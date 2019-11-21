Bà bầu có ăn được rau dền không? Liệu rau dền có giúp dễ sinh?

Rau dền là một loại thực phẩm có rất nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe của người sử dụng, đồng thời nó là loại rau phổ biến với giá thành không hề cao nên việc sử dụng rau dền trong những bữa ăn của người Việt quả thật không có gì xa lạ.

Rất nhiều chị em thắc mắc rằng bà bầu có ăn được rau dền không và liệu rau dền có giúp dễ sinh như lời đồn hay mang lại những tác hại xấu. Câu trả lời của vấn đề này được giải đáp cụ thể như sau:

Rau dền cung cấp rất nhiều vitamin và chất khoáng, trong đó hàm lượng vitamin A và các vitamin nhóm B, C ở mức rất cao. Đặc biệt, việc canxi và sắt trong rau dền dễ được hệ tiêu hóa hấp thụ nên cực kỳ tốt cho phụ nữ mang thai. Thêm vào đó, thành phần của loại rau này giàu lysin và beta – caroten nên cực kỳ tốt cho sức khỏe.

Ngăn ngừa dị tật thai nhi

Axit folic được ghi nhận là đóng vai trò rất tốt trong sự phát triển thể chất của em bé khi còn trong bụng mẹ, đặc biệt bổ sung đủ lượng chất này sẽ khiến thai nhi giảm nguy cơ mắc dị tật bẩm sinh và các vấn đề về thể chất, nhất là não bộ. Vì vậy, việc hấp thụ các thực phẩm giàu axit folic như rau dền là rất quan trọng.

Bổ sung canxi

Trong thành phần của rau dền cung cấp một lượng lớn canxi góp phần giúp hệ xương khớp của bé phát triển tốt và đồng thời giúp mẹ bổ sung canxi cho cơ thể. Điều này sẽ giúp mẹ phòng chống được các vấn đề về xương như loãng xương, đau khớp,…

Bổ sung sắt

Nhiều chị em tới thai kỳ thường gặp tình trạng thiếu máu gây hoa mắt, chóng mặt. Điều này có thể cải thiện được với lượng sắt dễ hấp thu có trong rau dền. Sử dụng thực phẩm này đúng cách sẽ giúp bổ sung sắt, kích thích các quá trình sản sinh hồng cầu của mẹ và bé. Từ đó giảm các tình trạng thiếu máu, hoa mắt, chóng mặt ở mẹ và giúp hệ tim mạch của bé phát triển tốt hơn.

Rau dền xanh - Ảnh minh họa: Internet

Làm giảm táo bón thai kỳ

Theo đông y, rau dền có tính hàn và tác dụng hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa. Ăn rau dền sẽ giúp các mẹ bầu giảm chứng nóng trong, táo bón. Đồng thời tăng cường sức đề kháng để giảm thiểu các triệu chứng bệnh vặt này.

Thanh nhiệt cơ thể

Như đã phân tích ở trên, rau dền có tính hàn, nó có tác dụng rất hiệu quả trong việc thanh nhiệt cơ thể, đồng thời giúp các hoạt động giải động được diễn ra tốt hơn.

Giúp sinh nở dễ hơn

Theo kinh nghiệm dân gian, ăn rau dền trong thời kỳ trước khi sinh (sắp sinh) sẽ khiến việc sinh nở dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên, chỉ nên ăn đúng mực chứ không nên lạm dụng. Dùng khoảng 1-2 bữa/tuần, mỗi lần 100g nước ép rau dền hoặc nước luộc rau dền.

Trị mụn

Các chị em có thể dùng rau dền để trị mụn theo cách này: Giã nát rau dền, dùng phẫn bã và nước đó để đắp trực tiếp lên chỗ bị mụn. Để vậy khoảng 10-15 phút rồi đi rửa lại bằng nước sạch. Dùng 2-3 lần bạn sẽ thấy tình trạng mụn được cải thiện rõ ràng.

Rau dền đỏ - Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường thị lực

Với hàm lượng vitamin A và E cao trong rau dền, việc ăn loại rau này hợp lý sẽ khiến thị lực của mẹ được cải thiện và việc phát triển thị giác ở bé diễn ra tốt, hạn chế các bệnh lý bẩm sinh liên quan tới thị giác.

Chữa kinh nguyệt không đều sau sinh

Theo đông y, sắc lấy nước rau dền để uống có thể giúp cải thiện rối loạn kinh nguyệt sau sinh và khiến cơ chế này hoạt động bình thường trở lại. Các mẹ nên tham khảo các bài thuốc đông y kết hợp với rau dền để làm đều và bình ổn lại chu kỳ kinh nguyệt giai đoạn sau sinh.

Hỗ trợ điều trị tiểu đường

Với hàm lượng vitamin B trong thành phần dinh dưỡng của rau dền ở mức cao, loại rau này sẽ giúp cơ thể kiểm soát được nồng độ insulin có trong máu. Vì vậy nó giúp ích rất nhiều chó hoạt động điều trị và sinh hoạt của bệnh nhân bị mắc tiểu đường. Sử dụng rau dền khoa học sẽ giúp cải thiện và quản lý lượng đường trong máu, từ đó khiến bệnh tình chuyển biến tích cực hơn.

Nước ép rau dền - Ảnh minh họa: Internet

Bà bầu có ăn được rau dền không?

Bà bầu có ăn được rau dền đỏ không? - Bà bầu có thể ăn rau dền đỏ. Tuy nhiều lời đồn thổi nói rằng rau dền đỏ không tốt cho mẹ và bé. Nhưng thực ra đây là loại rau rất tốt, nó cung cấp rất nhiều loại chất dinh dưỡng cần thiết trong và ngoài thai kỳ. Thậm chí rau dền đỏ còn tốt hơn loại rau dền xanh nên các mẹ hãy ưu tiên sử dụng loại rau này.

Bà bầu có được ăn rau dền xanh không? – Bà bầu hoàn toàn có thể ăn rau dền xanh. Tương tự với rau dền đỏ, chúng không gây ra những ảnh hưởng tiêu cực mà còn đóng góp rất nhiều dưỡng chất cần thiết cho thai kỳ của mẹ và sự phát triển thể chất của bé. Bạn không nên hạn chế loại thực phẩm này trong chế độ ăn của mình.

Mới có thai ăn rau dền được không?

Rau dền không có hại cho sức khỏe của các mẹ bầu và thai nhi, vì vậy các bạn có thể yên tâm sử dụng rau dền cả khi có thai và các giai đoạn ngoài thai kỳ.

Bà bầu có thể ăn rau dền - Ảnh minh họa: Internet

Mang thai 3 tháng đầu ăn rau dền được không?

Như đã phân tích phía trên, tất cả các giai đoạn của quá trình mang thai đều có thể sử dụng rau dền được. Bạn không cần thắc mắc bầu 3 tháng ăn rau dền được không hay nghĩ ngợi quá nhiều về việc tiêu thụ loại rau này.

Bà bầu sau sinh có ăn được rau dền không?

Câu trả lời là có. Mặc dù chế độ ăn sau sinh của các mẹ cần kiêng khem khá nhiều nhưng vẫn có thể ăn được rau dền. Chúng là thực phẩm khá lành tính và không gây hại nên bạn không cần e ngại, chỉ cần lưu ý những cách chế biến được chúng tôi phân tích ở phần tiếp theo.

Canh rau dền xanh nấu tôm - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi sử dụng rau dền

Không dùng cho các mẹ cơ địa tính hàn

Vì bản thân rau dền là thực phẩm có tình hàn, việc sử dụng cho các chị em cũng có cơ địa tính hàn sẽ dễ gây ra tiêu chảy và các tác động xấu tới thai nhi. Vì vậy nên hạn chế ăn rau dền với các mẹ có tình trạng cơ thể như vậy.

Không ăn kèm thịt ba ba

Thịt ba ba và rau dền có đặc tính xung khắc với nhau, khi sử dụng chung dễ gây ra những chất động có hại tới sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi. Nếu bạn không may sử dụng rồi thì có thể uống nước rau muống giã để giải độc trước khi tới các cơ sở y tế để được khám xét và điều trị kịp thời.

Không đun lại nhiều lần

Trong rau dền có tồn tại chất nitrat, khi bị đun đi đun lại quá nhiều lần lượng nitrat này sẽ chuyển hóa thành nitrit – chất này có nguy cơ gây ra những chứng bệnh nguy hiểm như ung thư.

Không dùng cho người bị bệnh khớp, sỏi thận

Theo các nghiên cứu về dinh dưỡng, acid oxalic tồn tại trong thành phần của rau dền có khả năng gây ra việc tích tụ sỏi và tác động xấu tới xương khớp, vậy nên những người đang bị bệnh khớp hay sỏi tuyệt đối nên tránh xa loại thực phẩm này để bệnh tình không bị ảnh hưởng tiêu cực.

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Cháo rau dền - Ảnh minh họa: Internet

Vừa rồi là những thông tin giải đáp cho câu hỏi bà bầu có ăn được rau dền không, hy vọng sau khi đọc bài viết này các chị em đã có thêm hiểu biết để chăm sóc thật tốt cho thai kỳ của mình. Chúc các chị em và bé yêu luôn mạnh khỏe!