Bà bầu ăn tổ yến có tốt không? Giải đáp 7 câu hỏi phổ biến

Tổ yến là loại thực phẩm đem lại rất nhiều giá trị dinh dưỡng cho cơ thể, đối với người đang mang thang lại đặc biệt tốt vì tổ yến có thể cung cấp thêm rất nhiều chất dinh dưỡng cho thai kỳ và hỗ trợ mẹ bầu có sức khỏe tốt hơn. Tác dụng của việc sử dụng tổ yến với bà bầu như sau:

Có rất nhiều thắc mắc xung quanh việc bà bầu ăn tổ yến có tốt không , sau đây là lời giải đáp cho 7 câu hỏi phổ biến nhất về chủ đề mẹ bầu ăn tổ yến. Cùng theo dõi trong bài viết dưới đây để có thêm kiến thức chăm sóc cho thai kỳ của bản thân và gia đình ngay thôi.

Theo các nghiên cứu về dinh dưỡng, trong tổ yến chứa nhiều loại protein, khoáng chất và axit amin giúp bồi bổ cơ thể của mẹ và bé, tăng cường dinh dưỡng cho thai kỳ và giúp bé có sự phát triển toàn diện nhất. Ngoài ra, các vi chất dinh dưỡng quý giá này sẽ giúp các chị em ăn ngon hơn, giảm tình trạng kém ăn và khiến giấc ngủ sâu hơn.

Trong thời kỳ thai nghén (khoảng 3 tháng đầu thai kỳ), hầu như mẹ nào cũng trải qua các triệu chứng ốm nghén rất khó chịu như: nôn mửa, chán ăn, mất ngủ, ghê cổ,…Sử dụng tổ yến trong thời kỳ kỳ có thể giúp giảm nhẹ các triệu chứng này khiến các mẹ cảm thấy thỏa mái hơn. Thêm vào đó, các loại dinh dưỡng trong tổ yến sẽ hỗ trợ điều chỉnh quá trình tiết hóc môn (nguyên nhân chính của các triệu chứng thai nghén), từ đó khiến việc ốm nghén sớm được điều hòa hơn.

Cụ thể, trong tổ yến có chứa đến 50 % protein, 18 loại axit amin khác nhau và không hề có chất béo. Với 100 gam tổ yến cung cấp năng lượng tương đương với 2 bát cơm trắng mỗi ngày.

Tổ yến kết hợp với thuốc bắc - Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường sức đề kháng, cải thiện hệ miễn dịch

Bên cạnh việc bổ sung các chất dinh dưỡng giá trị, tổ yến các tác dụng rất tốt trong việc cải thiện hệ miễn dịch, giúp tăng cường sức khỏe của người sử dụng. Nếu bạn sử dụng tổ yến trong thai kỳ sẽ giúp hệ miễn dịch của bản thân và em bé được cải thiện đáng kể, giảm nguy cơ mắc các chứng bệnh trong thời kỳ mang thai và đảm bảo em bé có một cơ thể khỏe mạnh sau khi ra đời.

Tăng khả năng hấp thụ và hỗ trợ hệ tiêu hóa

Tình trạng kém ăn và ăn không ngon miệng trong thai kỳ ảnh hưởng không nhỏ tới việc cung cấp chất dinh dưỡng cho thai nhi, thêm vào đó việc hấp thụ bị tác động bởi thời kỳ thai nghén sẽ hoạt động kém hơn, từ đó khiến bà bầu và em bé bị thiếu chất và có sức khỏe không tốt. Nếu không cải thiện tình trạng này sớm, thai nhi sinh ra sẽ nhẹ cân và yếu ớt hơn.

Tổ yến có tác dụng rất tốt trong việc tăng khả năng hấp thụ và hoạt động của hệ tiêu hóa, cộng thêm khả năng giúp giảm chứng kém ăn, làm mẹ bầu thêm ngon miệng, loại thực phẩm này sẽ rất có ích cho các mẹ bầu thiếu dinh dưỡng và đường ruột không tốt.

Làm đẹp da, giảm các chứng sạm nám và lão hóa sớm

Trong tổ yến có chứa một lượng lớn collagen – chất đóng vai trò tăng khả năng đàn hồi, tái tạo và chống lão hóa của da. Các mẹ bầu sử dụng tổ yến sẽ hạn chế tối đa chứng rạn da trong thời kỳ mang thai và làm giảm sẹo xấu sau sinh.

Cháo tổ yến thịt gà - Ảnh minh họa: Internet

Giảm stress, giải tỏa căng thẳng

Có rất nhiều nghiên cứu đề cập tới tác dụng của tổ yến đối với hệ thần kinh. Trong đó, loại chất glutamic được tìm thấy trong yến giúp hệ thần kinh giảm stress, các chứng hoa mắt, chóng mặt, ù tai, suy nhược…từ đó khiến mẹ bầu khỏe mạnh và sinh hoạt thỏa mái hơn trong thai kỳ của mình.

Thanh nhiệt, chống viêm

Nhiều bà bầu thường bị các chứng nhiệt miệng, táo bón,…trong thai kỳ của mình và chúng kiến các mẹ rất khó chịu. Nguyên nhân là do bà bầu bị thiếu sắt và canxi gây ra. Để giải quyết cần phải uống nhiều nước, ăn trái cây và rau xanh. Ngoài ra, sử dụng tổ yến là một giải pháp vô cùng hiệu quả khác, có thể kết hợp tổ yến chưng với nước dừa để tạm biệt những triệu chứng khó chịu trên.

Giúp phát triển não bộ thai nhi

Trong tổ yến có cung cấp một nguồn lớn chất valine và glycine giúp phát triển hoạt động của não bộ thai nhi, hỗ trợ ngăn ngừa dị tật ống thần kinh bẩm sinh. Ngoài ra, các loại axit folic, valine và glycine còn đem lại tác dụng quan trọng tới các hoạt động dẫn truyền thần kinh của trẻ sau khi ra đời.

Hỗ trợ hoạt động mạch máu

Tổ yến chứa nhiều loại khoáng chất giúp tăng cường hoạt động mạch máu, làm giảm tình trạng bị nghẽn mạch máu, chèn ép dây thần kinh gây đau nhức lưng, tay chân ở mẹ bầu.

Yến chưng với các loại hạt, quả - Ảnh minh họa: Internet

2. Bà bầu ăn yến bao nhiêu là đủ?

Không nên sử dụng yến quá 3g một ngày, và chỉ ăn 3 lần một tuần.

3. Bà bầu nên ăn yến vào tháng thứ mấy?

Khi mang thai, cơ địa bà bầu thay đổi khá thất thường nên để phòng ngừa những trường hợp đột xuất và bất ngờ nên tránh những đồ ăn không quen thuộc trong 3 tháng đầu. Vì vậy tốt nhất nên sử dụng tổ yến sau thời kỳ trên để tránh những rủi ro đột biến. Tuy nhiên, vẫn chưa có nghiên cứu rõ rệt chứng minh quan điểm này nên bạn đừng quá lo lắng, nếu bạn đã từng dùng tổ yến trước đó và không có tác dụng phụ nào thì không nên nghiêm trọng hóa vấn đề.

4. Bà bầu ăn yến sào có tốt không?

Yến sào giúp tăng sức đề kháng, hệ miễn dịch cho cả mẹ bầu và em bé, vì vậy ăn yến sào rất tốt cho sức khỏe thai kỳ. Theo các nghiên cứu, trong yến có hoạt chất Aspartic acid, giúp tạo ra globutin kháng thể và tăng cường hệ miễn dịch cho người đang mang thai. Bà bầu ăn yến trong suốt thai kỳ sẽ giảm được tỷ lệ nhiễm những bệnh vặt như cảm, ho, viêm mũi,…xuống tới mức thấp nhất.

Yến sào rất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

5. Bà bầu ăn yến chưng có tốt không?

Có thể dùng tổ yến chưng cùng đường phèn và nước dừa từ tháng thứ 6 trở đi để khiến thai kỳ phát triển tốt hơn. Đây là món ăn cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng khác nhau như protein, khoáng chất, các loại axit amin. Vì vậy nếu có điều kiện các mẹ nên sử dụng yến sào trong thai kỳ của mình. Yến chưng có thể giúp các mẹ thanh nhiệt, giải độc, hạn chế nhiệt miệng, táo bón,…và các triệu chứng nóng trong khác.

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6. Bà bầu ăn yến đúng cách như thế nào?

Có thể chế biến yến thành rất nhiều món khác nhau như yến chưng, yến sào, cháo yến…Bạn có thể đa dạng hóa việc chế biến để thưởng thức một cách thú vị hơn. Trước khi chế biến nên sơ chế qua nước sạch, kiểm tra nếu thấy trong nước có lông chim và các tạp chất thì đây là yến sạch. Ngâm tới khi yến nở to thì vớt ra để giao và chế biến tùy theo sở thích của bản thân. Để hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng nguyên sơ nhất trong yến thì nên lựa chọn chưng cách thủy.

7. Chế độ ăn tổ yến cho bà bầu

Không ăn quá 3g một ngày, 3 lần một tuần.

Nên hỏi thăm ý kiến của bác sĩ sản khoa trước khi sử dụng.

Nên ăn ngay khi món ăn còn nóng. Ăn xong không nên vận động nhiều mà nên nghỉ ngơi nhẹ nhàng.

Lúc chế biến yến chưng có thể cho một vài lát gừng vào để giảm bớt tính hàn của yến.

Yến chưng đường phèn và nước dừa là món ăn hỗ trợ thai kỳ tốt nhất.

Yến chưng nước dừa - Ảnh minh họa: Internet

Vừa rồi là lời giải đáp và phân tích chi tiết cho 7 câu hỏi quanh chủ đề bà bầu ăn tổ yến có tốt không, hy vọng các chị em và gia đình đã có thêm kiến thức chính xác để sử dụng tổ yến một cách hợp lý nhất. Chúc các mẹ có một thai kỳ thật khỏe mạnh.