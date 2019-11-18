Khi bị thiếu máu, các mẹ nên tập trung dùng các thực phẩm cung cấp lượng sắt, axit folic và vitamin C cao để tuần hoàn máu được diễn ra tốt hơn và tăng cường máu cho cơ thể. Có rất nhiều loại thực phẩm có chứa những loại chất trên, tiêu biểu có thể kể đến như:

Nhiều mẹ khi mang bầu thường gặp phải tình trạng thiếu máu khiến tăng các chứng hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu,…Các mẹ này hẳn có thắc mắc bầu thiếu máu ăn gì để có thể cải thiện vấn đề này hiệu quả nhất, thì trong bài viết này chúng tôi xin giới thiệu thực đơn cho bà bầu thiếu máu để giúp các mẹ giảm bớt vấn đề thiếu máu thai kỳ. Cùng tìm hiểu với chúng tôi ngay nhé!

Vì vậy, chúng đóng vai trò rất tốt trong việc tăng cường máu cho các mẹ bầu và phát triển thể chất của thai nhi. Các loại thịt đỏ bao gồm thịt bò, thịt lợn, thịt cừu, thịt ngựa,…Các mẹ thể đa dạng hóa các lựa chọn của mình để không bị nhàm chán, tuy nhiên chỉ nên tiêu thụ từ 300-400g thịt đỏ một tuần (tương đương với 2-3 bữa/tuần).

Theo các nghiên cứu về dinh dưỡng , cứ 100g thịt đỏ sẽ cung cấp khoảng 3g chất sắt và các loại chất dinh dưỡng khác như protein, chất đạm. Cụ thể, thịt đỏ chứa nhiều sắt và vitamin B12 – chất giữ vai trò then chốt trong việc sản sinh DNA, giúp nuôi dưỡng các tế bào thần kinh và hồng cầu cho cơ thể. Thịt đỏ còn chứa nhiều kẽm, axit béo có lợi cho sức khỏe như omega 3, omega 6 nên nó hỗ trợ việc phát triển não bộ của thai nhi rất tốt.

Ngũ cốc

Các loại ngũ cốc ngoài có công dụng bổ sung các loại khoáng chất, protein, enzyme,…Chúng còn cung cấp một lượng lớn sắt, thiamin,…Đặc biệt với loại ngũ cốc như gạo lứt, trong thành phần của nó có kali, phốt pho, magie. Nếu sử dụng với đều đặn với liều lượng thích hợp sẽ làm giảm các triệu chứng của bệnh thiếu máu và giúp ích rất nhiều cho thai kỳ của mẹ.

Thực phẩm bổ sung máu cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Hải sản

Hải sản là nguồn thực phẩm bổ sung lượng lớn chất protein, đạm, chất sắt cần thiết cho các mẹ bầu. Bên cạnh các dưỡng chất thiết yếu, hàm lượng axit béo Omega-3, chất béo bão hòa thấp được tìm thấy trong hải sản sẽ tạo ra các chế độ ăn có ích cho hệ tim mạch và giúp trẻ em phát triển cả thể chất lẫn trí tuệ.

Trứng

Theo những thống kê, trong 100g trứng gà có thể tìm thấy hơn 8 loại chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe như protein, lipid, canxi, sắt, kẽm,…Do đó, sử dụng một cách hiệu quả sẽ giúp cơ thể được hấp thụ rất nhiều chất dinh dưỡng có giá trị.

Đậu, rau xanh

Trong rau xanh hỗ trợ rất nhiều cho các cơ chế sinh học của cơ thể, ăn nhiều rau xanh sẽ giúp bổ sung các loại vitamin, axit hữu cơ, chất khoáng và lipid cho cơ thể. Tuy lượng lipid này không cao nhưng lại giúp ích rất nhiều trong quá trình mang thai.

Còn với các thực phẩm họ nhà đậu, các chất chống oxy hóa, protein, lượng chất béo tốt cho cơ thể của chúng rất cần thiết cho các hoạt động sống.

Trái cây

Không còn gì để nghi ngờ về lợi ích của các loại hoa quả với cơ thể con người, nếu bạn đang trong thai kỳ và có các biểu hiện thiếu máu hoặc thiếu chất dinh dưỡng, bạn nên bổ xung ngay bằng cách ăn các loại hoa quả, chúng vừa an toàn lại vừa giàu giá trị dinh dưỡng.

Các loại thực phẩm giúp bổ sung sắt - Ảnh minh họa: Internet

Thực đơn cho bà bầu bị thiếu máu

Để hỗ trợ các mẹ bầu trong việc bồi bổ khí huyết, chúng tôi xin gợi ý thực đơn cho bà bầu bị thiếu máu với các món ăn dưới đây. Những món ăn này vừa dễ làm, vừa có tác dụng tốt trong việc giảm các triệu chứng thiếu máu, các mẹ bầu hãy thử ngay nhé.

1. Cháo yến mạch tôm thịt

Nguyên liệu

Bột yến mạch

Thịt tôm tươi

Thịt băm

Cải ngọt

Gia vị: mắm, muối,…

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế rau cải, rửa sạch rồi băm nhỏ vừa ăn. Đem các nguyên liệu còn lại đi rửa sạch.

Bước 2: Băm nhỏ thịt tôm rồi đem xào qua với thịt băm, cho các gia vị vào tùy theo sở thích.

Bước 3: Khi thịt đã vừa chín và ngấm gia vị rồi thì cho khoảng 1.5-2 lít nước vào nồi đun sôi. Khi nước dùng này đã sôi thì vặn nhỏ lửa, đổ bột yến mạch vào tiếp tục nấu.

Bước 4: Đảo đều tay, đun lửa nhỏ tới khi các nguyên liệu gần chín nhừ thì cho rau cải ngọt vào. Nấu tới chín là có thể thưởng thức rồi.

Cháo yến mạch tôm thịt - Ảnh minh họa: Internet

2. Canh bí đỏ hầm xương

Nguyên liệu

Xương lợn

Bí đỏ

Hành, tỏi

Gia vị: muối, mắm,…

Cách chế biến

Bước 1: Đem rửa sạch xương, gọt vỏ bí đỏ rồi rửa sạch và cắt thành miếng vừa ăn.

Bước 2: Phi thơm hành tỏi trên bếp rồi cho xương vào xào qua. Xào tới khi xương hơi săn lại thì đổ khoảng 1-1.5 lít nước vào hầm.

Bước 3: Đun đến khi nước dùng này sôi thì thả bí đỏ vào nấu cùng. Vặn nhỏ lửa và ninh từ từ tới khi bí đỏ nhừ và món ăn đã hoàn thành rồi.

Canh bí đỏ hầm xương - Ảnh minh họa: Internet

3. Thịt kho trứng gà

Nguyên liệu

Thịt ba chỉ lợn

Trứng gà

Hành khô, hành lá, ớt khô

Gia vị: muối, đường, nước mắm,…

Cách chế biến

Bước 1: Đem rửa sạch thịt lợn và cắt thành miếng. Luộc trứng gà để nguội rồi bóc vỏ.

Bước 2: Đem hành khô phi thơm, thả đường vào thắng tới khi có màu hơi vàng thì cho thêm một chút nước và mắm muối.

Bước 3: Thả thịt vào nước hàng vừa đun, vặn lửa nhỏ để ninh từ từ. Tới khi thịt đã mềm thì cho trứng gà vào nấu chung. Lưu ý không đảo trứng gà nhiều kẻo trứng sẽ bị nát quá mức. Có thể cho thêm một chút ớt khô nếu thích ăn cay. Đợi khi các nguyên liệu chín tới thì bỏ hành lá vào rồi bắt ra. Món ăn tới đây đã hoàn thành rồi.

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Thịt kho trứng gà - Ảnh minh họa: Internet

4. Canh cá nấu chua

Nguyên liệu

Thịt cá

Khế chua, cà chua

Hành tươi, hành khô

Gia vị: mắm, muối

Cách chế biến

Bước 1: Đem rửa rồi cắt khế với cà chua thành lát mỏng, rửa sạch và đem cá đi rán qua cho thịt săn lại.

Bước 2: Phi thơm tỏi trên bếp cùng dầu ăn, kế đó cho cà chua và khế vào đảo cho tới khi mềm rồi đổ thêm 1-1.5 lít nước vào nồi. Nên các gia vị theo sở thích, tới khi nước sôi thì cho cá vào. Vặn lửa nhỏ và ninh từ từ.

Bước 3: Khi cá và các nguyên liệu đã đủ chín thì tắt bếp và thả hành lá cắt khúc vào. Món ăn tới đây đã có thể thưởng thức được rồi.

Canh cá nấu chua - Ảnh minh họa: Internet

5. Đậu nhồi thịt băm

Nguyên liệu

Đậu

Thịt băm

Hành khô, hành tươi, cà chua

Gia vị: mắm, muối, đường,…

Cách chế biến

Bước 1: Đem cắt thành miếng vuông rồi đem đi rán vàng hết các mặt. Để đậu nguội thì rạch một cạnh của miếng đậu và khoét hết phần lõi trắng bên trong ra.

Bước 2: Xào thịt băm với hành khô phi thơm, nêm đủ gia vị vào theo sở thích. Khi đã chín thì bỏ ra bát, trộn phần lõi đậu vừa khoét khi nãy vào chung.

Bước 3: Lấy hỗn hợp thịt băm nhồi vào phần vỏ đậu rán. Khi đã xong thì xào cà chua thành sốt và cho đậu nhồi vào nấu chung. Nêm gia vị vừa miệng ăn, tới khi đậu đã ngấm cà chua và gia vị thì bỏ hành lá vào rồi tắt bếp.

Đậu phụ nhồi thịt sốt cà chua - Ảnh minh họa: Internet

6. Thịt bò xào súp lơ

Nguyên liệu

Thịt bò

Súp lơ

Tỏi, hạt tiêu

Gia vị: mắm, muối,…

Cách chế biến

Bước 1: Rửa sạch rồi xắt thịt bò thành lát mỏng, đem tẩm ướp với tỏi và hạt tiêu để bớt mùi tanh. Cắt súp lơ thành miếng vừa ăn rồi đem đi rửa, để ráo nước.

Bước 2: Cho thịt bò lên bếp xào tới săn lại, nêm gia vị cho vừa miệng ăn.

Bước 3: Thả súp lơ vào đảo cùng thịt bò tới khi chín thì tắt bếp. Vậy là món ăn đã hoàn thành rồi.

Thịt bò xào súp lơ - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là thực đơn cho bà bầu thiếu máu với những nguyên liệu nên dùng và các món bổ máu cho bà bầu bồi bổ khí huyết. Hy vọng sau khi đọc xong, các mẹ đã có thêm lựa chọn để vừa cải thiện tình trạng thiếu máu của mình vừa làm phong phú thêm bữa ăn cho gia đình.