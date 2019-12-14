Bầu 3 tháng cuối ăn gì để vào con và giúp con đủ dưỡng chất

Hoa quả là nguồn cung cấp chất xơ và các vitamin tự nhiên rất tốt, việc ăn nhiều hoa quả sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch và bổ sung các chất dinh dưỡng cho bé, đồng thời giảm nguy cơ bị phù nề hay những biến dạng thể chất không mong muốn. Việc ăn nhiều hoa quả của các mẹ sẽ giúp bé hạn chế những chứng bệnh như táo bón, nóng trong, rối loạn tiêu hóa sau khi sinh.

Ba tháng cuối là giai đoạn vô cùng quan trọng trong thai kỳ của các mẹ, vì vậy các mẹ cần đặc biệt chú ý tới việc chăm sóc bé yêu và lựa chọn chế độ thực phẩm khoa học. Thông thường ở giai đoạn này thai nhi sẽ phát triển nhiều về thể chất và cân nặng, nên nếu mẹ muốn bé không bị suy dinh dưỡng hay thiếu cân thì nên đầu tư vào giai đoạn này nhiều hơn. Nhiều mẹ đã đặt ra câu hỏi bầu 3 tháng cuối ăn gì để vào con , để giúp các mẹ có thêm sự lựa chọn chúng tôi xin cung cấp danh sách những loại thực phẩm giàu giá trị như sau:

Trong đó, nên sử dụng nhiều những loại quả sau đây:

Đặc biệt, khi các mẹ ăn hoa quả, các chất dinh dưỡng trong các loại quả được truyền tới thai nhi rất hiệu quả, vì vậy mẹ không lo các mẹ nhận được ít chất dinh dưỡng. Nếu các mẹ ăn nhiều hoa quả, bản thân cơ thể của các mẹ cũng khỏe hơn và các hoạt động trao đổi chất diễn ra tốt hơn nên sẽ rất giúp ích cho các quá trình cung cấp chất dinh dưỡng cho bé. Có thể ăn trực tiếp hoa quả hoặc xay thành sinh tố cùng với một vài loại rau đều đem lại giá trị dinh dưỡng rất cao.

Cam, chanh, bưởi

Những loại quả thuộc họ cam, chanh, bưởi là nguồn cung cấp vitamin C các mẹ không nên bỏ qua. Lượng dưỡng chất này sẽ giúp cả mẹ và bé đều khỏe, hệ miễn dịch cũng được tăng cường để phòng chống các loại bệnh vặt.

Đu đủ chín

Tuy đu đủ xanh dễ gây ra một vài ảnh hưởng xấu tới thai kỳ của các mẹ nhưng đu đủ chín thì lại cực kỳ giàu vitamin A, C. Việc ăn đu đủ giúp có lợi cho các quá trình tiêu hóa, giảm chứng nóng trong và cung cấp thêm hàm lượng chất khoáng cần thiết cho quá trình phát triển thể chất của mẹ.

Bơ

Bơ từ xưa đến này luôn là loại thực phẩm đáng ưu tiên mà các chị em đều biết. Sử dụng bơ sẽ khiến cơ thể được cung cấp thêm lượng chất xơ, chất béo tự nhiên và các khoáng chất hữu ích, góp phần không nhỏ vào việc giúp thai kỳ của mẹ được khỏe mạnh cũng như quá trình phát triển thể chất của các bé thêm toàn diện.

Chanh, cam rất tốt cho thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Hải sản

Hải sản rất tốt cho cơ thể của chúng ta, kể cả đang trong thai kỳ hay ngoài thai kỳ. Việc hấp thụ các chất dinh dưỡng, sắt, kẽm, canxi,… trong các loại hải sản không chỉ giúp giảm các triệu chứng thiếu máu thai kỳ mà còn giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, giảm nguy cơ bị thiếu dưỡng chất hay suy dinh dưỡng ở trẻ nhỏ. Vì vậy trong 3 tháng cuối thai kỳ các mẹ nên tăng cường ăn hải sản để bé có sự phát triển tốt nhất. Đây là lựa chọn hàng đầy để trả lời cho câu hỏi bầu 3 tháng cuối nên ăn gì để vào con. Cụ thể, các mẹ nên chọn những loại hải sản sau:

Cá chép

Trong cá có chứa nhiều Omega 3 (hay còn gọi là DHA) - một loại axit béo tốt cho các hoat động não bộ, đồng thời giúp tăng cường trí thông minh, giảm nguy cơ về dị tật và bệnh xương khớp cho bé. Cá chép chứa nhiều calo, protein, các chất béo bão hòa và vi chất dinh dưỡng như sắt, canxi, vitamin A sẽ giúp bé có một cơ thể khỏe mạnh và ít gặp các triệu chứng ốm vặt sau chào đời.

Cá hồi

Tương tự như cá chép, các hồi cung cấp rất nhiều dưỡng chất cần thiết cho thai kỳ, nhưng đặc biệt hơn chúng rất giàu vitamin D và canxi, điều này sẽ khiến sự phát triển não bộ 3 tháng cuối thai kỳ của bé diễn ra theo hướng tích cực.

Tôm

Hấp thụ tôm sẽ cho cơ thể của mẹ và bé một lượng canxi, sắt và protein khá lớn, khiến các hoạt động trao đổi chất trong thai kỳ được đầy đủ. Ăn tôm 3 tháng cuối giúp hệ xương khớp của bé chắc khỏe, giảm nguy cơ bị thiếu máu và các dị tật về thể chất sau sinh.

Hải sản cung cấp rất nhiều dưỡng chất cần thiết - Ảnh minh họa: Internet

Rau xanh

Đây là loại thực phẩm không thể thiếu trong những bữa ăn. Bên cạnh những loại thịt, cá, hoa quả, chúng ta cần hấp thụ rau để cơ thể có thêm các loại chất khoáng, chất xơ, axit folic cần thiết cho cơ thể. Nên ăn nhiều các loại loại rau của màu xanh, vàng, đỏ vì chúng rất giàu chất dinh dưỡng. Cụ thể, bạn nên ưu tiên những loại rau củ sau:

Súp lơ

Theo tính toán về dinh dưỡng, trong súp lơ chứa nhiều omega 3 cùng với các loại chất khoáng như gluxit, photpho, sắt, natri, kali, vitamin C và B1. Nên ăn nhiều súp lơ sẽ giúp cơ thể các mẹ có thêm nhiều dưỡng chất giá trị để truyền sang cho em bé.

Bí đỏ

Bí đỏ không chỉ đem đến lượng chất xơ vô cùng lớn mà nó còn bổ sung cho cơ thể vitamin A, kẽm, omega,…Điều này khiến các mẹ và em bé có hoạt động tiêu hóa cũng như các quá trình sinh học diễn ra tốt hơn, đồng thời giảm tình trạng thiếu vitamin A và sắt sau sinh.

Các loại thịt

Thịt bò

Trong thành phần dinh dưỡng của thịt bò có nhiều chất đạm, sắt, kẽm, đồng,…Đây dường như là đại diện đáng ưu tiên nhất của nhóm thịt đỏ. Việc ăn thịt bò trong 3 tháng cuối giúp bé đạt thể trạng và sự phát triển thể chất tốt nhất. Nên các mẹ hãy lưu ý loại thực phẩm này trong thực đơn của mình nhé.

Thịt vịt, thịt gà

Nếu thịt bò đại diện cho nhóm thịt đỏ thì thịt gà và vịt là đại diện đáng chú ý của nhóm thịt trắng. Ăn thịt vịt và gà giúp các mẹ có thêm protein và khoáng chất để truyền cho các bé. Thịt trắng không chứa nhiều cholesterol như thịt đỏ nên sẽ hạn chế được khả năng béo phì và các bệnh lý về tim mạch, đồng thời vẫn khiến sự phát triển thể chất của bé được tốt nhất.

Các loại hạt

Các loại hạt là nguồn cung cấp đạm, protein, chất xơ, chất béo thực vật vô cùng đa dạng và hữu ích. Vì vậy các mẹ nên bổ sung các món ăn chứa các loại hạt để cơ thể không bị thiếu hụt chất dinh dưỡng gây ảnh hưởng tới các quá trình phát triển của trẻ.

Rau xanh giúp bổ sung chất xơ cho thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi ăn uống trong 3 tháng cuối thai kỳ

Không ăn đồ sống, tái

Đồ sống tái dễ gây ra tình trạng rối loạn tiêu hóa, đặc biệt các tháng thai kỳ cơ thể của các mẹ rất nhạy cảm, nên việc hấp thụ những loại đồ ăn này sẽ ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe thai kỳ nói chung và các bé nói riêng.

Uống nhiều nước

Uống đủ từ 1.5-2 lít nước mỗi ngày sẽ giúp thanh lọc, kích thích các quá trình trao đổi chất và đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Uống nhiều nước không chỉ có ích cho mẹ mà còn hỗ trợ sự phát triển của be được tốt đẹp hơn.

Hạn chế ăn nhiều muối

Ăn quá mặn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến thai kỳ, dẫn tới tình trạng nhiễm độc thai nghén và các vấn đề về huyết áp. Bản thân khi mang thai lượng muối trong cơ thể đã cao hơn bình thường nên cần hạn chế lạm dụng những món ăn nhiều muối để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và bé yêu.

Không nên ăn đồ ăn tái, sống - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những lời giải đáp cho câu hỏi bầu 3 tháng cuối ăn gì để vào con. Hy vọng sau khi đọc bài viết này các mẹ đã có thêm những thông tin hữu ích để chăm sóc tốt cho thai kỳ của mình. Chúc mẹ có một thai kỳ thật khỏe mạnh và như ý.