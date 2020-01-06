Điều ít mẹ bầu biết: 3 tháng cuối ăn gì để con thông minh vượt trội?

Tuy tồn tại nhiều yếu tố tác động đến trí thông minh của một đứa trẻ sau khi chào đời như di truyền, môi trường sống, cách giáo dục, năng lực tiếp thu… nhưng nếu mẹ lưu tâm đến sự phát triển trong tương lai của con thì việc tìm hiểu 3 tháng cuối ăn gì để con thông minh sẽ là bước khởi đầu tốt đẹp cho con yêu sau này.

Làm mẹ là niềm hạnh phúc nhưng cũng là nhiệm vụ khó khăn. Những khó khăn này bắt đầu ngay từ những ngày còn mang bầu. Bởi trọng lượng mẹ sẽ ngày càng tăng, cơ thể sẽ có nhiều thay đổi làm ảnh hưởng đến cả sức khỏe và tinh thần. Tuy nhiên, để giữ năng lượng, niềm vui và mang lại những điều tốt nhất cho con, mẹ bầu nên để ý 3 tháng cuối ăn gì cho con thông minh , có trí tuệ tốt sau khi ra đời.

Do vậy, chế độ ăn cung cấp dinh dưỡng , cách dưỡng thai của mẹ trong 3 tháng cuối sẽ góp phần không nhỏ giúp bé không chỉ khỏe mạnh, cứng cáp mà còn khôn khéo, thông minh.

Bởi từ tuần thứ 8 của thai kỳ, não của bé đã bắt đầu hình thành và phát triển, hoàn thiện dần dần. Trong giai đoạn tam cá nguyệt thứ 3, tức là 3 tháng cuối thai kỳ, các nếp nhăn trên bề mặt não của bé phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ nhất. Lúc này, não bé có thể đạt đến 25% khối lượng não so với khi trưởng thành.

2. Nguyên tắc dinh dưỡng cho mẹ bầu 3 tháng cuối

Cân nặng của mẹ bầu giai đoạn tam cá nguyệt thứ 3 rất quan trọng nên dù muốn áp dụng bầu 3 tháng cuối ăn gì để vào con thì mẹ cũng cần tham khảo trước ý kiến của bác sĩ chuyên khoa để lựa chọn chế độ, tần suất ăn phù hợp, tránh tăng cân hoặc thừa chất này, thiếu chất kia gây ảnh hưởng đến sức khỏe mẹ và con.

Thông thường, mẹ bầu 3 tháng cuối tăng 2-3kg/tháng là hợp lý, uống đủ nước, ăn đủ chất và cách khoảng 4 giờ phải có một bữa ăn.

Mẹ bầu nên uống đủ nước, ăn đủ chất và cách khoảng 4 giờ phải có một bữa ăn

Bên cạnh đó, trong tam cá nguyệt thứ 3, cơ thể mẹ bầu sẽ trở nên nặng nề, sức ép của tử cung nở lớn khiến cơ thể mệt mỏi, đau lưng, lượng máu lưu thông tăng khiến tay chân phù nề, sưng húp… Nhiều mẹ bầu có thể vượt qua dễ dàng nhưng cũng có những mẹ bầu căng thẳng, lo âu. Cho nên mẹ cần đảm bảo sức khỏe và tinh thần thật tốt cho bản thân mình.

Nếu có các dấu hiệu huyết áp cao, tiểu đường thai kỳ vì các tháng cuối tăng khẩu phần ăn quá nhiều thì cần nhanh chóng đi khám ngay.

Không ăn quá ngọt hay quá mặn, hạn chế tối đa việc ăn ở các hàng quán bên ngoài không đảm bảo vệ sinh, hạn chế các thực phẩm đóng hộp có chất bảo quản gây hại cho sức khỏe cả mẹ và con.

3. Nên ăn gì trong 3 tháng cuối để con thông minh?

Mẹ không nên bỏ qua các thực phẩm giàu canxi

- Các thực phẩm giàu canxi như: sữa, trứng, tôm tép, cá nhỏ lẫn xương…

Nếu muốn biết bầu 3 tháng cuối ăn gì cho con thông minh thì mẹ không nên bỏ qua sữa, các chế phẩm từ sữa, thịt, trứng, hải sản, cá nhỏ (có thể ăn cả xương)… Bởi các thực phẩm này chứa nhiều canxi, vừa giúp hệ xương, răng chắc khỏe, vừa hỗ trợ một phần cho sự phát triển trí não của con yêu.

Theo các chuyên gia, 1.500mg canxi/ ngày là liều lượng hợp lý cho mẹ bổ sung trong 3 tháng cuối thai kỳ.

Mẹ bầu nên để ý chế độ ăn cho con để con có trí tuệ tốt sau khi ra đời

- Các thực phẩm bổ sung sắt như: thịt cá, đậu tương, củ cải đỏ, tim, gan…

Chất sắt quan trọng cho mẹ bầu trong suốt quá trình mang thai. Và trong 3 tháng cuối sắp sinh nở, chất sắt sẽ giúp mẹ đảm bảo sức khỏe, không bị thiếu máu còn thai nhi phát triển bình thường, hoàn thiện não bộ.

Chất sắt có nhiều trong các loại thực phẩm lành mạnh như cá tươi, thịt đỏ, đậu đỗ, rau bồ ngót, củ cải đỏ, tim, gan…

- Các thực phẩm dồi dào axit béo như: cá hồi, dầu cá, một số loại hạt, bơ, sữa, dầu thực vật…

Để mắt, hệ mạch và hệ thần kinh bé yêu phát triển tốt, mẹ bầu cần bổ sung 70-80g axit béo/ngày. Axit béo tự nhiên có trong lòng đỏ trứng, dầu thực vật, thịt, cá, bơ, sữa, hạt bí, hạt hướng dương…

Bổ sung các thực phẩm bổ sung sắt

Nếu mẹ bầu chọn uống thêm viên dầu cá thì cần tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa.

- Các thực phẩm nhiều protein như: sữa chua, thịt nạc, cá tươi, đậu phụ…

Trong 3 tháng cuối thai kỳ, tử cung mẹ giãn nở, lưu lượng máu tăng cao cùng với sự gia tăng nhanh chóng của các tế bào trong cơ thể bé, việc cung cấp protein (đạm) kịp thời và đều đặn sẽ giúp mẹ có đủ nguồn năng lượng, giúp thai nhi tăng trưởng tế bào và thể trọng não bộ.

Được biết, liều lượng hợp lý cho mẹ bầu giai đoạn tam cá nguyệt cuối là 70g/ngày.

- Các thực phẩm giàu vitamin D

Nếu chưa tìm hiểu 3 tháng cuối nên ăn gì để con thông minh thì không ít mẹ bầu thiếu sự quan tâm cần thiết đến vitamin D.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, những mẹ bầu thường xuyên tắm nắng vào buổi sáng hay bổ sung vào cơ thể các thực phẩm nhiều vitamin D như trứng, thịt bò, phô mai… trong thời kỳ mang thai cuối sẽ giúp bé phát triển trí tuệ và khả năng vận động sau này.

Nên thường xuyên tắm nắng vào buổi sáng hay bổ sung vào cơ thể các thực phẩm nhiều vitamin D

4. Các hoạt động khác giúp con phát triển trí não và thông minh hơn

Bên cạnh chế độ ăn khoa học và đầy đủ chất giúp con thông minh, các mẹ bầu cũng có thể kết hợp với các hoạt động sau để giúp kích thích hệ thần kinh và trí tuệ của con yêu trước khi chào đời.

- Tập thể dục nhẹ nhàng, đúng cách

Có nhiều bài tập thể dục được thiết kế riêng cho phụ nữ mang thai như yoga, thể dục nhịp điệu dưới nước, đi dạo, vận động cơ thể nhẹ nhàng… giúp mẹ bầu khỏe mạnh, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, lưu thông máu dễ dàng, hỗ trợ chức năng tim, phổi…

Tập thể dục với các động tác nhẹ nhàng

Đối với một số mẹ bầu năng động, thích các môn vận động mạnh như chạy bộ, cưỡi ngựa, bơi lội… thì nên hạn chế trong 3 tháng cuối thai kỳ để tránh bị thương và gây nguy hiểm đến thai nhi.

- Cho con nghe nhạc mỗi ngày

Âm nhạc không chỉ tác động tích cực đến tinh thần người lớn mà còn giúp mẹ bầu thư giãn, giảm căng thẳng, giúp kích thích trí não thai nhi.

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Âm nhạc giúp mẹ bầu thư giãn, giảm căng thẳng, giúp kích thích trí não thai nhi

Bởi từ tuần thứ 28 trở đi của thai kỳ, bé đã có thể nghe, cảm nhận và phản ứng với âm thanh bên ngoài. Tốt nhất nên chọn các bản nhạc cổ điển du dương, nhẹ nhàng cho con nghe.

- Nói chuyện và đọc sách với con

Cha mẹ trò chuyện, đọc sách cho con nghe mỗi ngày có thể tác động đến sự phát triển trí não và tình cảm của con. Đây là sợi dây gắn kết gần gũi về tình yêu của cha mẹ cũng như giúp con hạnh phúc, thư giãn hơn khi nghe những câu hát ru, những câu chuyện kể sau khi ra đời.

Như vậy, việc chăm sóc cho con bắt đầu ngay từ trong thai kỳ. Tất cả những hoạt động hay nguồn dinh dưỡng cung cấp vào cơ thể mẹ đều có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của con.

Nếu như hiểu rõ 3 tháng cuối ăn gì để con thông minh, mẹ chắc hẳn sẽ chú ý hơn đến chế độ ăn uống hàng ngày của mình. Hãy bổ sung các thực phẩm lành mạnh, an toàn, tự nhiên, đầy đủ các dưỡng chất như canxi, sắt, axit béo, protein, vitamin D, nhất là trong 3 tháng cuối, để bé yêu chào đời vừa xinh xắn, khỏe mạnh, vừa lanh lợi, thông minh. Điều này sẽ giúp bé phát triển tốt, tiếp thu nhanh, học tập giỏi và không thua kém bạn bè trong tương lai.