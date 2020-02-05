Bà bầu nên ăn gì để con thông minh, sáng dạ từ trong bụng mẹ?

Cho nên chăm sóc và đảm bảo chế độ dinh dưỡng tốt cho mẹ bầu không phải là đợi đến 3 tháng cuối mới bắt đầu quan tâm. Mà ngay từ khi biết mình mang thai, thậm chí trước khi mang thai, mẹ cần nhận thức được chế độ dinh dưỡng có vai trò rất quan trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe mẹ và bé.

Trước khi tìm hiểu và giải đáp thắc mắc bà bầu nên ăn gì cho con thông minh hơn, mẹ cần nắm được và chú trọng đến thời điểm bổ sung các dưỡng chất tốt nhất cho trí não của thai nhi. Bởi vì ngay từ những tuần đầu tiên của thai kỳ, não của thai nhi đã bắt đầu hình thành và phát triển dần dần.

Dù trí thông minh của trẻ được hình thành ngay từ khi mới hình thành thai nhi trong bụng mẹ nhưng mãi đến 3 tháng cuối thai kỳ, sự phát triển não của bào thai mới đạt tốc độ tối đa. Thậm chí, lúc này, có thể đạt đến mức 25% trọng lượng não của người lớn.

Mẹ cần xác định phải ăn đủ 4 nhóm chất quan trọng là: tinh bột, đạm, đường, béo cũng như bổ sung các loại vitamin, khoáng chất, quan trọng nhất là axit folic, canxi và chất sắt.

Quan trọng hơn nữa, đây cũng là giai đoạn “nước rút” để chuẩn bị cho quá trình chào đời của bé cưng nên mẹ cần đặc biệt quan tâm tới chế độ dinh dưỡng của bản thân hơn vì không chỉ ảnh hưởng đến cơ thể mẹ và còn quyết định đến sức khỏe và trí não của con trẻ.

Ngoài những dưỡng chất cần được cung cấp đủ từ 3 tháng đầu của thai kỳ như protein, đường, béo, canxi, sắt và các loại vitamin, khoáng chất,... Từ tháng thứ 7 trở đi, mẹ bầu nên tăng cường bổ sung thêm chất béo.

Đây được xem là thành phần quan trọng trong quá trình hình thành các tế bào thần kinh. Chúng cũng chiếm tỷ lệ cao trong thành phần chất xám cũng như võng mạc của bé.

Mẹ cần đặc biệt chú ý chế độ dinh dưỡng trong thai kỳ, nhất là 3 tháng đầu và 3 tháng cuối - Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, theo những kết quả nghiên cứu của các chuyên gia dinh dưỡng, việc bổ sung đủ lượng chất béo trong quá trình mang bầu, nhất là giai đoạn cuối thai kỳ có thể giúp giảm thiểu nguy cơ sinh non hay sinh con nhẹ cân.

Mẹ bầu ăn gì để con thông minh?

Bà bầu nên ăn gì cho con thông minh hơn hay bà bầu ăn gì để con thông minh khỏe mạnh luôn là thắc mắc chung của nhiều người. Dù thực tế cho thấy chế độ dinh dưỡng không phải yếu tố quyết định duy nhất đến trí thông minh hay sự sáng dạ của bé nhưng nếu biết được thực phẩm nào tốt cho con cũng là điều vô cùng bổ ích.

Trẻ thông minh nhờ chế độ dinh dưỡng được đảm bảo ngay từ khi còn trong thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Để giải quyết vấn đề này khá đơn giản, bởi vì bạn chỉ cần bổ sung các loại thực phẩm như trứng, cá, hạt, rau lá xanh, các loại củ quả, sữa chua Hy Lạp…

Những món ăn này đều rất dễ tìm mà lại mang đến hiệu quả cao, giúp bé yêu của bạn được nuôi dưỡng trí thông minh ngay từ trong bụng mẹ, giải đáp thắc mắc ăn gì để con thông minh trong bụng mẹ. Cụ thể thì thai phụ nên ăn một số loại thực phẩm như sau:

1. Các loại rau lá xanh

Ăn nhiều trái cây và rau có màu xanh tốt cho sức khỏe nhiều người nói chung, nhất là với mẹ bầu. Với trẻ còn trong bụng mẹ, bổ sung rau lá màu xanh vào bữa ăn của thai phụ là điều cần thiết vì những thực phẩm này rất giàu axit folic. Đây chính là dưỡng chất đóng vai trò thiết yếu nhằm bảo vệ bé yêu khỏi những tổn thương ở mô sau này.

Bên cạnh đó, ăn rau xanh với chế độ hợp lý còn giúp ngăn ngừa dị tật ống thần kinh, loại bỏ tình trạng sứt môi và các khuyết tật tim khác nhau ở trẻ sơ sinh. Đối với mẹ bầu, bổ sung thực phẩm giàu axit folic và bổ dưỡng này một cách đều đặn cũng sẽ giảm nguy cơ mắc phải chứng tiền sản giật.

Ăn trái cây và rau có màu xanh là điều cần thiết bởi những thực phẩm này đóng vai trò thiết yếu nhằm bảo vệ bé yêu khỏi những tổn thương ở mô - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, các loại rau màu xanh đậm như súp lơ xanh và rau chân vịt (còn gọi là rau bina hay cải bó xôi) cùng với măng tây cũng chính là nguồn cung cấp axit folic tốt nhất cho mẹ bầu. Tuy nhiên các mẹ hãy chắc chắn rằng đã rửa sạch thực phẩm trước khi sử dụng để tránh vi khuẩn, dư lượng thuốc trừ sâu còn sót lại.

Một lưu ý khác là khi chế biến các loại rau này không nên nấu quá lâu vì sẽ làm thất thoát đi nguồn axit folic quý giá có trong chúng. Nếu các mẹ bầu vẫn còn lo lắng không biết ăn gì cho con thông minh thì rau lá xanh chính là lựa chọn hợp lý nhất.

2. Trứng

Trứng là loại thực phẩm chứa nhiều protein và ít calorie, nhất là trứng luộc. Loại thực phẩm quen thuộc này sở hữu một loại axit amin gọi là choline. Y học đã chứng minh dưỡng chất này có khả năng hỗ trợ phát triển trí não và tăng cường trí nhớ cho thiên thần nhỏ của bạn trong tương lai.

Dù ăn trứng có thể giúp mẹ giải quyết một phần nỗi lo ăn gì cho con thông minh nhưng mẹ bầu vẫn lưu ý lựa chọn trứng có nguồn gốc rõ ràng và đảm bảo vệ sinh, hạn chế sử dụng các thực phẩm từ trứng chưa tiệt trùng hoặc chưa được nấu chín.

Bởi vi khuẩn vẫn có thể ẩn nấp trong những loại thức ăn này. Khi đó, chúng có thể khiến bạn mắc phải các bệnh không hay, ảnh hưởng đến sức khỏe trong thai kỳ.

Trứng sở hữu một loại axit amin gọi là choline đã được chứng minh về khả năng hỗ trợ phát triển trí não - Ảnh minh họa: Internet

3. Cá béo và hàu

Cá béo và hàu chứa nhiều axit béo omega-3. Đây là dưỡng chất quan trọng không thể vắng mặt trong quá trình phát triển trí não của bé.

Chính vì vậy, nếu đang tự hỏi bà bầu ăn gì cho con thông minh, hãy nghĩ ngay đến cá, đặc biệt nhất là những loại cá béo như cá thu, cá hồi, cá trích… Dù có yêu thích món ăn này hay không, các mẹ hãy đặt mục tiêu ăn ít nhất hai khẩu phần cá mỗi tuần hoặc nhiều hơn nếu có thể.

Một gợi ý khác dành cho mẹ bầu nếu không thích các loại cá, chính là hàu. Đây là thực phẩm này không chỉ giàu omega-3 mà còn chứa rất nhiều rất giàu iốt, kẽm và sắt. Ngoài ra, mẹ bầu cũng nên lưu ý về việc phụ nữ mang thai thường có nồng độ iốt thấp.

Vì điều này có thể ảnh hưởng đến trí thông minh của bé nên mẹ cần cân nhắc bổ sung hàu vào thực đơn hàng tuần để tránh nguy cơ thiếu iôt trong những tháng mang thai.

4. Sữa chua Hy Lạp

Thực phẩm chứa nhiều lợi khuẩn và giàu protein nói chung rất cần thiết cho quá trình hình thành các tế bào thần kinh khỏe mạnh của trẻ. Từ đó chúng sẽ giúp thai nhi phát triển nhận thức, hình thành trí thông minh sớm và nhanh hơn.

Dùng sữa chua Hy Lạp giúp ngăn ngừa tình trạng trẻ sơ sinh nhẹ cân - Ảnh minh họa: Internet

Trong các loại thực phẩm giàu lợi khuẩn thì sữa chua Hy Lạp là một món ăn tuyệt vời bậc nhất vì nó đáp ứng được các yêu cầu trên. Đây chính là lựa chọn lý tưởng khi mẹ bầu không biết ăn gì cho con thông minh.

Ngoài ra, loại sữa chua bổ dưỡng này còn bổ sung lượng canxi cần thiết, hỗ trợ sự phát triển xương của thiên thần nhỏ.

Các bác sĩ đưa ra lời khuyên về cách dùng sữa chua Hy Lạp là các mẹ ăn như món ăn vặt là cách tốt nhất vì như vậy dễ hấp thu hàm lượng iốt. Qua đó còn có thể ngăn ngừa tình trạng trẻ sơ sinh nhẹ cân, thấp còi.

5. Các loại đậu, rau củ quả

Các loại đậu, rau củ quả chứa lượng lớn kẽm. Kẽm là dưỡng chất có vai trò quan trọng trong việc xây dựng các tế bào não. Đây là một khoáng chất nổi tiếng thúc đẩy sự phát triển phù hợp cho cấu trúc não cũng như hỗ trợ khả năng xử lý nhận thức thông tin của bé yêu từ khi còn trong bụng mẹ.

Chúng cũng ảnh hưởng tích cực đến việc phát triển não bộ ở thai nhi. Các mẹ mang thai mà thiếu kẽm dễ bị nôn ói kéo dài, thậm chí nghiêm trọng hơn là sảy thai và dễ nhiễm độc thai kỳ.

Ngoài ra, nguy cơ sinh con thiếu tháng, nhẹ cân và trí óc kém phát triển cũng dễ xảy ra khi mẹ có chế độ ăn thiếu kẽm. Chính vì thế, để tránh những tình trạng xấu trên cũng như để con thông minh hơn, mẹ bầu nên ăn nhiều thực phẩm có kẽm như rau củ quả.

Hạt bí ngô cũng chứa nhiều kẽm. Nếu bạn đang tìm đến các món ăn vặt lành mạnh cho những lúc buồn miệng mà không bị tình trạng chỉ vào mẹ không vào con thì hãy thử hạt bí ngô.

Hạt bí ngô chứa nhiều kẽm, một khoáng chất nổi tiếng thúc đẩy sự phát triển phù hợp cho cấu trúc não của bé - Ảnh minh họa: Internet

6. Việt quất

Trong các loại trái cây, việt quất giàu chất chống oxy hóa bậc nhất. Loại quả có màu sắc đẹp mắt này giúp hỗ trợ và bảo vệ mô não của trẻ, nhất trong quá trình phát triển ban đầu của thai nhi.

Chất chống oxy hóa còn có nhiều trong các loại quả mọng có màu đỏ, cam như như cà chua, dâu tây, phúc bồn tử, lựu…Chúng đều là nhóm thức ăn được nhiều mẹ lựa chọn khi tìm hiểu những thực phẩm ăn gì cho con thông minh.

Những loại thực phẩm trên đếu góp phần giúp con thông minh ngay từ trong bụng mẹ. Do đó mẹ nên bổ sung vào chế độ ăn hằng ngày trong thời kỳ mang thai. Bên cạnh việc sử dụng các thực phẩm kể trên, mẹ bầu cũng đừng quên chú ý bổ sung đầy đủ vitamin như vitamin A, D, C, B,…và khoáng chất cần thiết khác như canxi, magie,…

Làm được điều này, mẹ bầu sẽ tránh xa được nỗi lo không biết ăn gì cho con thông minh. Chế độ dinh dưỡng hợp lý và đủ chất còn giúp mẹ luôn khỏe mạnh, thai nhi sẽ phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí não.