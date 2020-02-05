Học hỏi bí quyết không bị rạn da khi mang bầu của phụ nữ Nhật Bản, các mẹ thoải mái tự tin cho đến lúc sinh

Phụ nữ Nhật Bản rất chú trọng việc chăm sóc cơ thể kể cả trong giai đoạn thai kỳ. Vì vậy họ có cách trị rạn da bụng khi mang thai cực kỳ hiệu quả, đảm bảo bà bầu luôn đẹp rạng ngời cho đến lúc sinh.

Vì vậy, trước hết các mẹ phải chú ý giữ độ ẩm cho vùng da bụng bằng cách thoa dầu dừa 2 lần vào buổi sáng và tối.

Nguyên nhân bị rạn da là do khi mang bầu, vùng bụng to lên mỗi ngày đặc biệt là ở những tháng cuối thai kỳ khiến làn da bị căng quá nhanh dẫn đến việc xuất hiện các vết nứt, rạn chằng chịt.

Nên bôi dầu dừa từ khi phát hiện mang bầu - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Nhiều mẹ khi mang thai 3 - 4 tháng mới bắt đầu thoa dầu dừa sẽ không đạt hiệu quả cao, tốt nhất là thoa từ khi phát hiện mình có bầu.

2. Pha dầu bio oil với sữa tắm để tắm hàng ngày

Bí quyết tiếp theo để trị rạn da bụng khi mang thai đó là pha dầu bio oil cùng với sữa tắm để tắm hàng ngày.

Chị em nên thực hiện mát-xa 10 - 15 phút để dầu thẩm thấu vào làn da của mình giúp bổ sung độ ẩm giúp da đàn hồi tốt hơn.

Pha dầu bio oil vào sữa tắm để tắm hàng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Trong trường hợp ngâm bồn khi tắm có thể nhỏ 1 - 2 giọt tinh dầu sả sẽ giúp kích thích tinh thần thoải mái và ngủ ngon hơn.

3. Hạn chế ăn tinh bột vào buổi tối

Khi mang thai là thời điểm chị em ăn uống rất nhiều, bổ sung nhiều chất đạm, chất béo vào cơ thể, từ đó dẫn đến tăng cân nhanh khó kiểm soát. Trường hợp bị tăng cân quá nhanh đặc biệt ở những tháng cuối thai kỳ, chính là nguyên nhân khiến vùng da bụng bị nứt rạn.

Bên cạnh đó, ăn quá nhiều tinh bột, chất đạm vào buổi tối cũng không tốt cho sức khỏe mẹ và bé, thậm chí còn gây ra tình trạng khó sinh.

Không nên ăn tinh bột vào buổi tối để tránh bị tăng cân nhanh - Ảnh minh họa: Internet

Cách tốt nhất để vừa bảo vệ sức khỏe, vừa trị rạn da bụng khi mang thai đó là hạn chế ăn tinh bột vào buổi tối. Thay vào đó, chị em nên bổ sung nhiều chất xơ và các loại vitamin từ rau củ quả.

Phụ nữ phải xinh đẹp mọi lúc mọi nơi, kể cả khi trong giai đoạn thai kỳ. Vì vậy, chị em nên tham khảo những phương pháp trên để luôn giữ được vẻ ngoài tươi tắn, rạng ngời.