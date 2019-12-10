Mang thai tuần đầu nên ăn gì để bé phát triển tốt nhất?

Theo các nghiên cứu về khoa học, thời gian đầu là giai đoạn phôi thai và các quá trình sống đầu tiên của bé được hình thành. Vậy nên các chất dinh dưỡng giàu giá trị là rất cần thiết để hỗ trợ bước đầu thai kỳ được diễn ra tốt lành.

Tuần đầu của thai kỳ là giai đoạn rất quan trọng và đặc biệt nhạy cảm mà các mẹ bầu cần được chăm sóc thật kỹ. Mỗi một thói quen sinh hoạt hay ăn uống không đúng cách thôi cũng sẽ khiến sức khỏe của mẹ và sự phát triển của bé bị ảnh hưởng. Vậy có thai tuần đầu nên ăn gì ? Trong bài viết này chúng tôi xin được cung cấp thông tin cần thiết để các mẹ bầu biết mang thai tuần đầu nên ăn gì và nên tránh thứ gì, cùng tìm hiểu ngay nhé.

Thịt đỏ là nguồn cung cấp hàm lượng sắt, kẽm, đồng,…và các khoáng chất khác rất hữu ích. Theo các nghiên cứu về dinh dưỡng, sử dụng các loại thịt đỏ như thịt bò, thịt lợn sẽ giúp các mẹ bổ sung sắt, từ đó khiến tình trạng thiếu máu thai kỳ, hoa mắt chóng mặt và các triệu chứng ốm nghén được cải thiện rõ rệt.

Sữa và các chế phẩm từ sữa là những loại thực phẩm cung cấp lượng canxi dồi dào, đồng thời đem lại nhiều khoáng chất như sắt, kẽm, omega,…giúp sức khỏe của mẹ được cải thiện và việc phát triển ban đầu của thai kỳ thật suôn sẻ. Đặc biệt, các mẹ bầu nên sử dụng sữa chua vì các lợi khuẩn có trong sữa chua sẽ giúp cải thiện hệ miễn dịch, hỗ trợ các quá trình tiêu hóa và khiến cơ thể của cả mẹ và bé chống được các loại bệnh vặt.

Thêm vào đó, các loại vitamin nhóm B, A và choline sẽ cho bé một sự phát triển toàn diện nhất có thể. Tuy nhiên, vì trong thịt đó có các loại chất béo gây dư thừa cholesterol và tăng nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch nên các mẹ cần ăn điều độ và khoa học chứ không nên ăn quá mức.

Thịt trắng như thịt gà, thịt vịt,…có ưu điểm là hạn chế được việc gia tăng cholesterol trong máu nên các mẹ có thể sử dụng loại thịt này nhiều hơn thịt đỏ. Nhóm thịt trắng vẫn cung cấp rất nhiều lượng rất dinh dưỡng cần thiết cho suốt thai kỳ mà không làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch hay béo phì.

Hải sản

Với nhóm thực phẩm hải sản, các mẹ sẽ được cung cấp rất nhiều các loại vitamin khác nhau: vitamin A giúp sáng mắt và hỗ trợ hệ thần kinh, vitamin B12, B6 kích thích các quá trình sinh học của cơ thể diễn ra nhuần nhuyễn, tăng cường hệ miễn dịch, vitamin D giúp đẹp da và làm chậm các quá trình lão hóa.

Đồng thời, hàm lượng canxi, sắt, kẽm, kali,…sẽ cho bé cơ sở để pháp triển hệ xương khớp khỏe mạnh và an toàn. Omega, DHA tìm thấy trong hải sản còn đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển hệ thần kinh và não bộ của trẻ. Vì vậy, trong thai kỳ các mẹ nên ăn bổ sung các loại hải sản trong chế độ ăn của mình, chỉ cần tránh không ăn các món tươi sống hay các loại hải sản có thủy ngân và chất bảo quản.

Hải sản cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết - Ảnh minh họa: Internet

Trứng

Tương tự với hải sản, trứng là một nguồn cung cấp canxi, sắt và các khoáng chất rất quan trọng. Những hợp chất này rất cần thiết để trẻ có sự phát triển cả thể chất và trí tuệ một cách toàn diện nhất. Việc tăng cường canxi trong ba tháng đầu thai kỳ là rất quan trọng vì đây là thời kỳ các bé bắt đầu phát triển xương sụn và các giác quan.

Tuy nhiên, chính vì trứng cung cấp quá nhiều chất nên nếu ăn không giới hạn sẽ gây ra tình trạng thừa chất dinh dưỡng, gia tăng lượng cholesterol trong máu khiến tỷ lệ mắc bệnh tim mạch và béo phì cao hơn. Chỉ nên ăn giới hạn khoảng 2-3 quả trứng một tuần (kể cả các món ăn chế biến từ trứng) để đảm bảo không tạo ra các tác động tiêu cực tới thai kỳ.

Thực phẩm giàu chất xơ

Chất xơ nói chung luôn là loại chất dinh dưỡng không thể thiếu được với các quá trình sinh học của cơ thể. Chất xơ sẽ giúp cơ thể của mẹ hoạt động tốt hơn, hệ tiêu hóa được cải thiện, khả năng hấp thụ tăng cường và giảm tình trạng mắc các chứng rối loạn đường ruột.

Chất xơ được tìm thấy phổ biến ở các loại rau xanh, đặc biệt là súp lơ, họ nhà cải,…Ngoài ra nó còn được cung cấp khi ăn các loại quả như bí đỏ, táo, chuối,…Tăng cường chất xơ trong các chế độ ăn còn giúp các mẹ phòng chống được chứng táo bón thai kỳ, giảm tình trạng nóng trong và một vài triệu chứng ốm nghén khác.

Nên bổ sung chất xơ trong thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm giàu sắt

Trong các tháng đầu thai kỳ và suốt thời kỳ mang thai các mẹ thường gặp tình trạng thiếu máu do phải nuôi cả em bé trong bụng. Nhiều mẹ bị thiếu máu tới độ thường xuyên bị hoa mắt, chóng mặt, đau đầu,…dẫn tới cơ thể uể oải và mệt mỏi. Vì thế ở thời kỳ mang thai các mẹ cần bổ sung thêm nhiều sắt hơn để cải thiện các triệu chứng này.

Sắt được tìm thấy nhiều ở những loại hạt như óc chó, đậu phộng, hạnh nhân,…các loại thực phẩm như hải sản, trứng, thịt đỏ,…Ngoài ra, hầu hết những loại hạt thuộc nhóm đậu rất tốt trong việc giảm thiếu máu, tăng cường việc hình thành hồng cầu nên đặc biệt tốt cho các mẹ, các mẹ cần tăng cường các loại thực phẩm này trong chế độ ăn của mình ngay.

Thực phẩm giàu vitamin

Vitamin là những nhóm dinh dưỡng không thể thiếu trong quá trình sống của con người. Mỗi loại vitamin khác nhau lại có những công dụng khác nhau trong việc cải thiện sức khỏe và bảo vệ cơ thể. Vì vậy bổ sung nhiều loại vitamin không chỉ giúp cơ thể được khỏe mạnh mà còn cải thiện và giảm thiểu các vấn đề bệnh lý. Các loại vitamin được tìm thấy rất nhiều ở hoa quả, rau, trứng,…Trong đó, hoa quả là thực phẩm vô cùng tốt và lành tính, các mẹ nên ăn nhiều trong thai kỳ, chỉ cần lưu ý tránh một vài loại quả có tác dụng phụ tới thai kỳ là được.

Ăn nhiều các thực phẩm giàu sắt - Ảnh minh họa: Internet

Mang thai tuần đầu không nên ăn gì?

Bên cạnh những thực phẩm tốt nên sử dụng thì có thai tuần đầu không nên ăn gì? Dưới đây là danh sách những loại đồ ăn các mẹ nên tránh:

Nội tạng động vật

Theo các nghiên cứu khoa học, nội tạng động vật thường khó vệ sinh kỹ nên dễ gây ra các rối loạn đường tiêu hóa cho người sử dụng. Ngoài ra, trong gan động vật có chứa rất nhiều độc tố, điển hình như chất retinol có thể gây sảy thai và dị tật thai nhi. Vì vậy không nên ăn loại đồ ăn này trong suốt thai kỳ.

Thực phẩm gây co thắt tử cung

Có nhiều loại thực phẩm gây ảnh hưởng không tốt tới tử cung và quá trình mang thai của các mẹ, ví dụ như dứa, rau ngót, cua, ngải cứu,…Khi ăn các loại rau này thường làm cổ tử cung bị co thắt mạnh khiến các mẹ bị đau bụng, động thai, tệ hơn là sảy thai.

Không nên ăn nội tạng động vật - Ảnh minh họa: Internet

Đồ ăn muối và lên men

Khi làm muối hoặc lên men, các vi sinh vật dễ làm chuyển hóa nitrat thành nitric, khi hàm lượng nitric tăng cao và độ pH giảm dần sẽ rất có hại cho cơ thể, kể cả với những người không mang bầu. Nên cần hạn chế các loại thực phẩm này, và không nên dùng khi đã lên men quá lâu.

Các loại hải sản có thủy ngân cao

Theo các nghiên cứu khoa học, một vài hải sản thuộc nhóm giáp xác có lượng thủy ngân trong cơ thể rất cao, ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của người sử dụng, đặc biệt sẽ làm ảnh hưởng tới hệ thần kinh và trí não thai nhi. Những loại hải sản này có thể kể đến như cá thu, cá kình, cá ngừ,…Các mẹ nên tuyệt đối tránh xa những món ăn chế biến từ những loại cá này.

Thịt nguội, xúc xích, thịt tái

Nên tránh xa các loại thịt tái, sống vì chúng có thể chứa các loại vi khuẩn ảnh hưởng tới sức khỏe, đặc biệt làm các loại giun sán. Còn với thịt nguội và xúc xích, những thực phẩm này thường sẽ chứa một vài loại chất phụ gia và các chất chế biến không tốt cho sức khỏe, nên cần hạn chế những món ăn từ nhóm thực phẩm này.

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Hạn chế tối đa các loại thịt nguội, xúc xích - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những phân tích mang thai tuần đầu nên ăn gì và nên tránh những thứ gì. Hy vọng sau khi đọc bài viết này các mẹ đã có thêm những thông tin hữu ích để chăm sóc tốt cho thai kỳ của mình.