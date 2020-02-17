Cách hút sữa đúng cách cho những ai bắt đầu làm mẹ 

Những bà mẹ hiện đại vì nhiều lý do khác nhau có thể không cho con bú trực tiếp. Bởi vậy, cách hút sữa đúng cách được nhiều mẹ rất quan tâm. Làm thế nào để hút sữa hiệu quả cho con.
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Cách hút sữa đúng cách sẽ giúp các mẹ tích trữ được nhiều sữa để nuôi dưỡng em bé. Đây cũng là phương thức hiện đại hơn, an toàn và vệ sinh hơn. Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.
Hút sữa như thế nào là đúng cách?
Trong 1 ngày, mẹ có thể sản sinh ra lượng sữa tăng dần, 10-50ml lên vài trăm, thậm chí là 1-1.5l sữa. Mẹ sẽ mất khoảng vài tuần để có thể đạt được lượng sữa lớn như vậy.
Hút sữa đúng cách để sữa về nhiều hơn. Mẹ cần làm theo các bước sau:
- Hãy lên lịch hút sữa cụ thể và đều đặn vào các ngày trong tuần để cơ thể quen dần giúp thích ứng và tạo điều kiện cho sữa ra nhiều hơn. Thời gian hút sữa cách nhau bao lâu? Lúc đầu, mỗi lần nên cách nhau 2-3h, thực hiện 8-10 lần/ngày. Nếu vào ban đêm mẹ không thể dạy hút sữa, mẹ hãy cho bé bú trực tiếp.
- Các chuyên gia khuyến cáo mẹ nên vắt sữa trong khoảng 20 phút mỗi lần. Một số chị em có thể vắt trong 15 phút đã đầy sữa. Khi sữa ngưng chảy, mẹ vẫn nên vắt thêm khoảng 5 phút để gửi tín hiệu sản sinh thêm sữa. Không nên vắt sữa quá 20 phút vì nó có thể gây tổn hại đến đầu ti và ảnh hưởng về sau.
- Trước khi hút sữa, mẹ hãy giữ cho cơ thể thư giãn, thoải mái. Uống một cốc sữa nóng để sữa về tốt hơn. Một số loại máy hút sữa mà bạn có thể tham khảo:
- Máy hút sữa bằng tay: Tuỳ chỉnh được bằng tay mình cho phù hợp.
- Máy điện: Khi mới mở máy, mẹ nên chọn chế độ nhẹ nhàng để cơ thể dễ dàng làm quen trước khi chuyển chế độ lớn để vắt. Nếu thấy hiện tượng vú bị đau nhức, hãy giảm lực vắt. Cơ thể càng thư giãn thì sữa lại càng nhiều.
- Máy có chế độ massage: Bạn nên để chế độ này trong 2 phút rồi mới chuyển sang chế độ hút. Đặt tấm hút lên bầu ngực và chỉnh tấm hút vào giữa núm vú, giữ tấm chắc chắn để bạn có thể điều chỉnh như ý muốn và bắt đầu hút sữa. Khi dòng sữa có dấu hiệu ngừng lại, để nguyên máy hút trong vòng 5 phút rồi mới dừng hẳn.
Nguyên tắc vắt sữa mẹ
- Mẹ cần vệ sinh tay, chai đựng sữa, dụng cụ hút sữa rất sạch sẽ. Tiệt trùng trước khi sử dụng lần đầu tiên.
- Kiên trì tập luyện dần dần, không nên quá vội vàng hấp tấp, cố bóp thật chặt cho ra sữa.
- Sữa có thể có nhiều màu sắc hay mùi vị, độ đậm nhạt khác nhau phụ thuộc vào mỗi lần vắt. Đây là điều bình thường. Tuy nhiên, bạn vẫn nên theo dõi chất lượng sữa sau mỗi lần hút. Sữa mới thường loãng hơn phù hợp cho bé khát. Những đợt sau sẽ sánh đặc như kem giúp bé tăng trưởng và phát triển cân nặng, thường đến sau một ít phút khi bạn ngừng vắt loạt sữa ban đầu.
- Chủ động dùng túi vô trùng để trữ sữa (có thể mua tại càng cửa hàng mẹ và bé). Luôn nhớ để lại một phần không khí trên cùng của túi rồi mới niêm phong chặt lại để tránh tràn sữa, hoặc vỡ sữa. Ghi chú ngày tháng để tiện lợi khi sử dụng.
- Sữa mẹ nguyên chất không dễ dàng hòa tan hoàn toàn. Phần đậm đặc sẽ nổi lên trên. Lắc nhẹ bình sữa để trộn đều hơn. Đổ bỏ phần sữa thừa sau khi con bú vì sữa đã nhiễm vi khuẩn cũng không thể sử dụng được. Mẹ hãy bổ sung chế độ ăn uống và dinh dưỡng hợp lý. Cơ thể phải hấp thụ đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết, đầy đủ và cân bằng để sản xuất ra sữa.
- Bổ sung các nhóm chất cơ bản như tinh bột, chất béo, chất đạm, vitamin và khoáng chất.
- Thường xuyên ăn rau xanh và trái cây.
- Ưu tiên một số thực phẩm lợi sữa như lạc, trứng, đậu nành, cá, quả sung, chân giò, móng giò, thịt bò, cá hồi, rau ngót,… trong các bữa ăn hàng ngày.
- Tránh tình trạng cơ thể mệt mỏi, căng thẳng quá độ sẽ làm ức chế hormon oxytocin và prolactin tiết sữa bởi đây là nguyên nhân chính làm giảm lượng sữa rất nhiều. Vì vậy, mẹ hãy cố gắng tranh thủ ngủ đủ giấc để nạp thêm năng lượng, phục hồi giúp khoẻ mạnh hơn.
- Uống nhiều nước hơn, mỗi ngày từ 2,5 - 3 lít nước vì nó rất quan trọng trong quá trình sản xuất sữa. Ngoài nước lọc, hãy bổ sung thêm nước hoa quả như dưa hấu, chuối, hay sữa,…
Trên đây là cách hút sữa đúng cách và một số lưu ý được tổng hợp để các mẹ có thêm kiến thức tốt. Hy vọng những thông tin bổ ích sẽ giúp các mẹ dễ dàng chăm sóc bé, giúp bé luôn khỏe mạnh.