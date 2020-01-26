Mang bầu mà vẫn đẹp như siêu mẫu nhờ thực hiện những việc làm này mỗi ngày, mẹ bầu đừng bỏ qua

Mật ong có rất nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe và làm đẹp, duy trì uống mỗi ngày 1 ly mật ong chanh ấm trước khi ăn sáng, các mẹ sẽ cảm nhận được sự thay đổi tích cực từ cơ thể mình.

Quá trình mang thai có rất nhiều ý nghĩa đối với các bà mẹ. Vì vậy dù có bận rộn đến mấy, các mẹ cũng đừng quên làm đẹp khi mang thai để giữ sức khỏe tốt và làn da luôn mịn màng, tươi sáng.

Ngoài ra, các mẹ uống mật ong chanh vào buổi sáng sẽ giúp phục hồi và tạo collagen cải thiện làn da bị sạm đen, nám, mụn…

Uống mật ong chanh sẽ giúp kích thích hệ tiêu hóa, cung cấp nước cho ruột kết, từ đó làm giảm nguy cơ bị táo bón thường gặp ở giai đoạn thai kỳ.

Lưu ý: Mẹ bầu không được uống mật ong sống, phải hòa với nước ấm khoảng 35 độ và không được uống quá 5 muỗng mỗi ngày.

Tích cực uống sữa tươi không đường hàng ngày

Sữa tươi không đường có rất nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể: vitamin A, chất đạm, cacbohydrat, canxi… sẽ giúp xương, răng, tóc chắc khỏe giảm thiểu tình trạng chảy máu chân răng do thiếu canxi, rụng tóc và đau lưng.

Sữa tươi không đường bổ sung canxi - Ảnh minh họa: Internet

Thành phần axitamin Tryptophan trong sữa tươi không đường còn giúp mẹ bầu có giấc ngủ sâu, làm mịn da dẻ và xóa bỏ quầng thâm ở mắt rất tốt.

Đắp mặt nạ thiên nhiên

Quá trình mang thai làm thay đổi nội tiết tố ở trong cơ thể, làm tăng nguy cơ bị nám, tàn nhang khi mang thai.

Để khắc phục tình trạng này, các mẹ nên chăm chỉ đắp mặt nạ từ các dưỡng chất thiên nhiên (mặt nạ sữa tươi không đường, mặt nạ khoai tây, mặt nạ cà chua…) để bảo vệ làn da trắng sáng, mịn màng.

Đắp mặt nạ để làn da luôn đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tập Yoga

Theo các chuyên gia, tập luyện yoga mỗi ngày giúp cơ thể dẻo dai, xương chắc khỏe, làn da được đàn hồi tốt.

Cơ thể dẻo dai nhờ tập Yoga hàng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Việc tập luyện yoga mỗi ngày sẽ giúp các mẹ giữ vững được tinh thần thoải mái, sảng khoái và cơ thể luôn thon gọn, không phát phì.

Dưỡng da cơ bản

Nhiều mẹ quan niệm khi mang bầu thì không được sử dụng mỹ phẩm để bảo vệ thai nhi, tuy nhiên các bước chăm sóc da cơ bản mỗi ngày thì cần phải được thực hiện.

Chăm chỉ dưỡng da để chống nám, tàn nhang - Ảnh minh họa: Internet

Quan trọng nhất là bôi kem chống nắng và kem dưỡng ẩm để bảo vệ làn da không bị nám, đồi mồi và bị khô da.

Trên đây là các phương pháp làm đẹp khi mang thai các mẹ cần lưu ý, dù ở trong hoàn cảnh nào cũng phải luôn ý thức được việc chăm sóc bản thân một cách tốt nhất.