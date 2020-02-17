Cách hút sữa đúng cách sẽ giúp các mẹ tích trữ được nhiều sữa để nuôi dưỡng em bé. Đây cũng là phương thức hiện đại hơn, an toàn và vệ sinh hơn. Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Cách hút sữa đúng cách cho những ai bắt đầu làm mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Hút sữa như thế nào là đúng cách?

Trong 1 ngày, mẹ có thể sản sinh ra lượng sữa tăng dần, 10-50ml lên vài trăm, thậm chí là 1-1.5l sữa. Mẹ sẽ mất khoảng vài tuần để có thể đạt được lượng sữa lớn như vậy.