mẹ cho con bú không nên ăn gì? Kiêng gì để tốt cho sữa mẹ 

Nuôi dạy con 25/02/2020 15:33

Chế độ dinh dưỡng đối với mẹ bầu cho đang cho con bú là vô cùng quan trọng. Vậy mẹ cho con bú không nên ăn gì để tốt cho con? Cùng tìm câu trả lời ngay sau đây.

Bên cạnh việc cho con bú nên ăn gì thì mẹ cũng phải kiêng một số loại thức ăn không tốt cho em bé. Một số loại thực phẩm gây dị ứng, thực phẩm chứa cồn, nicotin và caffeine có thể khiến mẹ bị tắc sữa đồng thời khi đi vào cơ thể em bé sẽ khiến bé khó chịu, tệ hơn là ngăn cản quá trình phát triển toàn diện của bé trong giai đoạn đầu đời. Bài viết này, chúng ta cũng tìm đáp án cho câu hỏi mẹ cho con bú không nên ăn gì?

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Mẹ cho con bú không nên ăn gì? Kiêng gì để tốt cho sữa mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ cho con bú không nên ăn gì?

Đồ ăn nhanh

Theo một nghiên cứu, nếu mẹ đang cho con bú tiêu tiêu thụ hơn 4,5gr chất béo chuyển hóa trong các thực phẩm chiên rán và thức ăn nhanh, nguy cơ béo phì sẽ tăng gấp đôi so với những em bé bình thường khác.

Bông cải xanh

Bông cải xanh hoặc súp lơ có thể khiến mẹ bị đầy hơi, bé bú sữa sẽ bị trướng bụng hoặc ngứa ngáy. Tuy nhiên, không phải ai cũng gặp phải tình trạng này. Tốt nhất là nếu thấy ăn bông cải xanh mà đầy hơi, mẹ nên ngừng ăn để theo dõi triệu chứng của bé cho đến khi tình hình bé tốt hơn. Hãy ăn một lượng nhỏ chứ không nên bỏ hoàn toàn vì bông cải xanh cũng chứa nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khỏe.

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Bông cải xanh có thể khiến mẹ và bé bị đầy hơi - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm quá mặn hay quá ngọt

Thực phẩm nêm quá nhiều gia vị như quá mặn hay quá ngọt sẽ khiến hương vị sữa cũng bị ảnh hưởng khiến bé khó chịu và không chịu bú. Tốt nhất là nên ăn những thực phẩm vừa ăn, nhạt cũng được đồng thời tham khảo ý kiến bác sĩ xem loại gia vị nào an toàn trong giai đoạn cho con bú.

Cá và hải sản vỏ cứng

Một số loại cá biển chứa hàm lượng thủy ngân cao có thể ảnh hưởng đến bầu sữa mẹ. Theo khuyến cáo từ FDA, mỗi tuần mẹ cho con bú nên ăn nhiều hơn 2 khẩu phần cá và một số loại hải sản có vỏ có chứa ít thủy ngân. Đó là tôm, cá hồi, cá ngừ đóng hộp, cá minh thái và cá da trơn. Đặc biệt, khi cho con bú cần tránh các loại cá như cá kiếm, cá mập, cá kình và cá thu hoàng hậu.

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Cá thu hoàng hậu là món ăn mà mẹ cho con bú nên kiêng - Ảnh minh họa: Internet

Bạc hà

Bạc hà thường có trong các bài thuốc ngưng tiết sữa để cai sữa cho bé. Nguyên nhân là do trong bạc hà có một số chất giúp giảm lượng sữa mẹ. 

Rau mùi tây

Tương tự như bạc hà, đây cũng là một loại thảo dược giúp làm giảm tiết sữa nếu ăn nhiều rau mùi tây. Tuy nhiên, nếu chỉ dùng rau mùi tây để trang trí thức ăn hoặc trộn rau vài cọng thì không sao.

Lá lốt

Cũng giống như bạc hà và rau mùi tây, cây lá lốt có thể gây mất sữa hoặc giảm lượng sữa tiết ra. Do đó, bạn nên hạn chế sử dụng loại rau này trong các bữa ăn nếu không làm sữa biến mất.

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Lá lốt có thể ngăn cản quá trình tiết sữa mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Lúa mì

Nếu bạn ăn mì ống hoặc bánh mì sandwich có thể khiến bé bị đi cầu ra máu, khóc liên tục hoặc đau đớn. Để kiểm tra xem có phải nguyên nhân do lúa mì hay không, bạn hãy ngừng ăn chúng khoảng 2-3 tuần để xem triệu chứng của bé có thuyên giảm hay không. 

Đậu phộng

Các loại đậu phộng hay các loại hạt có thể khiến mẹ bầu bị dị ứng và ảnh hưởng đến cả em bé. Do đó, hãy bỏ thành phần này ra khỏi bữa ăn hàng ngày, hoặc thỉnh thoảng ăn thì được.

Bắp (ngô)

Cũng có khá nhiều người bị dị ứng với bắp ngô, tuy nhiên lại khó xác định điều này. Do đó, hãy theo dõi cẩn thận khẩu phần ăn của mình để xem khi ăn ngô, bạn có bị làm sau không. Nếu phát hiện bị đau bụng hoặc bé khóc nhiều, có lẽ chính là do các món ăn làm từ bắp và cần kiêng chúng gấp.

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Ngô có thể khiến mẹ và bé bị dị ứng - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ cho con bú kiêng ăn hoa quả gì?

Bên cạnh việc biết mẹ cho con bú nên ăn trái cây gì thì loại quả nào không nên ăn cũng cần phải nắm.

Trái cây họ cam

Các loại quả họ cam chứa nhiều vitamin C và khoáng chất có lợi cho sức khỏe và cần được bổ sung vào thực đơn cho các mẹ đang cho con bú, nhất là sinh mổ vì chúng cũng giúp nhanh liền sẹo. Tuy nhiên, với một số bé có cơ địa khá nhạy cảm, một số thành phần trong trái cây họ cam có thể khiến bé bị ngứa, quấy khóc hoặc nổi mẩn đỏ trên da.

Những loại quả gây nóng trong người

Một số loại quả có nhiều vào mùa hè như nhãn, mãng cầu, vải, xoài có vị ngọt và nhiều chị em rất thèm nên ăn nhiều. Tuy nhiên chúng có thể khiến sữa mẹ bị nóng và khiến con bị rôm sảy vào những ngày thời tiết nắng nóng oi bức.

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Mẹ cho con bú nên kiêng các loại quả gây nóng - Ảnh minh họa: Internet

Những loại quả có vị quá chua

Một số loại trái cây có vị quá chua như me, dâu da, chanh, cam chua hay khế khiến hàm răng của mẹ bầu tê buốt bởi sau sinh chúng cực kỳ nhạy cảm. Ăn nhiều những loại quả này sẽ ảnh hưởng đến hàm răng sau này của mẹ bầu.

Những loại quả cứng và khô

Một số loại quả cứng và khô như ổi xanh hay cóc cũng khiến hàm răng của chị em bị tổn thương và tê buốt, nhất là khi cắn phải hạt ổi khó nhằn.

Hy vọng qua những kiến thức chia sẻ trên đây, các bạn đã biết được mẹ cho con bú không nên ăn gì để tốt cho em bé. Chúc các mẹ và bé luôn luôn khỏe mạnh.

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